Человечество уже давно и окончательно ослепло? "Открытый заговор" "Римского клуба", - Валентин Катасонов

00:31 18.02.2025 "Открытый заговор" "Римского клуба"



Валентин Катасонов

12.02.2025



Все знают, что есть такая международная организация – "Римский клуб". История ее началась шестьдесят лет назад. В 1965 году в поместье Дэвида Рокфеллера в Белладжио (Италия) прошла конференция "Условия мирового порядка", на которую были приглашены хозяином поместья два десятка интеллектуалов. Там Рокфеллер и озвучил идею создания упомянутой организации.



Спустя три года, в апреле 1968 года в Риме состоялась представительная встреча с участием 75 человек, где и было принято решение об учреждении Римского клуба. Участники встречи провозгласили, что клуб должен заниматься интеллектуальной деятельностью по выявлению глобальных угроз, определению желаемых социально-экономических параметров будущего человечества, подготовке рекомендаций правительствам по предотвращению глобальных угроз.



Договорились, что число членов Римского клуба будет равно 100, ими станут наиболее видные деятели разных стран из сферы науки, политики, бизнеса, финансов. Кроме полных членов есть еще ассоциированные, на заседания могут приглашаться гости. Исполнительный комитет из 12 человек будет определять повестку дня ежегодных ассамблей клуба и тематику ежегодных докладов, которые должны иметь открытый характер. С 2008 года штаб-квартира Римского клуба находится в Швейцарии, в Винтертуре (Winterthur).



Многие эксперты и наблюдатели достаточно точно определили статус и назначение Римского клуба как наднациональной организации, через которую закулисная мировая элита рассчитывает получить дополнительные возможности управления человечеством. Римский клуб – из того же разряда, что Бильдербергский клуб (учрежден в 1954 г.) и Трехсторонняя комиссия (учреждена в 1973 году).



Идеологию Римского клуба и вектор его практической деятельности определяли три ключевые фигуры. Самая главная из них – конечно же Дэвид Рокфеллер, миллиардер, влиятельный член Бильдербергского клуба и всего мирового закулисья того времени. Он "рулил" Римским клубом до своей смерти в 2017 году.



Еще одна фигура – американский политики и политолог польского происхождения Збигнев Бжезинский, который был определен "правой рукой" Дэвида Рокфеллера в Римском клубе. Ушел из жизни через несколько месяцев после смерти своего "шефа".



Третья фигура – итальянский предприниматель Аурелио Печчеи. Он был вице-президентом компании "Olivetti", членом административного совета компании "Фиат". А после учреждения Римского клуба стал его президентом (до своей смерти в 1984 году).



У меня складывается следующее представление о работе Римского клуба. Дэвид Рокфеллер озвучивал свои идеи своим компаньонам по клубу – Бжезинскому и Печчеи, а те клали их на бумагу, в виде книг. А уже другие члены Римского клуба – сами и с помощью привлеченных экспертов – детализировали важнейшие положения работ Бжезинского и Печчеи в виде годовых докладов (впрочем, в некоторые годы выходило по два доклада).



Вектор деятельности Римского клуба на последующие полстолетия задали две книги: Аурелио Печчеи "Перед бездной" // "The Chasm Ahead" (первое издание в 1969 г.); Збигнев Бжезинский "Технотронная эра" // "Technetronic Era" (первое издание в 1970 г.). По ходу отмечу, что нашему, российскому читателю может быть известна лишь вторая из упомянутых книг. Она у нас была переведена на русский язык и издана еще в 1972 году (правда, очень ограниченным тиражом для специальных библиотек; удивительно, но больше изданий в нашей стране не было). А вот первой книги на нашем книжном рынке так и не появилось. Такое ощущение, что и в СССР, и в Российской Федерации кто-то наверху не хочет, чтобы с книгами знакомились миллионы. Они воспринимаются как литература для "избранных" и "особо посвященных".



Но пытливые люди и в России, и за рубежом эти книги находят и читают. Отношение читателей к указанным книгам полвека назад было неоднозначное. Многие полагали, что авторы сгущают краски, рисуя будущее человечества в духе антиутопических романов Олдоса Хаксли ("О дивный новый мир") и Джорджа Оруэлла ("1984"). Но с момента появления на свет указанных работ Печчеи и Бжезинского уже прошло более полувека. Есть смысл еще раз перелистать их книги и сравнить содержащиеся в них картины с сегодняшним миром.



