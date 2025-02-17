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МВД Казахстана поддержало идею амнистии женщин
03:13 18.02.2025

МВД поддержало идею амнистии женщин в Казахстане

Астана. 17 февраля. КазТАГ – Министерство внутренних дел заявило о концептуальной поддержке амнистии осужденных женщин, отметив возможное освобождение более 2 тыс. человек и экономию бюджета, передает корреспондент агентства.

"Министерство внутренних дел Республики Казахстан, рассмотрев депутатский запрос о возможности применения амнистии к осужденным женщинам, сообщает следующее. Предложение о применении подобного акта амнистии концептуально поддерживается. (…) Таким образом, освобождение более чем двух тысяч осужденных, может привести к экономии бюджета до Т5,8 млн в день (общие затраты на одного осужденного в день – Т2,9 тыс., соответственно, Т2,1 млрд в год)", - говорится в ответе министра внутренних дел Еражана Саденова на депутатский запрос Каракат Абден.

По данным МВД, на сегодняшний день в Казахстане наказание за уголовные правонарушения отбывают 6399 женщин, из которых 2692 находятся в местах лишения свободы, а 3707 – под пробационным контролем.

В случае применения амнистии 1220 женщин, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести, могут быть освобождены от наказания. Кроме того, за преступления, не связанные с насилием, осуждены 2002 женщины, из которых 1766 совершили преступление впервые, а 150 совершили преступления небольшой и средней тяжести.

Кроме того, 5055 женщинам, совершившим тяжкие и особе тяжкие преступления, возможно сократить сроки наказания.

Ведомство также предложило учитывать социальное положение осужденных: среди них 29 женщин с инвалидностью, 243 старше 60 лет, 13 беременных, 58 с малолетними детьми и 226 многодетных матерей.

"Необходимо предусмотреть смягчение наказания для женщин, имеющих непогашенные иски (3910), путем замены лишения свободы на более мягкий вид наказания", - отметил министр.

При этом МВД подчеркнуло, что согласно Конституции Казахстана, все граждане равны перед законом, а также решение об освобождении должно учитывать защиту прав потерпевших. Ведомство также отметило возможные риски, включая протестные настроения среди пострадавших и вероятность рецидива среди амнистированных.

"Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам пола. Количество осужденных мужчин, подпадающих под категорию социальноуязвимых лиц, составляет 920 человек (лица с I и II группой инвалидностью, приравненные к участникам ВОВ, воспитывающие детей инвалидов, пенсионеры, неполные семьи)", - добавил Саденов.

Источник - КазТАГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739837580


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