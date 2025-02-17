Спутники Kazsat и Oneweb могут заменить Starlink в Казахстане

13:39 18.02.2025

В Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разъяснили причины ограничений на интернет-спутники Илона Маска и сообщили, какие альтернативы предложит ведомство, передает корреспондент агентства Kazinform.



МЦРИАП в конце прошлого года опубликовало проект приказа, в котором был предусмотрен запрет на поставки и использование спутниковых систем связи Thuraya, Iridium, Inmarsat и Starlink.



В ответе на запрос корреспондента агентства, цифровое ведомство сообщило, что принятые меры связаны с угрозой нацбезопасности, так как по закону Казахстана запрещено использовать сети связи, управляемые из-за рубежа. Сейчас разработанный проект приказа находится на дополнительном обсуждении.



Что будет вместо Starlink?



В ответ на ограничение иностранных спутниковых систем, в Казахстане рассматриваются альтернативные варианты.



- Комитетом прорабатывается возможность использования судовладельцами необходимого навигационного оборудования в соответствии с международными конвенциями. По вопросу обеспечения связью удаленных районов в качестве альтернативного варианта рассматривается отечественная спутниковая система "KazSat" и международная компания OneWeb которая построила центр управления связью на территории РК. В рамках пилотного проекта организовано применение технологии Starlink для предоставления Интернета в сельских школах, - говорится в сообщении Комитета телекоммуникаций Минцифры.



Кроме того, министерство подписало меморандум с компанией Amazon Kuiper Commercial Services LLC для сотрудничества в области космических технологий и спутниковой связи. Ведутся переговоры с китайской компанией Shanghai Spacecom Satellite Technology Co., Ltd по строительству центра управления на территории Казахстана.



- Дополнительно отмечаем, что Правительством Республики Казахстан утвержден национальный проект "Доступный Интернет", в рамках которого планируется строительство необходимой инфраструктуры для обеспечения населения доступом к Интернету, - дополнили в МЦРИАП.



Напомним, в прошлом году Правительство запустило пилотный проект по обеспечению интернетом сельских школ. Около 2 тысяч из них были подключены к системе Starlink. Но не прошло и года, как судьба проекта оказалась под вопросом.