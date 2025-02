Евросоюз станет насекомоядным. Ждем лоббистов с червяками из "развитых" стран...

18:55 18.02.2025 Евросоюз станет насекомоядным: о последствиях – молчок

Ключевые вопросы решает не волеизъявление граждан, а сумма лоббистских технологий



18.02.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



С 10 февраля 2025 года на всей территории ЕС разрешается добавлять в продукты питания муку из личинок, а на сайте Еврокомиссии появился раздел с ответами на вопросы вроде "почему полезно есть насекомых".



Отметим, что насекомых в странах ЕС кушают уже достаточно давно. В последние годы в Брюсселе их начали вносить в список альтернативных источников белка, разрешенных для употребления в пищу. Так, в августе 2022 года Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) добавило в указанный список личинок моли. До этого в него уже были внесены мучные черви, перелетная саранча и домовые сверчки.



В январе 2023 года в Евросоюзе вьетнамская компания Cricket One Co. Ltd. получила разрешение на поставку продукции из сверчков, французская Ynsect NL B.V. - на поставку с 26 января продукции из личинок жука-хрущака.







При этом цивилизованные европейцы вовсе не жарят и не парят жучков, сверчков и прочих "инсектов". Из них делают порошок, похожий на муку, его добавляют в соусы, хлеб, печенье, пиццу и даже чипсы. В списке также есть шоколадные изделия, суповые концентраты и смеси, пивные напитки, макароны, многозерновой хлеб и булочки.



Одним из ключевых факторов начавшегося в Евросоюзе перехода на продукты питания из жучков, червяков и мух является непрерывно углубляющийся кризис европейского агропрома, причем в Брюсселе ничего не делают для того, чтобы помочь своим сельхозпроизводителям.



9 декабря прошлого года десятки фермеров из Испании, Польши, Франции, Бельгии, Германии, Нидерландов собрались в Брюсселе на пикет у здания Евросовета, где проходило совещание министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС. Фермеры развернули транспаранты напротив служебного въезда в комплекс Совета ЕС, через который сюда приезжают машины министров. На их плакатах было написано: "SOS – аграрная продукция", "Фермер ЕС – вид на грани исчезновения".



"Накопившиеся проблемы в сельскохозяйственном секторе подтолкнули европейских фермеров этой зимой к широкомасштабной мобилизации [масштабным протестам], подобной которой они не видели уже давно. Само собой разумеется, что проблемы различаются от страны к стране, но основные проблемы, по-видимому, общие для всего континента, структурные и давние, и они, вероятно, будут иметь неисчислимые последствия в будущем, поскольку они приводят к колоссальному сокращению агропродовольственного сектора – по оценкам, когда половина французских фермеров выйдет на пенсию, не будут заменены другими", – отмечают аналитики немецкого Фонда им. Генриха Белля, прогнозируя двойное падение французского агропрома уже в ближайшем будущем.



Основной экономической проблемой всего агропрома Евросоюза, как указывают немецкие эксперты, является неконкурентная по сравнению с иностранными производителями себестоимость продукции. Ключевую роль сыграл рост цен на электроэнергию из-за навязанного Евросоюзу из-за океана отказа от дешевых российских энергоносителей.



Соответственно, выросли цены на расходные материалы и оборудование. При этом отличие от растущей себестоимости продукции, отпускные цены на продукцию фермеров и крупных сельхозкомпаний "либо стабильны, либо даже падают. В результате многие сельскохозяйственные предприятия по всей Европе больше не жизнеспособны. Доходы фермеров постоянно падают: например, 15% французских фермеров находятся за чертой бедности, а обнищание грозит и немецким фермерам, особенно пенсионерам, которые получают самую низкую пенсию по сравнению с любым другим сектором экономики".



Еще одна проблема – это "недобросовестная конкуренция, поскольку рынок Европы переполнен дешевой продукцией из третьих стран, на которую не распространяются строгие европейские экологические правила, что увеличивает издержки производства. В то же время благодаря двусторонним транснациональным соглашениям многие продукты циркулируют беспошлинно".



