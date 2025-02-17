Кадровые перестановки в администрации президента Кыргызстана

14:47 18.02.2025

17.02.2025



Азамат Кадыралиев назначен заместителем Руководителя Администрации Президента



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Кадыралиев Азамат Сактанбекович назначен заместителем Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики – начальником управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров и освобожден от ранее занимаемой должности.



