ВС РФ ликвидировали "Даченский мешок" на Южно-Донбасском направлении – итоговая сводка Readovka за 17 февраля

01:25 18.02.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 17 февраля в разрезе СВО. Русские войска ведут зачистку бывшего "Даченского мешка". Глава правительства Британии Стармер в авторской статье для газеты The Telegraph допустил отправку подразделений ВС страны на Украину.



"Принцип ножниц"



