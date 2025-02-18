В Бишкеке специалисты по озеленению рекомендует горожанам определенные виды деревьев для посадки

20:26 18.02.2025

"Бишкекзеленстрой" рекомендует горожанам определенные виды деревьев для посадки



18 февраля 2025



Экология АКИpress - В городе Бишкек с наступлением весны начнется посадочный сезон.



В связи с этим специалисты по озеленению МП "Бишкекзеленстрой" и Ботанического сада им. Э.З.Гареева Национальной академии наук рекомендуют горожанам выбирать лиственные деревья для посадки в городе.



Так, в качестве озеленения столицы предлагается использовать лиственные деревья, такие как вяз, гледичия, дуб, клен, липа, тополь, а также кустарники.



"На сегодняшний день лиственные деревья обладают рядом значительных преимуществ по сравнению с хвойными в условиях городской среды.



В первую очередь они несут функцию природных фильтров, которые очищают воздух, помогают снижать температуру окружающей среды в жаркое время года и являются максимально неприхотливыми", - рассказали в "Зеленстрое".



Все, кто хочет посадить дерево, могут обращаться в МП "Бишкекзеленстрой" для получения информации.