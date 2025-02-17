Жители Оша из международной ОПГ наладили наркотрафик по маршруту Таджикистан-Кыргызстан-Узбекистан

13:58 18.02.2025

Жители Оша из международной ОПГ наладили наркотрафик через три страны, - ГКНБ



"Сводка" (АКИpress) – Пресечена деятельность международной организованной наркоргруппировки из числа жителей Ошской области, которые организовали наркоканал по маршруту Таджикистан-Кыргызстан-Узбекистан, сообщили 18 февраля в пресс-службе ГКНБ.



5 февраля были задержаны Ж.Х.Х. и К.И.А. Во время обыска в доме у Ж.Х.Х. нашли 10 брикетов "афганского чарса" весом 9 кг 793 грамма и 1 брикет с синтетическим наркотиком весом 1 кг. У К.И.А. нашли 1 брикет "афганского чарса" весом 133,99 граммов.



Данный факт был зарегистрирован по ст.282 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") УК КР. Задержанных водворили в СИЗО ГКНБ Оша.