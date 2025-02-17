Синоптик оценил идею физика взорвать термоядерную бомбу для спасения природы

22:42 17.02.2025

Синоптик Вильфанд: идея взрыва бомбы для улучшения климата вызывает улыбку



17 февраля 2025



Высказанная американским ученым Эндрю Хаверли идея взорвать термоядерную бомбу для улучшения климата и спасения природы может вызвать только улыбку. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил в понедельник, 17 февраля.



Ранее ученый из Рочестерского технологического института (США) Эндрю Хаверли предложил взорвать мощнейшую ядерную бомбу, чтобы спасти природу. По мнению специалиста, взрыв термоядерного устройства на глубине океана позволит значительно отсрочить повышение температуры на Земле. Хаверли подсчитал, что измельченные в результате взрыва до размеров частиц базальтовые породы смогут вступить в реакцию с углекислым газом и нейтрализовать его.



"Такие предложения, конечно, вызывают улыбку, потому что это вмешательство в систему Земли - океан, речные системы, атмосферу и так далее. Все эти элементы сейчас функционируют, и вполне адекватно. Нужны очень длительные, тщательные, выверенные физические эксперименты, чтобы дать ответ о влиянии того или иного фактора", - подчеркнул Вильфанд.



Он добавил, что в рамках климатологии было множество исследований по вопросу геоинженерии, для изучения эффекта искусственного воздействия на геологическую систему. Вильфанд отметил, что не слышал об идее взрыва термоядерной бомбы для улучшения климатологической ситуации в рамках научного дискурса.



Ранее в этот день стало известно, что по состоянию на февраль 2025 года, по данным Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), обнаружено около 37,5 тыс. объектов, сближающихся с Землей, из которых около 2,5 тыс. считаются потенциально опасными.



Одним из таких объектов является 2024 YR4, который в 2032 году может столкнуться с Землей с вероятностью 2,3%.



14 февраля руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал в беседе с RT, что возможность рассчитать верно вероятность столкновения астероида 2024 YR4 с Землей в 2032 году очень мала.