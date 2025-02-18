Таджикистан. В Гулистоне с участием российских команий строится завод по переработке отходов

20:41 18.02.2025

18 февраля 2025



В Согдийской области Таджикистана в честь 35-летия независимости страны началось строительство нового завода по переработке отходов. Завод будет работать в городе Гулистон и обеспечит переработку до 100 тонн отходов в сутки, сообщает пресс-служба админисрации области.



В поселке Консой города Гулистон Согдийской области, в рамках празднования 35-летия независимости Республики Таджикистан, началось строительство завода по переработке отходов производства предприятия совместного предприятия "Апрелевка". Новый завод будет перерабатывать до 100 тонн отходов в сутки, а также обеспечит рабочими местами более 150 человек.



Завод строится при поддержке открытого акционерного общества "Технология переработки" в партнерстве с предприятием "Апрелевка" и научно-производственной компанией "Спирит" из России. Переработка отходов на новом предприятии будет проводиться с использованием новейших технологий, что позволит эффективно извлекать золото и серебро, минимизируя затраты.