Негативную роль играет повсеместно распространившиеся спекуляции, "поскольку на всем пути от производства до потребления существует множество посредников, которые манипулируют ценами и получают огромную прибыль, нанося ущерб как производителям, так и потребителям".



Все это привело к тому, что европейские фермеры "покидают не только агропродовольственный сектор, но и сельскую местность, что способствует его депопуляции".



Еще одной растущей проблемой является сильное неравенство в агропродовольственном секторе Европы, поскольку идет "быстрое разорение мелких семейных ферм параллельно с растущей концентрацией сельскохозяйственных земель в руках нескольких крупных производителей".



Добивает европейский агропром маниакально проталкиваемая Брюсселем зеленая экологическая повестка.



"Зеленый курс, план ЕС сделать Европу климатически нейтральной к 2050 году, как говорят, не решает проблемы сельскохозяйственного сектора инклюзивным образом. В сельскохозяйственной политике делается попытка достичь экологических целей, но при этом не уделяется никакого внимания обеспечению экономической жизнеспособности фермеров. Политика зеленого перехода ЕС не сочетается с гарантией стабильного и адекватного дохода для фермеров, которые призваны нести всю тяжесть трансформации", – пишут аналитики Фонда им. Генриха Белля, уклончиво намекая, что, когда экономика Евросоюза станет климатически нейтральной, европейский агропром просто исчезнет.



Но кормить свое население, когда традиционное сельское хозяйство Евросоюза обнулится, чем-то придется.



Альтернатива коровам, овцам, курицам и рождественским гусям уже существует. Это производство продуктов питания из насекомых.



По сравнению с традиционными агропромом "инсектопром" потребляют намного меньше ресурсов. Так, для производства 1 кг белка из насекомого требуется в 500 раз меньше воды, чем для выращивания 1 кг говяжьего белка. Поскольку насекомые холоднокровны, они очень эффективны при преобразовании их корма в белок: сверчкам, например, нужно в 12 раз меньше корма, чем коровам, в четыре раза меньше, чем овцам, и в два раза меньше, чем свиньям и цыплятам-бройлерам для производства такого же количества белка. С чисто деловой точки зрения сбор/выращивание насекомых - это низкотехнологичный вариант инвестиций с низким капиталом.



Подавляющее большинство европейцев насекомыми питаться категорически не желает. Согласно отчету Европейской организации потребителей за 2020 год, только 10% европейцев готовы променять коровье мясо на насекомых.



Согласно опросу, проведенному YouGov в 2021 году, во Франции только 25% опрошенных сказали, что готовы есть пищу, содержащую порошок из насекомых. В Германии и Дании любителей позавтракать сверчками 24 и 22% соответственно.



Италия и Польша больше других сопротивляются идее инсектоедения: лишь 17 и 18% респондентов заявили, что готовы закусить насекомыми.



Однако в Евросоюзе все ключевые вопросы решает не волеизъявление граждан, а сумма лоббистских технологий.



Международная платформа по насекомым для производства продовольствия и кормов (IPIFF) выделила один миллион евро на лоббирование в Европейской комиссии (ЕК) принятия правил, разрешающих употребление насекомых в пищу и добавление их в продукты питания и корма. Об этом свидетельствует реестр лоббистской деятельности Европейского парламента.



IPIFF провела четыре встречи на высоком уровне, в том числе с соответствующим европейским комиссаром, как свидетельствуют документы из реестра Европейского парламента:



- 25 апреля 2017 г. – офис Европейского комиссара по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Витянис Андрюкайтис, встреча с Марко Валеттой – членом офиса. Тема: "Насекомые как новая еда";



- 2 октября 2020 г. – встреча с Виргиниюсом Синкявичюсом, европейским комиссаром по вопросам окружающей среды и рыболовства, и членом его кабинета Агне Размиславичюню-Паленене. Тема: Обсуждение вклада сектора разведения насекомых в консультации по будущим стратегическим направлениям стратегии ЕС "От фермы до стола";



