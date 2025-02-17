CNN: Переговоры в Эр-Рияде: Трамп и Путин переписывают мировую дипломатию

13:35 18.02.2025 CNN

США



Переговоры в Эр-Рияде: Трамп и Путин переписывают мировую дипломатию

CNN: Трамп положит конец международной изоляции Путина



Встреча в Саудовской Аравии решит будущее Украины и статус России на мировой арене, пишет CNN. Ради своих целей США готовы пожертвовать союзниками и интересами Украины. Европа в панике - ее будущее Трампу неинтересно.



Стивен Коллинсон



Владимир Путин находился в приподнятом настроении в преддверии важных американо-российских переговоров в Саудовской Аравии о прекращении боевых действий на Украине. Администрация Дональда Трампа вот-вот положит конец международной изоляции президента России, подорвет единство Запада в отношении конфликта и поставит под сомнение готовность США защищать Европу. Вышеперечисленное сигнализирует о знаменательном сдвиге в сторону Путина и уходе от традиционных союзников Америки.



Выдав целый шквал противоречивых заявлений во время первого визита в Европу, помощники Трампа также усиливают опасения по поводу того, что президент США согласится практически на любую сделку с Путиным - даже если она будет невыгодной для Украины и континента, границам которого снова угрожает российский экспансионизм. Тревогу вызывают и предположения о том, что США исключат европейских друзей из мирных переговоров по Украине, несмотря на требование предоставить гарантии безопасности и военных в рамках любой сделки по прекращению конфликта, а Франция и вовсе созвала ключевых лидеров на экстренную встречу в Париже.



Трамп также вызвал опасения, что в переговорах не будет участвовать сама Украина, для выживания которой они имеют решающее значение. В воскресенье президент заявил о возможности "очень скорой" встречи с Путиным. Он сказал журналистам во Флориде: "Мы движемся вперед. Мы пытаемся добиться мира между Россией и Украиной и прилагаем для этого большие усилия.".



После того, как Владимир Зеленский предупредил в эфире NBC, что "никогда не примет никаких решений между Соединенными Штатами и Россией по Украине", Трамп дал туманные заверения в том, что он тоже будет "вовлечен".



Рубио называет переговоры в Саудовской Аравии первым шагом



Госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолц и посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф возглавят делегацию США на переговорах в Саудовской Аравии, которая поддерживает дружеские отношения как с Кремлем, так и с командой Трампа. Рубио назвал встречу продолжением телефонного разговора Трампа с Путиным на прошлой неделе. "Следующие несколько недель и дней покажут, насколько это серьезно. Одним телефонным звонком не получится установить мир. Один телефонный звонок не решит такую сложную проблему, как эта", - сказал он в воскресенье в эфире CBS.



Рубио опроверг комментарии представителя Трампа по Украине Кита Келлога, который заявил, что, в отличие от Киева, европейские страны в мирных переговорах участвовать не будут. "В конце концов, наступит момент, когда вы увидите настоящие переговоры, а мы еще не дошли до этого. Но если это произойдет, Украине должна принять участие […] Как и европейцы, которые тоже внесли вклад в эти усилия", - сказал Рубио.



Смена позиции США в отношении предлагаемого мирного соглашения показывает, что зачастую слишком остро реагировать на раннюю риторику Трампа и его подчиненных до того, как станет ясна суть их позиций, неразумно. Без решимости нового президента США наладить отношения с Путиным надежды на прекращение боевых действий в ближайшие месяцы не было бы. Похоже, у Украины и европейских государств все еще есть значительные возможности для проведения успешных переговоров при их поддержке.



Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский заявил в Мюнхене, что, по его мнению, телефонный разговор Трампа с Путиным был ошибкой, поскольку "реабилитировал" российского лидера и понизил моральный дух украинцев. Но, добавил он, "когда президент CША Трамп говорит, что в качестве части сделки [на Украине] должны будут находиться европейские войска, и нас попросят предоставить их, то рано или поздно нам придется принять в этом участие".



Тем не менее, неоднозначные заявления администрации усиливают опасения, что Трамп согласится на сделку с Путиным, которая в итоге переложит вину за боевые действия на саму Украину. Пока большинство реалистов в области внешней политики признают, что последняя уже не вернет все занятые Россией территории, Трампа критикуют за то, что в разговоре с российским лидером он упустил рычаги влияния. Как и министр обороны Пит Хегсет, который заявил, что мирное соглашение не будет включать путь к членству Украины в НАТО, а в составе миротворческих войск не будет американцев. Позже Хегсет и другие чиновники администрации смягчили ряд заявлений.



