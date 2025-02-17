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Китай объявил о развитии индустрии производства накопителей энергии нового типа
14:11 18.02.2025

Власти Китая представили меры по развитию производства накопителей энергии нового типа

Пекин, 17 февраля /Синьхуа/ -- Власти Китая в понедельник представили меры по высококачественному развитию сектора производства накопителей энергии нового типа в рамках усилий по ускоренному развитию нарождающихся отраслей промышленности и современной промышленной системы страны.

Согласно плану действий, выпущенному Министерством промышленности и информатизации КНР вместе с семью другими правительственными органами, индустрия производства накопителей энергии нового типа охватывает все отрасли, которые обеспечивают производство продукции, связанной с хранением энергии нового типа, включая накопители энергии, а также устройства для обработки информации и контроля безопасности.

Как отмечается в документе, к 2027 году сектор должен продемонстрировать международные конкурентные преимущества на всей производственной цепочке, увеличив число ведущих предприятий, заметно повысив потенциал промышленных инноваций и общую конкурентоспособность, добившись прогресса в области высокотехнологичного, интеллектуального и зеленого развития.

Согласно плану, Китай запустит инициативы по стимулированию технологических инноваций в секторе накопителей энергии нового типа. Они будут включать в себя меры по ускорению модернизации зрелых технологий, таких как производство литиевых аккумуляторов, и поддержку прорывных инновационных технологий.

Страна также будет способствовать скоординированному промышленному развитию. В частности, власти намерены усилить мониторинг и раннее предупреждение в сфере производственных мощностей литиевых батарей в целях предотвращения необдуманных инвестиций и риска неупорядоченного развития.

Документ подчеркивает важность поддержки предприятий на всех звеньях производства накопителей энергии нового типа для оптимизации структуры энергопотребления, повышения эффективности использования энергии и увеличения доли возобновляемых источников энергии в производственных процессах.

В соответствии с планом в секторе производства накопителей энергии нового типа будут содействовать широкому внедрению информационных технологий нового поколения, таких как блокчейн, большие данные, искусственный интеллект и сети 5G.

Кроме того, в целях укрепления международной кооперации в секторе накопителей энергии нового типа Китай будет изучать возможности включения этого направления в международные механизмы и рамки сотрудничества, такие как инициатива "Пояс и путь" и БРИКС, а также активно продвигать развитие системы взаимовыгодного сотрудничества в области производственно-сбытовых цепочек.

Источник - Синьхуа
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739877060


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