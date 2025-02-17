|ВС РФ ликвидировали "Даченский мешок" на Южно-Донбасском направлении – итоговая сводка Readovka за 17 февраля
01:25 18.02.2025
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 17 февраля в разрезе СВО. Русские войска ведут зачистку бывшего "Даченского мешка". Глава правительства Британии Стармер в авторской статье для газеты The Telegraph допустил отправку подразделений ВС страны на Украину.
"Принцип ножниц"
Русские войска сумели ликвидировать так называемый "Даченский мешок" западнее Курахово. Несмотря на высочайшую опасность, подразделения ВСУ попытались прорваться на запад через село Улаклы. В ходе отчаянного маневра противник потерял множество людей, выйти к основным украинским силам удалось немногим. На данный момент местность около села Дачное прочесывается бойцами ВС РФ в поисках солдат ВСУ, которые остались на своих полевых позициях. В уже зачищенных районах бывшего "мешка" противник предпочитал сдаваться без сопротивления. Все настроенные на смерть ради Зеленского попытались пойти на прорыв.
Кроме того, неприятель оставил большую часть села Улаклы. Это вызвано тем, что русские соединения вплотную подошли к Константинополю с юга. И это, в свою очередь, угрожает тем, кто не оставил Улаклы, попаданием в окружение. Наши войска действуют по принципу ножниц, которые срезают ленту по частям. Следующий участок, который в перспективе также будет срезан – это район Константинополя. Однако в данном случае ВСУ могут положиться на село Разлив. В населенном пункте есть хорошо укрепленные позиции, прикрывающие подходы к трассе Н-15. Тем не менее части ВС РФ, наступающие из района Великой Новоселки в направлении села Богатырь, так или иначе создают предпосылки к новому крупному окружению противника. Редакция Readovka уже рассматривала вариант того, что силы оперативной группировки ВСУ "Таврия" в перспективе будут прижиматься к реке Волчья. Таким образом, ликвидированный "Даченский мешок" далеко не последний эпизод окружения неприятеля вблизи Курахово.
"Кто сторожит, того и шахта"
Глава британского правительства Кир Стармер заявил в своем авторском материале для газеты The Telegraph, что армия Соединенного королевства может выделить контингент для размещения на Украине. Такое решение, по словам премьера, станет гарантией предотвращения эскалации в будущем.
"Я не говорю это легкомысленно. Я очень глубоко чувствую ответственность, которая приходит с потенциальным риском британских военнослужащих. Но любая роль в обеспечении безопасности Украины помогает гарантировать безопасность нашего континента и безопасность этой страны", – написал Стармер в материале.
Многие политологи и другие эксперты высказались по этому поводу. Но сверх того стоит добавить и нечто неочевидное. Мотивация Стармера строится на том, что Британия и Украина прежде подписали договор о "100-летнем сотрудничестве". Секрет в том, что англичане могут готовиться к отправке на Украину войск не с целью обеспечить какие-либо режимы прекращения огня или что-то там еще. Задача британских военных, по всей видимости, будет заключаться в том, чтобы заблаговременно взять под охрану ключевые ресурсы на Украине. В качестве обоснования можно выдвинуть следующие тезисы. Совокупность несбывшихся надежд, которые в свое время служили топливом и основой для спекуляций политических элит страны после Евромайдана, помноженная на систематические военные неудачи, ставит власть на Украине в условия огромного риска. Мэр Борисполя Борисенко уже пригрозил Киеву "чисткой", которую учинят военные. Плюсом ко всему – беспрецедентный случай самоподрыва женщины в Николаеве, которая с собой на тот свет забрала и сотрудников ТЦК.
И Зеленский, подписавший со Стармером пресловутый договор, нуждается в прямой защите со стороны своих "старших друзей". Если на Украине произойдет неконтролируемый процесс, Лондон рискует остаться без выигрыша, ведь новая власть в Киеве может сказать, что она со Стармером ничего не подписывала, а предыдущая прав и полномочий на это не имела. Интересное заключается в том, что все внимание приковано к американскому договору, когда уже подписанный британский как бы отошел на второй план. Разница лишь в том, что содержание документа, который привез в Киев глава Минфина США Бессент, частично известно, а вот соглашение между Стармером и Зеленским – загадка. Кроме того, отказ украинского лидера от подписания договора по редкоземельным металлам со Штатами как бы автоматически приглашает Британию как игрока без конкурентов. Не стоит забывать и то, что, помимо обеспечения охраны природных ресурсов от высоковероятных внутриполитических бурь в незалежной, у Лондона есть еще причины отправлять военных на Украину. Предприятия незалежной, которые занимаются добычей и переработкой ископаемых, не являются собственностью государства. Нардеп Гетманцев прежде констатировал, что с 1991 года очень много было приватизировано. В связи с этим, чтобы частная собственность стала играть ту роль, которую хочет Британия в рамках "100-летнего договора", она должна пройти этап "рейдерского захвата" и оказаться в руках нужных лиц. И все под благовидным предлогом. А чтобы этот договор не был денонсирован вместе с уходом Зеленского, Лондону надо резко повысить шансы на то, что пост президента займет человек, который при необходимости договор ратифицирует и обеспечит его дальнейшую реализацию. Этим человеком вполне может стать экс-главком ВСУ Залужный, который ныне находится в Лондоне. В свою очередь, наличие британских войск на Украине сделает ему определенную рекламу среди граждан незалежной в качестве его персонального достижения на посту чрезвычайного посла в Лондоне.
Эр-Рияд. Жесткая торговля
Делегация МИД России во главе с Сергеем Лавровым вылетела в Эр-Рияд на переговоры с представителями США.
Переговоры по поводу Украины будут, конечно, идти крайне напряженно. Помимо самого их факта, примечательны несколько моментов.
Во-первых, из уравнения стараются выбросить Европу. США рассчитывают повесить все союзные обязательства по отношению к Украине на Старый Свет и сделать ЕС главным проигравшим в конфликте.
Другой очевидный вопрос – уступки сторон друг другу. Все поехали в Аравию с пониманием, что придется уменьшить исходные требования. Однако у России есть ряд безусловных императивов, включая вопрос о территориях. Снятие части санкций, гарантии невступления Украины в военные союзы, признание фактической ситуации на фронте – это то, что не может быть предметом торга.
Лавров уже сделал ряд резких заявлений, где дал понять, что пауза для перевооружения Украины исключается. Само собой, не может идти и речи о крупных иностранных контингентах в незалежной. Не идет речи и о территориальных уступках.
С такими вводными понятно, что спор предстоит максимально жесткий и довольных по итогам не будет. Нам надо держать в голове, что эта дипломатическая схватка продлится еще несколько месяцев. Расслабляться рано, и на земле за это время может многое измениться.
Схватка вступает в решающую стадию. И, хотя разум возобладал, а к пушкам подключились дипломаты, борьба предстоит тяжелая.