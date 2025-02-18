Известия: Слушали и слышали друг друга. Чем завершилась встреча с делегаций России и США в Эр-Рияде

19:41 18.02.2025 Слушали и слышали друг друга. Чем завершилась встреча с делегацией США

Уиткофф: переговоры США с Россией в Эр-Рияде получились конструктивными



18 февраля 2025



Во вторник, 18 февраля, в Эр-Рияде состоялась первая за несколько лет очная встреча делегаций из России и США. Несмотря на то, что в Европе и на Украине ее пытались представить как "переговоры об Украине без Украине, которые мы не примем", задачи перед политиками стояли более широкие: найти точки соприкосновения в позициях стран и начать восстанавливать фактически прерванный диалог между столицами. Делегацию от России возглавили глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев. Со стороны США приехали глава Госдепа Марко Рубио, советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча длилась более четырех часов. О чем за это время договорились стороны, - в материале "Известий".







О взаимопонимании



- Глава МИД России заявил, что стороны "слушали и слышали" друг друга, и он полагает, что США стали лучше понимать позицию РФ. По словам дипломата, Россия вновь изложила свой взгляд на ситуацию, и делегации согласились в том, что, когда интересы их стран не совпадают, им нужно не провоцировать конфликт, а решать проблемы, подчеркнул Лавров.



Сергей Лавров

Сегодня мы налаживали отношения с США и небезуспешно



- Юрий Ушаков и Кирилл Дмитриев также отметили позитивную тональность переговоров, а спецпосланник США Стивен Уиткофф указал, что "лучшего результата" встречи американская делегация не могла себе и представить. По его словам, переговоры были "конструктивными, позитивными и оптимистичными".







- Несмотря на то, что было отмечено, что позиции сторон пока не сблизились, тем не менее, все участники переговоров продемонстрировали намерение найти точки соприкосновения - об этом завили представители и США, и России.



- Марко Рубио также указал, что значимых контактов между странами не было почти три года, и встреча в Эр-Рияде заложила основу для будущего взаимодействия.



- Стороны подчеркнули, что встреча произошла по поручению президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа и стала лишь первой точкой отсчета на долгом пути. Юрий Ушаков указал, что Москва и Вашингтон договорились продвигать двусторонние отношения, так как в этом заинтересованы обе страны. Представители стран буду работать, чтобы создать условия для встречи глав государств, которая, при этом, вряд ли может состояться на следующей неделе, как об этом писали некоторые СМИ.



О восстановлении работы посольств



- Несмотря на то, что прошедшая встреча, как неоднократно подчеркивали обе стороны, была лишь началом длительного процесса урегулирования отношений между странами, уже в этот день удалось достичь не только желания понять друг друга, но и несколько конкретных договоренностей.



- По словам Лаврова, первая из них – это обеспечение скорейшего назначения послов России и США в Москве и Вашингтоне. Москва и Вашингтон практически договорились "раз и навсегда" решить вопросы с функционированием дипмиссий двух стран.



- Эту договоренность делегаций также можно назвать наиболее важной, так как восстановление полноценной работы дипведомств станет базой для дальнейшего общения и налаживания отношений.



- Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что восстановление нормальной работы посольств станет "следующим этапом" переговорного процесса двух стран. По его словам, Вашингтон считает невозможным вести переговоры без этого шага. При этом он подчеркнул, что "работа по восстановлению деятельности диппредставительств России и США может быть довольно быстрой". Важно, что речь идет не только о должности послов, но и восстановлении полноценного штата.



Марко Рубио

Мы собираемся назначить команды, которые должны будут быстро работать над восстановлением функциональности наших соответствующих миссий в Вашингтоне и в Москве. Для того, чтобы мы могли продолжать двигаться по этому пути, необходимо иметь дипломатические объекты, которые работают и функционируют нормально



- В то же время американский дипломат пояснил, что вопрос о возобновлении работы консульств США и РФ остается открытым.



