|Исламский банк развития выделит почти 300 миллионов долларов на школы и автодороги в Узбекистане
13:48 18.02.2025
Исламский банк развития выделит почти 300 миллионов долларов на инклюзивные школы и автодороги в Узбекистане
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Исламский банк развития (ИБР) вложит почти 300 миллионов долларов в реконструкцию автодорог в Узбекистане и строительство инклюзивных общеобразовательных школ, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Об этом говорилось на встрече президента ИБР Мухаммада Аль Джассера с министром экономики и финансов Узбекистана Джамшидом Кучкаровым. Она состоялась в рамках конференции "Диалог развивающихся стран" в Саудовской Аравии 16 февраля.
Стороны подписали соглашения о реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры и образования в Узбекистане.
В частности, ИБР примет участие в реконструкции автомобильных дорог протяженностью 37 километров в Сырдарьинской области. На это банк выделит 138,8 миллиона долларов.
Кроме того, в рамках проекта "Повышение качества и эффективности образования в Узбекистане" (SmartED) по всей республике построят 58 общеобразовательных школ в соответствии с требованиями инклюзивного образования. Стоимость проекта составит 160,2 миллиона долларов.
Напомним, что осенью 2024 года сообщалось о том, что Исламский банк развития и Фонд Организации стран–экспортеров нефти направят 50 миллионов долларов на строительство 200 частных детских садов в Узбекистане.