В книге "Перед бездной" Аурелио Печчеи выступает как последовательный и даже очень жесткий неомальтузианец. Он пишет: "Мы должны объединиться и заявить, что человечество ждет беспрецедентное бедствие, и что все выйдет из-под контроля, если оно не сможет разумно контролировать свою численность". И что же предлагает президент Римского клуба для контроля над численностью населения на Земле? – Три средства. Во-первых, целенаправленный запуск какого-то патогена (микроба или вируса) с объявлением последующей пандемии. Во-вторых, массовая стерилизация населения. В-третьих, физическая ликвидация всех "лишних" людей. Вот соответствующие цитаты.



Микроб или вирус: "... Я приведу три ужасных решения, которые рассматриваются как относящиеся к области возможного. Одно из них – биологическое: природа, которая поддерживает так много балансов, позаботится о том, чтобы недержание мочи у человека было устранено с помощью какого-нибудь нового микроба или вируса".



Массовая стерилизация: "Другое – ограничительный и профилактический: возможно, недалек тот день, когда – путем переселения населения из одного региона в другой, принудительного исхода, массовой стерилизации или с помощью других экологически чистых методов – биохимии – можно предположить, что в некоторых странах будет установлен максимальный уровень численности населения или новых рождений в соответствии с надлежащей правовой процедурой, а в других, возможно, с помощью международных мер".



Физическое устранение всех лишних людей: "И третий, самый суровый, намек на который содержится в самом пессимистичном эссе профессора Дж. Д. Бернала ("Необъятность, или логика и лицемерие в окончательном решении", октябрь 1967 г.) – "человеческой глупости и бессердечию нет предела" – в том смысле, что все когда-нибудь закончится, поскольку единственный осталось сострадательное и рациональное решение, предусматривающее устранение всех лишних людей, которые, конечно же, будут принадлежать к бедным мира сего...".



Впрочем, в своей книге Печчеи пишет, что для избежания глобальных катастроф управлять следует не только численностью населения, но также сознанием человека. И что второе даже важнее. В широко известной книге "Комитет Трехсот" американец Джон Коулман пишет: "В книге "Перед бездной" Печчеи подробно изложил планы Комитета 300 (мировой закулисной элиты – В.К.), которые заключаются в том, чтобы сделать человека (согласно его определению, "врага") покорным".



Также в книге "Перед бездной" содержалась идея о необходимости поставить Советский Союз и страны социалистического блока под контроль мировой закулисной элиты (мирового правительства). И делать это надо под флагом так называемой "конвергенции" двух систем (мол, в результате сближения, взаимопроникновения капитализма и социализма возникает единое общество, основанное на сочетании положительных качеств обеих систем). Джон Коулман пишет об этой идее Печчеи: "Он предвидел столкновение между научно-технической военной машиной Советского Союза и Западным миром. В результате странам Варшавского Договора была предложена конвергенция с Западом в рамках Мирового Правительства, чтобы вести мировые дела на основе управления кризисами и глобального планирования. События, разворачивающиеся на месте бывшего СССР, и возникновение нескольких независимых государств, соединенных в России в виде свободной федерации, точно соответствует тому, что было предписано Печчеи и "Римским клубом". С расчлененным таким образом СССР будет легче справиться, чем с сильным единым советским государством"



Основные идеи книги "Перед бездной" Печчеи развивал в своих последующих работах: "Час истины" (1975), "Человеческие качества" (1977), "Впереди пропасть" (1979), "Сто шагов в будущее. Размышления президента Римского клуба" (1981).



Теперь об упомянутой выше книге Збигнева Бжезинского "Технотронная эра". Полное ее название: "Между двумя веками. Роль Америки в эру технотроники". В предисловии советского издания книги говорилось: "В своей новой книге, "Между двумя веками. Роль Америки в эру технотроники", Бжезинский разрабатывает тему о ведущей роли Америки в современном мире, о ее настоящем и будущем (на которое автор смотрит довольно оптимистично), развивает теорию отмирания идеологии, "наведения мостов", проповедует идеи "эволюции", "либерализации и трансформации" социализма"



Бжезинский и Печчеи пели дуэтом, и очень слаженно. Их книги были двумя частями единого манифеста строителей "дивного нового мира". У Бжезинского и Печчеи мы читаем о таких глобальных вызовах, как перенаселение планеты, истощение природных ресурсов, снижение продуктивности сельского хозяйства, загрязнение окружающей среды, климатические изменения. Чтобы их предотвратить, надо сдерживать демографический рост, тормозить промышленное развитие, менять структуру экономики в пользу услуг, отказываться от такого "предрассудка", как национальный суверенитет, создавать и укреплять наднациональные структуры управления, менять сознание человека, усиливать контроль над поведением человека (в том числе с помощью цифровых технологий) и т.д.



