Курчумский мост: новый этап развития Восточного Казахстана. Первые четыре месяца эксплуатации

14:38 18.02.2025

Четыре месяца спустя с запуска Курчумского моста: новый этап развития Восточного Казахстана



17 февраля 2025



По поручению Главы государства был построен самый протяженный мост в стране через Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области. Проект направлен на решение многолетней проблемы транспортной связности.



"Долгое время люди были вынуждены преодолевать водное препятствие только на пароме или зимой по льду, что, естественно, было крайне неудобно. Теперь эта проблема решена", - отметил Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан.



