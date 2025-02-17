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Курчумский мост: новый этап развития Восточного Казахстана. Первые четыре месяца эксплуатации
14:38 18.02.2025

Четыре месяца спустя с запуска Курчумского моста: новый этап развития Восточного Казахстана

17 февраля 2025

По поручению Главы государства был построен самый протяженный мост в стране через Бухтарминское водохранилище в Восточно-Казахстанской области. Проект направлен на решение многолетней проблемы транспортной связности.

"Долгое время люди были вынуждены преодолевать водное препятствие только на пароме или зимой по льду, что, естественно, было крайне неудобно. Теперь эта проблема решена", - отметил Касым-Жомарт Токаев, Президент Республики Казахстан.



На сегодняшний день Курчумский мост обеспечивает круглогодичное безопасное движение транспортных средств, соединив Курчумский, Улькен-Нарынский, Маркакольский, Катон-Карагайский, Тарбагатайский и Зайсанский районы Восточно-Казахстанской области с городом Усть-Каменогорск.

За первые четыре месяца по мосту проехало порядка 170 тысяч автомобилей, а ежедневно им пользуются около 1,5 тысячи машин. Ранее жителям региона приходилось совершать объезд протяженностью до 500 километров, что значительно увеличивало время в пути и транспортные расходы.

Строительство моста осуществила казахстанская компания из Восточно-Казахстанской области, что позволило задействовать местные ресурсы и специалистов, обеспечив создание новых рабочих мест в регионе. Проект был реализован с применением передовых инженерных технологий и соблюдением всех стандартов качества.

Общая протяженность моста составляет 1316 метров, ширина - 12,2 метра. На мосту предусмотрена пешеходная часть с одной стороны. Для защиты конструкции в зимний период на каждой из опор установлены специальные ледорезы, предотвращающие повреждения от движущихся льдин.

Кроме того, расстояние от воды до нижней части моста составляет 18 метров, что в период навигации позволяет судам беспрепятственно проходить под ним.

Для обеспечения безопасности на мосту через Бухтарминское водохранилище установлено 102 камеры видеонаблюдения: 62 расположены на верхней части моста, 40 - под мостом. Камеры работают в режиме онлайн, обеспечивая постоянный мониторинг дорожной обстановки.

Жители региона отмечают, что мост решил проблему транспортной доступности между населенными пунктами по обе стороны водохранилища. Это обеспечило мобильность граждан, ускорило движение товаров и предоставило доступ ко всем необходимым услугам.

Курчумский мост - не просто сооружение, а символ прогресса и новых возможностей для всего региона.

Как отмечает местный житель Ериков Айбар, мост стал "дверью в большой мир":

"Помню, как зимой мы все ждали, когда лед станет достаточно толстым, чтобы можно было проехать на другой берег Бухтарминского водохранилища. Теперь об этом даже не задумываемся! Сел в машину - и ты уже на другом берегу. Для нас этот мост - как дверь в большой мир. До города ездить стало намного легче, быстрее и безопаснее".

Владелица малого бизнеса Айнаш Оразбаева утверждает, что торговля в регионе стала более оживленной:

"Раньше доставка товаров к нам была настоящим квестом: летом - паром, зимой - по льду, а в межсезонье вообще ничего не привезти. Теперь поставки идут без перебоев, ассортимент в магазинах увеличился, цены стали стабильнее. С мостом работать стало легче, а людям - удобнее жить".

Владелец грузового автомобиля Мурат Рамазанов рассказал об экономии в пути:

"Если раньше мне нужно было лишние 500 километров объезжать Бухтарминское водохранилище, так как я не экстремал и не хотел проверять прочность льда весом своей машины, то теперь я просто еду через мост. Это экономит не только топливо, но и время, и нервы".

Курчумский мост стал импульсом для социально-экономического развития Восточного Казахстана и оказывает положительное влияние на развитие транспортно-логистической отрасли страны в целом. Он улучшил логистические маршруты и обеспечил бесперебойные связи с приграничными странами. Кроме того, мост позволит раскрыть туристический потенциал региона, предлагая живописные виды на окрестности и Бухтарминское водохранилище.

Источник - Министерство транспорта Казахстана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739878680


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