 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 17.02.2025
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    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Кадровые перестановки в администрации президента Кыргызстана
14:47 18.02.2025

17.02.2025

Азамат Кадыралиев назначен заместителем Руководителя Администрации Президента

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому, руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Кадыралиев Азамат Сактанбекович назначен заместителем Руководителя Администрации Президента Кыргызской Республики – начальником управления по подготовке решений Президента и Кабинета Министров и освобожден от ранее занимаемой должности.



Нурбек Ташбеков назначен начальником управления политических и экономических исследований Администрации Президента

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ, согласно которому руководствуясь статьей 71 Конституции Кыргызской Республики, Ташбеков Нурбек Кудайбердиевич назначен начальником управления политических и экономических исследований Администрации Президента Кыргызской Республики.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - President.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739879220


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