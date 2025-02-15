Каспийский трубопроводный консорциум ограничил прокачку нефти после атаки БПЛА на НПС "Кропоткинская"

18:40 17.02.2025

КТК ограничил прокачку нефти после атаки БПЛА на НПС "Кропоткинская"



Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) на территории России - "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани - в понедельник атакована беспилотными летательными аппаратами, сообщает консорциум.