- 28 октября 2020 г. – офис Стеллы Кириакидес, Европейского комиссара по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов, встречается с тремя членами ее офиса: Йоргосом Россидесом, Инес Принсак, Каролиной Гербо-Борчак. Тема: Обмен мнениями с Международной платформой насекомых для производства продовольствия и кормов (IPIFF) относительно их приоритетов в рамках стратегии ЕС "от фермы до стола";



- 26 октября 2021 г. – кабинет Виргиниюса Синкявичюса, еврокомиссара по вопросам окружающей среды и рыболовства, встречается с Кармен Прейзинг, членом кабинета. Тема: Общая презентация европейского сектора производства насекомых и того, как он может поддержать приоритеты Комиссии в области охраны окружающей среды.



В итоге с 2016 по 2021 г. IPIFF выделила более 1 миллиона евро на лоббирование: 150 000 евро в 2016 году, дважды по 250 000 евро или 500 000 евро в 2017 году и 2018-м, и 400 000 евро – в 2021 году.



Производители насекомых из IPIFF также стали членами Консультативной группы Европейской комиссии по пищевой цепи, животным и растениям.



Одним из членов IPIFF является французская компания по производству насекомых Ynsect NL BV. По ее настоятельной "просьбе" Европейская комиссия приняла Регламент 2023/58, подписанный Урсулой фон дер Ляйен 5 января 2023 года. Этим постановлением Европейская комиссия разрешила выпуск на рынок замороженных, пастообразных, сушеных и порошкообразных форм личинок жука Alphitobius diaperinus (малый пеленочный жук) в качестве нового продукта питания. Жука добавляют в хлеб, шоколадные десерты, мясные продукты, макароны и т. д. (полный список продуктов питания опубликован в Официальном журнале ЕС).



Несмотря на то что эта новость вызвала волну недовольства в Европе, позже ЕС принял дополнительные правила, разрешающие добавлять в нашу пищу, помимо жуков, желтых мучных червей, кузнечиков и сверчков.



Лоббисты насекомоедения уверяют, что употреблять в пищу жучков и червячков совершенно безопасно. На самом деле это откровенная ложь.



"Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов направило в ЕС научное заключение о том, что жук Alphitobius diaperinus (малый пеленочный жук) в указанной концентрации безопасен, но не рекомендуется лицам моложе 18 лет. Регулирующий орган также пришел к выводу, что употребление новой пищи может вызвать первичную сенсибилизацию и аллергические реакции на белки малой поганки.



Управление рекомендует провести дополнительные исследования аллергенности личинок Alphitobius diaperinus. Хотя такие дополнительные исследования пока не проводились, жук уже выпущен на рынок для потребления в соответствии с последними постановлениями ЕС", – пишет известная болгарская журналистка-расследователь Диляра Гайтанджиева.



По ее данным, данные по аллергической реакции на продукты питания из насекомых сознательно замалчиваются под давлением лоббистов. Прибыли компаний, производящих еду для людей, ежегодно растут, а значит и средств для лоббирования "завтрака со сверчком" или "ужина из опарышей" будет больше. В такой ситуации брюссельские бюрократы просто костьми лягут, чтобы подсадить своих граждан "на вкусную и здоровую пищу" из всевозможных чешуекрылых и членистоногих.



Если это не закат Европы, то солнце встает на Западе. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739894100





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- "Укрепление сотрудничества с Турцией": сенаторы утвердили повестку заседания Палаты

- Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с руководством East Hope Group

- Результаты госаудита в сфере среднего образования рассмотрены в ВАП РК

- Разбронирование запасов и еженедельные ярмарки: Серик Жумангарин провел совещание по стабилизации цен на социальные продукты

- По поручению Главы государства в Казахстане стартовала "Школа акимов"

- Казахстан и Венгрия: новые горизонты стратегического партнерства

- Министр энергетики Казахстана разъяснил рост добычи нефти в январе на переговорах с ОПЕК+

- ЧП не застанет врасплох