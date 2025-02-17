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DeepSeek была запущена в системе правительственных услуг в нескольких китайских городах
02:45 18.02.2025

Пекин, 17 февраля /Синьхуа/ -- В воскресенье все районы и различные ведомства правительства города Шэньчжэнь /пров. Гуандун, Южный Китай/ получили доступ к услугам модели DeepSeek-R1, выпущенной китайским стартапом в области искусственного интеллекта /ИИ/ DeepSeek, сообщили местные власти.

По сообщению, одной из множества услуг DeepSeek является интеллектуальный сервис в формате вопрос-ответ для сотрудников органов власти.

Кроме того, в ряде других китайских городов, включая Гуанчжоу, Хух-Хото и Уси, DeepSeek-R1 была запущена в местных системах госуслуг. Ожидается, что данная модель ИИ будет призвана улучшить работу правительства, городского управления и повысить уровень обслуживания местных жителей.

DeepSeek выпустила модель DeepSeek-R1 в январе. В отличие от ChatGPT или Anthropic's Claude, чьи модели, наборы данных и алгоритмы остаются закрытыми, DeepSeek предоставляет открытый исходный код, позволяя любому желающему скачивать, модифицировать и вносить собственные улучшения.

По словам некоторых аналитиков, DeepSeek-R1 достигла производительности, сравнимой с ведущими системами искусственного интеллекта, такими как ChatGPT, разработанный компанией OpenAI, но при меньших затратах на разработку.

Источник - Синьхуа
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