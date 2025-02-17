Исламский банк развития выделит почти 300 миллионов долларов на школы и автодороги в Узбекистане

13:48 18.02.2025

Исламский банк развития выделит почти 300 миллионов долларов на инклюзивные школы и автодороги в Узбекистане



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Исламский банк развития (ИБР) вложит почти 300 миллионов долларов в реконструкцию автодорог в Узбекистане и строительство инклюзивных общеобразовательных школ, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



Об этом говорилось на встрече президента ИБР Мухаммада Аль Джассера с министром экономики и финансов Узбекистана Джамшидом Кучкаровым. Она состоялась в рамках конференции "Диалог развивающихся стран" в Саудовской Аравии 16 февраля.



Стороны подписали соглашения о реализации проектов по развитию транспортной инфраструктуры и образования в Узбекистане.



В частности, ИБР примет участие в реконструкции автомобильных дорог протяженностью 37 километров в Сырдарьинской области. На это банк выделит 138,8 миллиона долларов.



Кроме того, в рамках проекта "Повышение качества и эффективности образования в Узбекистане" (SmartED) по всей республике построят 58 общеобразовательных школ в соответствии с требованиями инклюзивного образования. Стоимость проекта составит 160,2 миллиона долларов.



Напомним, что осенью 2024 года сообщалось о том, что Исламский банк развития и Фонд Организации стран–экспортеров нефти направят 50 миллионов долларов на строительство 200 частных детских садов в Узбекистане.