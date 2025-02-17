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Премьер Таджикистан Кохир Расулзода выступил на Третьем Каспийском экономическом форуме
14:02 18.02.2025

Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода принял участие в Третьем Каспийском экономическом форуме

ДУШАНБЕ, 18.02.2025 /НИАТ "Ховар"/. 18 февраля Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода принял участие и выступил на Третьем Каспийском экономическом форуме, который состоялся в Тегеране.

Премьер-министр передал участникам форума поздравительное послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Его Превосходительства Эмомали Рахмона и выразил признательность руководству Исламской Республики Иран за приглашение в качестве почетного гостя и за теплый и искренний прием.

Подчеркнуто, что Каспийский форум создал благоприятную основу для развития регионального и международного сотрудничества в различных секторах экономики и торговли, включая энергетику, транспорт и охрану окружающей среды, стал площадкой для широкого диалога по многогранным вопросам отношений. В контексте глобальных экономических событий он приобрел особое значение для устойчивого развития и укрепления интеграции не только стран Прикаспия, но и других государств региона.

Премьер-министр Республики Таджикистан Кохир Расулзода заявил, что регион Каспийского моря, как один из стратегических центров, в настоящее время способствует всестороннему расширению экономического и торгового сотрудничества между странами региона.

По словам премьер-министра страны, только в 2024 году объем торговли Таджикистана со странами этого региона увеличится почти на 20 процентов, составив более 40 процентов от общего товарооборота республики.

Подчеркнув наличие больших возможностей и ресурсов для сотрудничества в регионе Каспийского моря, Кохир Расулзода обратил внимание участников форума на развитие Каспийского международного транспортного коридора, соединяющего Центральную Азию с Европой.

Было подчеркнуто, что Таджикистан, 98 процентов электроэнергии которого вырабатывается за счет возобновляемых источников, готов экспортировать "зеленую энергию" в страны Каспийского моря. В отношении промышленной сферы была выражена уверенность в достижении желаемых результатов на основе реализации совместных проектов в сфере машиностроения, химической промышленности, металлургии, сельского хозяйства, а также в готовности таджикской стороны создать благоприятные условия для сотрудничества и инвестирования для инвесторов из стран Прикаспийского региона.

Премьер-министр страны продолжил, обратив внимание собравшихся на охрану окружающей среды и глобальную инициативу Таджикистана по объявлению 2025 года "Международным годом ледников" по ​​резолюции Организации Объединенных Наций и поддержке ее государств-членов, а также пригласил собравшихся принять участие в Международной конференции высокого уровня по защите ледников, которая пройдет в Душанбе 29-30 мая текущего года.

Источник - НИАТ "Ховар"
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