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Российское доминирование на оружейной выставке IDEX 2025 в Абу-Даби
21:16 18.02.2025

18.02.2025

Русское оружие является образцом технологического совершенства и боевого могущества на выставках любого масштаба, IDEX 2025 в Абу-Даби - не исключение. В столице ОАЭ российские предприятия ОПК представили лучшие образцы вооружения и военной техники.

В Абу-Даби 17-21 февраля проходит крупнейшая ближневосточная выставка вооружений IDEX 2025, которую хозяева называют "глобальной платформой для демонстрации передовых оборонных технологий и сотрудничества международных оборонных организаций". Представлены ведущие оружейные предприятия России, Китая, США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Греции, Турции, Австралии, Израиля и другие - всего более 60 стран.



Россия представила лучшие в мире образцы вооружения: новейшие барражирующие боеприпасы КУБ-1-1Э, КУБ-2-2Э и БПЛА Supercam S350, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМД-Е" с новыми управляемыми ракетами для поражения дронов, новую авиационную ракету для беспилотников, противотанковый комплекс "Корнет-Э" с новой ракетой "Булат", "умное" оружие с ИИ. Значительный интерес специалистов в Абу-Даби вызвала линейка российских вертолетов для экстренных служб - новейшая модификация противопожарного Ка-32А11М, "Ансаты" в санитарном и полицейском вариантах, а также Ми-38 VIP.

Своеобразным центром притяжения IDEX 2025 стал самый прорывной и лучший серийный танк в мире Т-90МС. Индустриальный директор "Ростеха" Бекхан Оздоев отметил, что в новейшей конфигурации он демонстрируется за рубежом впервые: "Танк Т-90МС "Прорыв" - совсем не та машина, которую мы когда-то показывали на IDEX 2015. Это экспортный вариант танка, прошедшего горнило СВО, с доработками всех систем".

Глубоко модернизированный Т-90МС получил более надежную многоуровневую защиту от РПГ, противотанковых управляемых ракет, FPV-дронов. За счет новой защиты "Прорыв" показывает поразительную живучесть в бою. Танк оснащен современной системой управления огнем типа "цифровой борт" с интегрированными информационно-управляющими командными подсистемами. Все современные натовские танки значительно уступают российскому Т-90МС по огневому могуществу и защищенности.

Жемчужины Абу-Даби

Российская экспозиция занимает свыше 2 000 квадратных метров, здесь представлено рекордное количество оружейных новинок, созданных специалистами 40 ведущих предприятий ОПК (более 1 000). Впервые на Ближнем Востоке показана система "Ланцет-Э" (три летательных аппарата, действующих в тандеме). Барражирующий боеприпас "Ланцет" дальностью до 80 километров на Западе прозвали "новым устрашающим лицом войны" и "убийцей артиллерии НАТО". В зоне СВО комплексы "Ланцет" уничтожили военную технику противника общей стоимостью более 4 миллиардов долларов.

Российские оружейники впервые показали за границей новейшие беспилотники-камикадзе КУБ-10Э и КУБ-2Э, которые активно применяются в зоне спецоперации. Ранее не демонстрировалась за рубежом и ракета Х-БПЛА, предназначенная для ударов с беспилотников по наземным целям, - это воздушный вариант ракеты "Корнет", интереснейшее изделие.

В отличие от дронов-камикадзе, российский высокотехнологичный малозаметный БПЛА Supercam S350 может длительное время решать задачи военной разведки, охраны границ, правопорядка и в контртеррористических операциях.

На площадке IDEX 2025 состоялся первый показ новейшего российского самоходного артиллерийского орудия "Лотос", которое может десантироваться из военно-транспортного самолета Ил-76 вместе с боевым расчетом, в готовности открыть огонь сразу после приземления. САО "Лотос" на базе шасси БМД-4М предназначено для поражения противника обычными и высокоточными 120-миллиметровыми боеприпасами. Дальность стрельбы активно-реактивным снарядом - до 25 километров.

Проверенный в боевом противостоянии с натовскими баллистическими и крылатыми ракетами, с роями ударных БПЛА противника, российский ЗРПК "Панцирь" пользуется высоким спросом в мире. Такой комплекс способен одновременно работать с четырьмя целями и поражает 12-14 целей в минуту. ЗРПК успешно эксплуатируют Алжир, ОАЭ, Ирак, Эфиопия, Сербия. Новая версия "Панциря" вызывает значительный интерес зарубежных заказчиков. Старается не отстать от "старшего брата" по эффективности и новейший ЗРК "Крона-Э" ближнего радиуса действия (до 10 километров), созданный концерном "Калашников".

Если когда-то Запад намеревался с помощью незаконных санкций вытеснить Россию с рынка высокотехнологичных вооружений, то победоносный ход СВО, и февральские "жемчужные россыпи" в Абу-Даби показывают: российская оборонная промышленность динамично развивается с учетом опыта современных боевых действий.

Благодаря совершенству и эффективности русского оружия, к сегодняшнему дню портфель заказов "Рособоронэкспорта" достиг рекордного объема - 57 миллиардов долларов - и продолжает расти. Только в начале 2025 года компания подписала контракты на 4,5 миллиарда долларов с 15 дружественными странами. Индия пока изучает возможность производства на своих предприятиях российских истребителей пятого поколения Су-57, однако на Западе бьют тревогу - выбор Нью-Дели уже сделан.

Источник - Sputnik
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739902560


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