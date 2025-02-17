Таджикистан. Нарды предложили включить в Национальный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

03:43 18.02.2025

ДУШАНБЕ, 17.02.2025 /НИАТ "Ховар"/. Совместная номинация "Нарды" в качестве национальной игры была предложена в Национальный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в Министерстве культуры Республики Таджикистан.



Нарды - это настольная игра для двух игроков, в которую играют фишками и кубиками на настольной доске. Они столь же популярны в мире, как шахматы.



Исследователи полагают, что таджикский народ с древних времен занимался умственными и физическими упражнениями, сохранил свою самобытность до наших дней благодаря силе своего интеллекта и широте мышления. Вот почему спорт считается частью культуры и таджикской нации.



В "Шахнаме" Фирдавси происхождение нард восходит к периоду Сасанидов, когда они развивались как противовес шахматам. Бузургмехр, министр Хусрава Анушервона, изобрел нарды и назвал их "невардашер" в честь Ардашера Бабакона, основателя Сасанидского государства.



