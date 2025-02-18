Российское доминирование на оружейной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби

21:16 18.02.2025

18.02.2025



Русское оружие является образцом технологического совершенства и боевого могущества на выставках любого масштаба, IDEX 2025 в Абу-Даби - не исключение. В столице ОАЭ российские предприятия ОПК представили лучшие образцы вооружения и военной техники.



В Абу-Даби 17-21 февраля проходит крупнейшая ближневосточная выставка вооружений IDEX 2025, которую хозяева называют "глобальной платформой для демонстрации передовых оборонных технологий и сотрудничества международных оборонных организаций". Представлены ведущие оружейные предприятия России, Китая, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Греции, Турции, Австралии, Израиля и другие - всего более 60 стран.



