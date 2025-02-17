Ташкент перестал проветриваться. Эксперт назвал еще одну причину плохого воздуха в узбекской столице

00:59 18.02.2025

17 февраля 2025



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Ухудшение качества воздуха в Ташкенте связано, в частности, с уменьшением скорости ветра. Эту еще одну причину плохой атмосферы назвал заведующий лабораторией Гидрометеорологического научно-исследовательского института, климатолог Эркин Абдулахатов.



По его словам, в 1950–1980-х годах ветер в столице преимущественно дул с северо-востока, создавая устойчивую циркуляцию воздуха. Однако эта схема изменилась: из-за притока новых ветровых потоков и ослабления общей интенсивности ветра город стал зоной скопления пылевых частиц.



"В прошлом веке средняя скорость ветра в Ташкенте составляла 1,7 метра в секунду, в 1981–2010 годах она снизилась до 1,4 метра в секунду, а за последние пять лет упала до 1,3 метра в секунду", – пояснил эксперт.



По его словам, в прибрежных странах, где сильные ветра дуют круглый год, частицы пыли не задерживаются в воздухе.



Кроме того, накоплению загрязняющих веществ также способствуют активное строительство и сокращение зеленых насаждений.



"Горный рельеф вокруг города также затрудняет движение воздушных масс, а хаотичная застройка высотными зданиями дополнительно препятствует естественной вентиляции. В результате пыль накапливается, что способствует ухудшению качества воздуха", – отметил Абдулахатов.



С 2016 по 2023 год площадь застройки увеличилась вдвое, а зеленых зон стало значительно меньше. Это приводит к появлению "островов тепла" – районов с повышенной температурой.



"С 2016 года в Ташкенте наблюдается повышение температуры, особенно в районах с активным строительством и недостатком зеленых насаждений", – сказал специалист.



Напомним, что в Минэкологии назвали шесть причин, влияющих на загрязнение воздуха в Ташкенте.