Опасения усилились из-за стремительной попытки Трампа на прошлой неделе полностью реабилитировать Путина в обсуждениях внешнеполитических позиций России, а не Запада. Президент, например, вроде как даже проникся путинским обоснованием начала спецоперации и призвал его вернуться в группу промышленно развитых стран G8, откуда Москву исключили из-за присоединения Крыма в 2014 году. Отказ Трампа от жесткой координации действий предыдущей администрации с Европой по Украине и отсутствие представителей Киева в Саудовской Аравии, по-видимому, тоже серьезно ослабили западную переговорную позицию. Европейские чиновники, вероятно, гораздо благосклоннее Трампа отнесутся к взглядам Украины, и поэтому их неучастие в любых полномасштабных переговорах может серьезно ослабить позиции Зеленского.



Западных лидеров потрясли как яростная атака на европейскую демократию со стороны вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, так и его решение встретиться с лидером ультраправой антимигрантской немецкой партии "Альтернатива для Германии" всего за несколько дней до выборов в Германии. Произнесенная им речь стала явным признаком того, что администрация Трампа намерена продвигать многие крайне непопулярные популистские движения на континенте, который в 20-м веке дважды разрушала война. А резкое предупреждение Хегсета в Брюсселе о том, что европейцам необходимо "взять на себя ответственность за безопасность континента", расценили как признак антипатии Трампа к НАТО и ее "зонтику безопасности".



Для Путина все это звучит как музыка, свидетельствуя о том, что с его статусом международного изгоя покончено и что у него появилась возможность заключить по Украине сделку, которая укрепит его территориальные завоевания. Разногласия, вызванные Трампом внутри НАТО, способствуют достижению одной из важнейших внешнеполитических целей Кремля. "Это действительно как Пасха, Ханука, Рождество и день рождения Владимира Путина, причем все одновременно. Все неохлажденное шампанское несут в холодильник, а остальное откупоривают", - сказал корреспонденту CNNдиректор Российско-Евразийского центра Карнеги Александр Габуев*.



Франция созывает экстренное заседание



Кризис в трансатлантических отношениях побудил президента Франции Эммануэля Макрона созвать неформальную встречу с лидерами Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также главами Европейского совета, Еврокомиссии и генеральным секретарем НАТО. Враждебное отношение Трампа к 80-летней политике безопасности, проводившейся после Второй мировой войны, стало ошеломляющим сдвигом в дипломатии США и признаком его антипатии к интернационалистским целям, а Европа теперь уязвима перед традиционно более изоляционистскими течениями.



Годы урезания оборонного бюджета сделали большинство стран-членов НАТО неподготовленными к защите Европы и выполнению тех амбициозных задач, которые ставит перед ними администрация Трампа. Быстрое увеличение расходов на оборону вынудит лидеров сделать болезненный выбор, хотя они и без того с трудом финансируют свои государства всеобщего благосостояния на фоне низких темпов экономического роста. Но налицо кое-какие признаки того, что жесткая позиция команды Трампа концентрирует умы - другие лидеры стараются произвести впечатление на президента. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который планирует встретиться с американским лидером в ближайшие дни, заявил, что готов направить на Украину британские войска в рамках любого мирного соглашения. В статье Daily Telegraph Стармер также заявил, что европейские страны "должны увеличить расходы на оборону и взять на себя более значимую роль в рамках НАТО", хотя решающее значение для обеспечения мира по-прежнему будет иметь поддержка США.



Переговоры в Саудовской Аравии затронут еще одну развивающуюся тему международных отношений, а именно рост влияния самого королевства, о чем свидетельствует как его подъем в ближневосточных делах при наследном принце Мухаммеде бен Салмане, так и инициативы последнего в области мягкой силы, такие как инвестиции в европейские спортивные лиги и проведение Чемпионата мира по футболу 2034 года. Трамп не скрывает восхищения сильными мужчинами-лидерами, а принца с Путиным связывают тесные отношения. Источник, близкий к саудовскому двору, сообщил корреспонденту CNN, что проведение переговоров повысит имидж и престиж саудовцев и покажет, что они играют немаловажную роль в решении одной из насущных проблем современности.



Саудовская Аравия будет иметь ключевое значение для достижения другой внешнеполитической цели Трампа - прекращения войны в Газе. Администрация пытается склонить саудовцев и израильтян к соглашению о дипломатической нормализации, которое могло бы изменить геополитику Ближнего Востока и укрепить арабский фронт для противостояния Ирану. Но для саудовцев такая сделка политически невозможна без создания палестинского государства. Арабские страны выступают решительно против экстраординарного плана Трампа по массовому переселению палестинцев из Газы, равносильному этнической чистке.



Фантастический план Трампа по "владению" Сектором Газа и его перестройке, а также очевидное желание вступить в переговоры с Путиным по украинскому вопросу подчеркивают риски его неординарного подхода к международным отношениям. Тем не менее, президент вернулся в Белый дом в уникальный момент, открывающий возможности для заключения соглашений, которые могли бы сделать Америку и весь мир безопаснее, - если, конечно, он не подпишет соглашения, игнорирующие серьезные последствия.



В Мюнхене Сикорский предупредил, что президент играет по-крупному: "От того, как закончится конфликт на Украине, зависит доверие к США, а не только к администрации Дональда Трампа".



*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России. Источник - ИноСМИ

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