В свое время американский социолог Дэниель Белл (1919-2011) ввел понятие "постиндустриальное общество". Бжезинский подхватил идею "постиндустриального общества", в котором промышленность отойдет на второй или третий план, а экономика будет представлять собой почти исключительно производство и потребление разного рода услуг. Но Бжезинский пошел дальше Белла. Он стал ратовать за технотронное общество, основанное на компьютерах и коммуникационных технологиях. Он был идеологом того "цифрового общества", о котором стали активно говорить лишь в XXI веке. Причем Бжезинский рассуждал о будущем "технотронном обществе", когда на свет только-только появилось первое поколение ЭВМ, работавшее на лампах. В 1970 году электроника и коммуникации (на языке Бжезинского – технотроника) нужны были почти исключительно в военной сфере. А этот идеолог Римского клуба стал говорить, что приоритетным в недалеком будущем станет другое направление применения технотроники. А именно она будет использована для построения того, что мы сегодня называем "электронным концлагерем":



"В то же время возрастут возможности социального и политического контроля над личностью. Скоро станет возможно осуществлять почти непрерывный контроль за каждым гражданином и вести постоянно обновляемые компьютерные файлы-досье, содержащие, помимо обычной информации, самые конфиденциальные подробности о состоянии здоровья и поведении каждого человека".



В "электронный концлагерь" следует загнать ту часть населения, которая останется после "демографической оптимизации". Бжезинский пишет (1970 год!), что через несколько десятилетий мир станет большим концлагерем, человечество придет "к технотронной эре – диктатуре, при которой почти полностью будут упразднены существующие ныне политические процедуры".



Он говорит о людских "массах" как о неодушевленных предметах, как об объектах наблюдения: "В технотронной эпохе образуется постепенно, шаг за шагом все более контролируемое общество. Такое общество будет управляться элитами, которые не будут поддерживать традиционные ценности. И скоро станет возможным наблюдение и контроль практически за каждым гражданином; станет возможным собирать даже самую интимную информацию о каждом гражданине и хранить ее в особых электронных папках. И власти тогда смогут напрямую пользоваться этими папками в случае надобности".



Можно и дальше приводить человеконенавистнические идеи из "Технотронной эры" Бжезинского. Значительная часть идей цитируемых мною идеологов "Римского клуба" уже стали реальностью. Достаточно вспомнить так называемую "пандемию ковида", которая держала человечество в страхе и напряжении в 2020-2022 гг. А ведь это была апробация метода сдерживания и сокращения численности населения, о котором еще более чем за полвека до этого говорил Печчеи. А электронный контроль за поведением человека, о котором писал Бжезинский, – разве это не стало реальностью нашего времени? А разве мы не видим, как элиты не только не сохраняют традиционные ценности, а, наоборот, делают все возможное для того, чтобы их разрушать и развращать человека, превращая его в животное? А развал Советского Союза, о котором так ратовал Печчеи? – Это произошло через 22 года после выхода книги "Перед бездной".



Указанные две книги идеологов "Римского клуба" можно смело назвать "открытым заговором" мировой элиты ("мировой закулисы", "Комитета 300", "глубинного государства") против человечества. Кстати, так называлась книга Герберта Уэллса – "Открытый заговор", которая увидела свет в 1928 году. Т.е. за четыре с лишним десятилетия до появления книг "Перед бездной" и "Технотронная эра". А ведь то, что говорил английский писатель в своем "Открытом заговоре", мало чем отличается от идей двух рассмотренных выше книг.



Так называемые "секретные планы" против человечества лежат уже многие десятилетия и даже столетия под ярким светом уличного фонаря. Люди проходят мимо и в упор не видят (или не хотят видеть) этих так называемых "секретных планов". А, может быть, человечество уже давно и окончательно ослепло? Источник - katehon.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739827860





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Маулен Ашимбаев принял участие в спортивном забеге Taldau Run

- Олжас Бектенов ознакомился с темпами модернизации коммунально-энергетического сектора Северо-Казахстанской области

- Олжас Бектенов обсудил с экспертами налоговую реформу и налоговое администрирование посредством цифровизации

- В Кызылординскую область с рабочим визитом прибыл первый заместитель Премьер-министра РК

- Первый заместитель Премьер‑министра РК Роман Скляр с рабочей поездкой посетил Шымкент

- Канат Бозумбаев провел заседание Проектного офиса по вопросам развития Алатау и встретился с предпринимателями

- Минэнерго РК и "Тенгизшевройл" договорились о ежегодных поставках сжиженного газа на внутренний рынок

- В 2024 году доля безналичных операций в общем объеме совершенных населением платежных транзакций составила 87%

