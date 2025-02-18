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Туркменистан активно возрождает историческую роль связующего моста между Европой и Азией. Итоги 2024 года
21:10 18.02.2025

По итогам минувшего года транспортно-коммуникационный и логистический сектор экономики Туркменистана в позитивных показателях

18.02.2025

Сегодня Туркменистан в статусе крупного транспортно-коммуникационного и логистического узла с современной инфраструктурой решительно утверждается в регионе.

Транспортно-коммуникационный комплекс, включающий агентства "Türkmendemirýollary", "Türkmenhowaýollary", "Türkmendeňizderýaýollary", "Türkmenawtoulaglary" и "Türkmenaragatnaşyk", является важной отраслью национальной экономики.

В стране построены и введены в эксплуатацию новые аэропорты, оснащенные самым современным оборудованием. В их числе – международный аэропорт столицы с пропускной способностью до 1600 пассажиров в час, международные воздушные гавани в городах Туркменабат и Керки Лебапского велаята. Важным событием в развитии отечественной гражданской авиации стала закладка при участии главы государства нового международного аэропорта в городе Джебел Балканского велаята. Реализованы масштабные проекты по комплексной модернизации и развитию морской и речной транспортной инфраструктуры, увеличилось число грузо- и пассажироперевозок, продолжается развитие портов и портового хозяйства, усовершенствовался государственный контроль за безопасностью и навигацией в море, проведены масштабные работы по охране окружающей среды Каспийского моря и укреплению законодательной базы отрасли.

На высоком уровне проведена работа по обеспечению мобильной связью всех населенных пунктов страны. В результате увеличения интернет-потоков, поступающих извне, цены на интернет-услуги постепенно снижаются, предлагаются выгодные тарифы. Сегодня число пользователей Интернета в нашей стране превысило три миллиона человек.

Ведется строительство новых межгосударственных оптико-волоконных линий передачи данных, в том числе между поселком Гарабогаз Балканского велаята и населенным пунктом Теймир баба Республики Казахстан, Этрек Балканского велаята и Куммет-Ковус (Исламская Республика Иран).

Достижения в транспортно-коммуникационном комплексе страны отмечаются и в деятельности агентства "Türkmenawtoulaglary". Введены в эксплуатацию современные дороги, активно ведется строительство скоростных автомагистралей. Строительство 600-километровой автодороги позволит существенно повысить пропускную способность дорожной системы страны. Ускоренными темпами развивается железнодорожная система, которая является важной составляющей национальной экономики страны.

Все эти положительные моменты и показатели были озвучены на прошедшем расширенном заседании Кабинета Министров Туркменистана, на котором были подведены итоги работы за 2024 год. Было отмечено, что за отчетный период темп роста выполненных работ и оказанных услуг комплексом составил 118,8 процента. За рассматриваемый период темп роста по оказанию услуг по агентству "Türkmendemirýollary" равен 104,1 процента, агентству "Türkmenawtoulaglary" – 114,5 процента, агентству "Türkmenhowaýollary" – 140 процентов, агентству "Türkmendeňizderýaýollary" – 128 процентов, агентству "Türkmenaragatnaşyk" – 116,2 процента. Рост грузоперевозок посредством автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского и речного транспорта достиг 102,8 процента, по пассажироперевозкам – 104,2 процента. Также прозвучал отчет о принимаемых мерах по решению задач, вытекающих из "Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы".

По результатам рассмотрения итогов работы отрасли было подчеркнуто, что нужно и впредь осуществлять практические шаги по реконструкции действующих воздушных гаваней страны, последовательной модернизации парка воздушных судов, а также продолжить работу по открытию международных авиарейсов по новым направлениям, расширению маршрутов грузоперевозок.

Кроме того, было поручено полностью задействовать потенциал международного морского порта Туркменбаши, судостроительного и судоремонтного завода "Balkan". Отмечена необходимость проведения надлежащей работы по увеличению объемов пассажиро- и грузоперевозок, расширению маршрутов транзитных и международных грузовых сообщений, последовательному развитию всех видов услуг в области транспорта и связи, широкому внедрению цифровой системы в отрасли. Также была подчеркнута значимость повышения пропускной способности железнодорожной системы страны, укрепление ее материально-технической базы, пополнение парка автотранспортных предприятий, повышение культуры обслуживания населения.

Сегодня Туркменистан последовательно реализуя свой внешнеполитический курс, активно возрождает историческую роль связующего моста между Европой и Азией и становится важнейшим крупным транзитно-логистическим центром региона.

Источник - Туркменистан: Золотой век
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739902200


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