Справка "Известий"

С 2023 года послом США в России является назначенная администрацией Джо Байдена Линн Трейси, первая женщина во главе американской дипмиссии в Москве за всю историю отношений двух стран. Послом России в США с 2017 года по октябрь 2024-го был Анатолий Антонов. В конце ноября Россия утвердила на эту должность Александра Дарчиева, директора департамента Северной Америки МИДа. При этом официально на должность он пока не назначен, так как Вашингтон все еще не дал на это официального согласия.



Об окончании конфликта на Украине



- Обсуждая пути к завершению конфликта на Украине, стороны пришли к решению назначить от каждой стороны представителя своей страны в рамках этой работы, заявил Лавров. После этого начнутся регулярные консультации по вопросу. Россия, говоря о ситуации на Украине, объяснила собеседникам неприемлемость появления войск НАТО либо стран НАТО на территории Украины.



- После окончания встречи Юший Ушаков заявил, что США выбрали своим представителем в переговорную группу с Россией по Украине Кита Келлога - спецпосланника президента США по Украине, который будет вести контакты с украинцами и европейцами. На российско-американский трек будет назначен отдельный человек как со стороны Вашингтона, так и со стороны Москвы.







- Марко Рубио подтвердил, что работа по завершению конфликта на Украине потребует "сложной и напряженной дипломатии" на протяжении длительного времени. По его мнению, будущее переговорного процесса определится готовностью сторон придерживаться данных обещаний. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы конфликт не возобновился через два-три года. Также он отметил, что завершение конфликта на Украине потребует уступок со всех сторон. Помимо этого, чтобы мирное соглашение действовало, необходимо, чтобы все стороны были с ним согласны, подчеркнул политик.



- Говоря о сторонах мирного процесса, Рубио назвал Россию незаменимым участником его запуска. Евросоюз, по его мнению, также должен оказаться за столом переговоров, "так как вводил санкции против России".



Марко Рубио

Мы не собираемся заранее договариваться о прекращении этого конфликта. Это те вещи, которые должны произойти в ходе жесткой и трудной дипломатии в закрытых помещениях в течение определенного периода времени



- Майк Уолц, в свою очередь, отметил, что предстоит обсуждение территорий и гарантий безопасности, и назвал их фундаментальными основами, которые будут лежать в основе любых дискуссий.



- Он добавил, что Трамп намерен действовать быстро, и делегация США ожидает наращивания этого темпа, чтобы "разблокировать отношения, которые могут в будущем стать очень продуктивными".



О восстановлении экономического сотрудничества



- Как заявил Лавров, в ходе встречи стороны также условились параллельно с процессами по урегулированию на Украине создать условия для возобновления российско-американского сотрудничества в полном объеме. Также шла речь о возобновлении консультаций по геополитическим проблемам в случаях, когда в них есть интересы и России, и США. Здесь подразумеваются в том числе конфликты в различных регионах мира.



Сергей Лавров

Была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. На обсуждении экономических аспектов нашей сегодняшней встречи присутствовал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, и тоже презентовал некоторые проблемы, которые могли с пользой для России и для США быть достаточно оперативно урегулированы



- Эти тезисы подтвердил и Марко Рубио. По его словам, решено начать работать на высоком уровне, чтобы обдумывать и обсуждать геополитическое и экономическое сотрудничество как результат прекращения конфликта на Украине.



- По словам Сергея Лаврова, еще один важный аспект, который обсудили на встрече, - это вопросы избавления от "искусственных барьеров" в сфере банковских переводов. Было решено, что наши заместители глав внешнеполитических ведомств в ближайшее время договорятся о встрече и рассмотрят необходимость их устранения, что, в свою очередь, облегчит работу посольств.



- Россия и США договорились продвигать двусторонние отношения, в этом заинтересованы и Москва, и Вашингтон, заявил Ушаков. Москва и Вашингтон будут работать, чтобы создать условия для встречи Путина и Трампа, заявил Ушаков. Встреча Путина и Трампа вряд ли может состояться на следующей неделе, и, по словам помощника президента РФ, о конкретных датах трудно говорить. Пока же Лавров отметил, что представителям стран поручено обсудить, что необходимо сделать для подготовки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.



Источник - Известия

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