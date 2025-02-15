|Каспийский трубопроводный консорциум ограничил прокачку нефти после атаки БПЛА на НПС "Кропоткинская"
18:40 17.02.2025
КТК ограничил прокачку нефти после атаки БПЛА на НПС "Кропоткинская"
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" (КТК) на территории России - "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани - в понедельник атакована беспилотными летательными аппаратами, сообщает консорциум.
Об атаке объектов КТК средствами БПЛА
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17 февраля 2025 года нефтетранспортный объект Каспийского Трубопроводного Консорциума – НПС "Кропоткинская" - подвергся атаке БПЛА. Террористический удар был нанесен семью беспилотными летательными аппаратами, начиненными помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. Атака была произведена с временным интервалом, с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди оперативного персонала станции.
Пострадавших среди персонала НПС не имеется. Оперативными слаженными действиями работники Консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти.
Для оценки ущерба и определения времени восстановления работоспособности станции на место выехала группа руководства во главе с генеральным директором Н.Н. Горбанем. В настоящий момент НПС "Кропоткинская" выведена из эксплуатации. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз – Новороссийск осуществляется на сниженных режимах перекачки, минуя НПС.
НПС "Кропоткинская", расположенная в Кавказском районе Кубани, является крупнейшей нефтеперекачивающей станцией КТК на территории Российской Федерации.
Все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, извещены о террористической атаке на гражданский объект средствами БПЛА и его результатах.
Справочно:
Трубопроводная система КТК – один из крупнейших проектов в энергетической сфере на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега.
Акционеры КТК: Российская Федерация – 24%, МК "КТК Компани" (ООО) – 7%, АО НК "КазМунайГаз" – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, Лукойл Интернешнл Гмбх – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.