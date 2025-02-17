Русский искусственный разум "Арамис" бросает перчатку нейропроцессорам Nvidia

13:43 18.02.2025

Гонка вооружений переместилась в область умного оружия с искусственным интеллектом



Никита Ростовский



Искусственный интеллект (ИИ) уже работает на людей, причем практически везде - даже в медицине.



Как рассказали в компании-разработчике "Третье мнение", ИИ научился определять рак молочной железы на маммограммах с точностью до 97%, тогда как точность исследования без технологии компьютерного зрения составляет порядка 87%. Это уже не игрушки, речь идет о спасенных жизнях.



По словам директора Института системного программирования РАН Арутюна Аветисяна, наши ученые обладают достаточными компетенциями и наработали серьезный задел во многих подобных областях, в которых ожидаются новые прорывы в области развития ИИ.



"Если говорить про доверие и безопасность, то нам необходимо проводить не только независимые исследования в области ИИ, но и разрабатывать свою аппаратуру. Мы часто говорим о том, что мы отстаем в развитии „железа", однако нам жизненно необходимо создать аппаратную базу, способную проводить так называемый инференс (способ логического мышления, заключающийся в извлечении выводов о неизвестном факте из известных данных), исполнять код уже обученной системы искусственного интеллекта. Для этого нужно проводить целый пласт исследований, в том числе в области фотоники и нейроморфных вычислений", - отметил Аветисян.



Американские эксперты из корпорации Nvidia утверждают, что чипы, изготовленные по нормам 28 нм, с трудом, но все же могут решать современные задачи ИИ. Во всяком случае это будет экономически оправдано.



Иначе придется городить сложные и громоздкие процессорные блоки. Конечно, лучше использовать более "тонкие" техпроцессы, такие как 7−2 нм, но при определенной инженерной изворотливости "имитация мозговой деятельности" будет достигнута и без них.



У нас, судя по всему, это понимают. В стране параллельно с DUV-литографами для техпроцессов 350 нм и 180 нм разрабатывается и EUV-литограф как раз по норме 28 нм. Разные источники, знакомые с этой тематикой, информируют, что к 2030 году Россия решит эту технологическую задачу.



Помимо этого разрабатываются отечественные установки травления и осаждения, центрифуги для нанесения резиста, аппараты для ионной имплантации, машины для тестирования поверхности пластин, микроскопы и другое оборудование. Само собой, нужна чистая "химия", в том числе азот, неон, гелий, водород (для EUV-литографии), углекислый газ (с примесью не более 0,00001%), а также пластины из монокристаллического кремния.



Добавим, что на Западе уверены, что с поставленными задачами русские инженеры и ученые справятся, возможно, даже раньше заявленных сроков. По понятным причинам российская сердобольная публика из числа всепропальщиков об этом узнает в последнюю очередь, а до этого будет ныть, что "в стране все плохо, а в правительстве мышей не ловят".



О том, что и с "железом", и с программным обеспечением для ИИ в России все относительно хорошо, почему-то первыми узнают иностранные обозреватели, а не доморощенные. Так, китайский разработчик процессоров для нейросетей SOPHGO еще в январе прошлого года начал отправлять российским производителям предложения о сотрудничестве и создании совместного продукта на основе их процессора (бренд CVITEC).



И наша околонаучная тусовка с удивлением узнала, что к концу 2023 года в России разработаны и даже выпускаются вполне конкурентоспособные нейропроцессоры - это чипы К1879ВМ8Я от НТЦ "Модуль", Elvis Robodeus от АО НПЦ "ЭЛВИС" и IVA TPU от IVA Technologies, процессор "AltAI" от компании "Мотив НТ". Есть и не совсем публичное нейросетевое решение для нашего Минобороны под кодовым названием "Процессор-23", который должен быть разработан до 30 ноября 2025 года.



Согласно имеющимся данным, эта работа идет по плану и, возможно, уже имеется прототип на базе интегральной микросхемы К1879ВМ8Я. Опять-таки, что конкретно сделано, не разглашается, но заявлено, что текущим летом ожидается приход с фабрик первых опытных образцов нейропроцессора "Арамис". Если покопаться в Сети, можно найти подтверждение, что именно так назван "Процессор-23", который в свою очередь чем-то напоминает микросхемы Nvidia Jetson Xavier 2018 года.



Самое интересное, что процессор "Арамис" будет изготовлен по нормам тех самых 28 нм, тогда как Запад делает все, чтобы наноэлектроника не производилась для нужд российской оборонки. В пользу того, что электроника России является терра инкогнита не только для вражеских стран, но и доморощенных "экспертов", стала новость о том, что ряд отечественных компаний полностью освоили процесс корпусирования чипов.



Можно найти сотни публикаций всепропальщиков, что компаниям РФ понадобится десятилетие, а то и не одно, чтобы импортозаместить эти технологические компетенции. В 2022 году электронные "челноки" на самолетах буквально в чемоданах везли пластины сначала в одну страну, где их нарезали, потом в другую, в которой делали цоколевку контактов, и затем в третью, причем на другом континенте, по слухам, на заводы США, которые за большие левые деньги корпусировали чипы.



Издержки были просто огромные, а "технологическая контрабанда" еще и сопряжена с большим риском угодить в американскую тюрьму. Теперь в России сразу несколько компаний заявили, что готовы взять заказ на корпусирование, и даже появились заводы, изготавливающие корпуса для чипов.



Добавим, что создание своей отрасли, выпускающей нейропроцессоры, в том числе для "умного" оружия, по значимости сопоставимо с разработкой атомной бомбы после Второй мировой войны. К такому выводу пришли военные эксперты мозговых американского и британского центров, таких как IISS и ISW.