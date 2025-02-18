В Казахстане запустили систему прогнозирования паводков Tasqyn

21:21 18.02.2025

Систему прогнозирования паводков запустили в Казахстане



18.02.2025



В Казахстане запустили систему прогнозирования паводков Tasqyn, об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации.



Как отметили в ведомстве, она интегрирована в глобальную систему оповещения о наводнениях GloFAS. 114 специалистов бассейновых инспекций и филиалов "Казводхоза" ежедневно вносят в систему данные по 142 гидропостам на 128 участках рек. Также они оперативно обмениваются информацией с коллегами из соседних стран.



Окончательный прогноз на паводковый период 2025 года Tasqyn даст в начале марта. Тем временем, продолжается сброс воды из водохранилищ, чтобы обеспечить свободные емкости для приема весеннего паводка. На сегодня водохранилища могут принять 13 млрд кубометров воды, отметили в профильном министерстве.



