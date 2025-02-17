Синьхуа выпустил доклад, в котором предложил китайский вариант решения глобальных проблем

20:45 18.02.2025

Аналитический центр Синьхуа выпустил доклад, в котором предложил китайский вариант решения глобальных проблем



Пекин, 18 февраля /Синьхуа/ -- Благодаря своему быстрому развитию и растущему международному влиянию Китай все активнее и глубже участвует в мировых делах, предлагая китайский вариант решения глобальных проблем, таких как бедность и изменение климата, как с точки зрения мышления и концепций, так и практических действий, говорится в докладе Исследовательского института Синьхуа - аналитического центра при информационном агентстве Синьхуа.



Данный документ был опубликован во вторник и озаглавлен "Содействие развитию и прогрессу человеческой цивилизации посредством обменов и взаимного обучения".



К 2020 году широкомасштабная кампания Китая по борьбе с бедностью вывела из бедности 98,99 млн сельских жителей, ознаменовав грандиозную победу страны в борьбе с бедностью, которая также является важной составной частью системы международного социально-экономического управления.



Будучи крупнейшей в мире развивающейся страной, Китай всегда тесно увязывал свой экономический рост с глобальным развитием. Согласно докладу, Китай поддержал более 6000 проектов, направленных на повышение благосостояния народов многих развивающихся стран.



Китайский гибридный рис представлен почти в 70 странах на пяти континентах. Согласно докладу, уникальная китайская технология "цзюньцао", которая использует траву вместо древесины в качестве субстрата при выращивании грибов, продвигается более чем в 100 странах.



Что касается реагирования на изменение климата, то в 2020 году Китай взял на себя обязательство к 2030 году достичь максимального уровня выбросов углерода, а к 2060 году - углеродной нейтральности. Это означает, что Китай сократит интенсивность выбросов углерода больше, чем любая другая страна в мире, и перейдет от пика выбросов углекислого газа к углеродной нейтральности в кратчайшие сроки в истории, говорится в докладе.



В документе также говорится, что Китай создал крупнейший в мире рынок торговли углеродными квотами. Установленная мощность китайских ГЭС, ВЭС и ФЭС, а также объем генерации энергии из биомассы в стране являются самыми высокими в мире, а по объему производства транспортных средств на новых источниках энергии страна занимает первое место в мире уже 10 лет подряд.



Китай также внедряет все больше глобальных общественных благ, которые воплощают китайскую мудрость и служат развитию всего человечества, говорится в докладе.



В 2021 году в ответ на антиглобалистские тенденции Китай выступил с инициативой по глобальному развитию, которую поддерживает все большее число стран и регионов по всему миру. В рамках этой инициативы было создано более 30 платформ сотрудничества, на которых было запущено более 1100 проектов.