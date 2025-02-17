|Кадровые перестановки в администрации президента Кыргызстана
14:47 18.02.2025
17.02.2025
Азамат Кадыралиев назначен заместителем Руководителя Администрации Президента
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Кадыралиев Азамат Сактанбекович назначен заместителем Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики – начальником управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров и освобожден от ранее занимаемой должности.
Нурбек Ташбеков назначен начальником управления политических и экономических исследований Администрации Президента
Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Ташбеков Нурбек Кудайбердиевич назначен начальником управления политических и экономических исследований Администрации Президента Кыргызской Республики.