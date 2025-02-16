Лавров прокомментировал желание Европы участвовать в переговорах по Украине

23:36 17.02.2025

Лавров заявил, что не знает, что Европе делать за столом переговоров по Украине



МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства Сербии Марко Джуричем, что не знает, что Европе делать за столом переговоров по Украине.



"Философия-то у европейцев никуда не делась. Я не знаю, что им делать за переговорным столом. Если они будут "выцыганивать" какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта, а сами по своему обычаю, нраву и привычкам будут иметь в виду продолжение войны, то зачем их туда приглашать?" - отметил он.



Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на слова президента Финляндии Александра Стубба на Мюнхенской конференции по безопасности, который заявил о необходимости проведения переговоров для перевооружения Украины.



Министр напомнил, что у Европы уже была возможность принять участие в переговорном процессе.



"Их желание было уже неоднократно удовлетворено", - подчеркнул он.



Лавров напомнил о соглашении "Об урегулировании политического кризиса на Украине" 2014 года, а также о Минских соглашениях.



"Им нужно было время, чтобы вооружить Украину. Это были их шансы", - добавил глава МИД.



Ранее в понедельник пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США. В первую очередь они обсудят восстановление всего комплекса российско-американских отношений, пояснил он.



