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Китай впервые опередил Россию по числу предприятий в Узбекистане
20:20 18.02.2025

В 2024 году Китай впервые опередил Россию по количеству действующих предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане. За прошлый год компаний с китайским участием стало больше на 43,6%. Тогда как число предприятий из России, Турции, Казахстана, Южной Кореи и США сократилось.

По итогам 2024 года Китай впервые опередил Россию по количеству предприятий с иностранным капиталом в Узбекистане, следует из данных Агентства статистики.

По состоянию на 1 января 2025 года в республике функционировало 14 871 предприятие с участием иностранных инвестиций. За прошлый год их число увеличилось на 5,8%, или на 818 единиц. 3965 из них являются совместными, 10 906 - иностранными.

На первом месте по числу компаний с иностранным капиталом расположился Китай - 3357 компаний, что на 43,6%, или на 1020 больше по сравнению с 2023 годом.

Это рекордный рост по числу действующих зарубежных предприятий по итогам года. В прошлые годы Китай расширял присутствие в Узбекистане более медленными темпами. В частности, в 2020 году их число выросло на 147, в 2021 году - на 128, в 2022 году - на 214, в 2023 году - на 196.

Второе место заняла Россия. Количество компаний с российским капиталом уменьшилось на 3,5% - с 3044 до 2937 единиц (-107). В 2023 году также было снижение на 112 компаний.

В 2022 году, когда Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину и столкнулась с многочисленными санкциями зарубежных стран, она резко расширила присутствие в Узбекистане, где за год число компаний с российским участием выросло сразу на 847 (в предыдущие годы был рост на 216 и 256).

Сокращение числа действующих предприятий также показали и другие страны: Турция - 1826 предприятий (-3%, или -57 предприятий), Казахстан - 1041 (-2,2%, или -23), Южная Корея - 644 (-12,5%, или -92), США - 304 (-2,9%, или -9).

В целом за последние два года количество предприятий с турецким капиталом снизилось на 378, казахстанским - на 217, южнокорейским - на 286, американским - на 50.

Небольшой рост компаний наблюдается среди стран СНГ. Например, число компаний из Таджикистана выросло до 314 (+12,9%), из Азербайджана - до 263 (+11%), из Кыргызстана - до 287 единиц (+2,9%).

Число предприятий с капиталом из других оставшихся стран уменьшилось на 631 - с 3485 до 2854 (-18,1%).

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739899200


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