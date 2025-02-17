|ВС РФ начали полноценное наступление на запад к селу Кутьковка – итоговая сводка Readovka за 18 февраля
21:35 18.02.2025
Михаил Пшеничников, Евгений Норин
СВО
Редакция Readovka собрала самые важные события 18 февраля в разрезе СВО. Русские войска начали полноценное наступление на запад с плацдарма в районе Двуречной. Редакция Readovka рассмотрела варианты подписания мирного соглашения без проведения президентских выборов на Украине.
Контрмеры не сработали
ВС РФ на плацдарме на западном берегу Оскола перешли в наступление сразу на 2 участках. От села Западное русские подразделения вплотную подошли к Дорошовке. После овладения Фиголевкой наша армия также пошла в атаку со стороны пгт Двуречная, достигнув села Долгенькое. Становится очевидным, что цели этих маневров – загнать в охват подразделения ВСУ в Кутьковке и занять этот населенный пункт ударами с севера и с юга.
Командование ВС РФ на данный момент не спешит вести действия непосредственно против Купянска. Перед русскими войсками стоит другая задача: перебить логистические артерии противника, ведущие в город с севера, а именно со стороны села Великий Бурлук. Однако это может и не полностью перекрыть снабжение украинской группировки в Купянске и окрестностях. Боеспособность неприятеля на Купянском направлении целиком завязана на трассе Е40, которая идет от Харькова через Чугуев. Значит, речь может идти о том, что текущая задача частей ВС РФ, действующих от плацдарма у пгт Двуречная, состоит в первую очередь в действиях против ОТГ ВСУ "Харьков". Выход в тылы этой оперативной группировки противника ни много ни мало сломает ему всю оборонительную систему на севере Харьковской области и обеспечит предпосылки к соединению частей ВС РФ из группировок "Север" и "Запад". Следовательно, незалежная столкнется с критической угрозой огромного масштаба, речь пойдет уже о положении Харькова.
А сведенные для формирования фронта части и отдельные подразделения ВСУ на данный момент задачу по блокированию русского плацдарма провалили – он продолжает расширяться. Это обуславливается не только тем, что состав сил противника разношерстен и состоит преимущественно из отдельных батальонных формирований, что исключает эффективные действия при низком уровне украинского командования. Активность ВС РФ на стыке Харьковской области с Валуйским районом Белгородской области на данный момент "покрыта туманом", нет объективной информации о действиях наших войск в данном районе. Однако стоит предположить, что их появление у заброшенного села Тополи вынудило командование ВСУ выделить силы, базирующиеся у пгт Двуречная. Как-никак непосредственная угроза селу Великий Бурлук привела к тому, что неприятель ослабил соединения, сдерживающие расширение нашего плацдарма.
Альтернатива выборам на Украине
Депутат Европарламента от ФРГ Лагодинский заявил на своей странице в соцсети X, что план Трампа по завершению конфликта на Украине подразумевает сначала общее прекращение огня, далее – проведение выборов на Украине, а уже затем подписание мирного договора. Однако российская сторона такую информацию не подтвердила. Тем не менее заключение жизнеспособного и юридически значимого мирного соглашения с Зеленским кажется сложным, и он выступает в роли гордиева узла.
Есть альтернативный вариант выборам – это новый Майдан. Он в состоянии разрубить этот гордиев узел и теоретически устроит как Москву, так и Вашингтон. Да нельзя сбрасывать со счетов и то, что отказ Зеленского от подписания договора о редкоземельных металлах, что в Киев привез глава Минфина США Бессент, является пощечиной для Трампа. Конечно, Банковая поняла степень угрозы, которая замаячила после этого отказа. Вице-премьер Украины Стефанишина заявила, что этот договор еще может быть подписан.
"Мы ожидаем, что она будет подписана", – заявила она относительно сделки по ископаемым.
Но, может быть, уже слишком поздно. Волнения в Киеве устраняют Зеленского, а в условиях отсутствия президента и без выборов врио становится Стефанчук. В его полномочиях будет подписание полноценного договора как со Штатами, так и с РФ. И ситуация весны 2014 года повторится в некотором роде в обратном направлении. Именно тогда врио президента и спикер Рады Турчинов начал так называемую АТО в Донбассе.
Да и экс-глава МИД Украины Кулеба проговорился и сказал, что незалежной выгодно втянуть Трампа в "игру".
"Это все игра. Это все очень ранняя стадия. На нас, на европейцев, на Путина тоже совершается кавалерийское наступление, просто по-разному оформленное. Нам всем нужно его сдержать. По сути, наша стратегия должна заключаться в том, чтобы втягивать Трампа в длинную игру вместо того, чтобы подвергаться его быстрому давлению, на которое он рассчитывает", – заявил Кулеба.
Очень опасная откровенность для его бывшего начальства. Учитывая, что со времен прежней администрации Байдена на Украине осталось огромное количество организаций, агентов влияния и прочий актив ЦРУ, он может быть использован текущей президентской администрацией.
Причем секрет игры, о которой заявил Кулеба, заключается в том, какой игрок на Западе первым "застолбит" Украину как свой сырьевой придаток. Зеленский подписал договор о "100-летнем" сотрудничестве с Британией уже после истечения срока его президентских полномочий. Соответственно, Украина еще открыта к разворотам как в сторону Европы, так и в сторону Штатов.
Передел мира и голые короли. США и Россия провели переговоры по Украине
В Эр-Рияде состоялись переговоры между делегациями России и США по поводу Украины. Прошли они на фоне изумительного срама европейских лидеров, состоявшегося на саммите в Париже.
Переговоры длились 4,5 часа. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что стороны не только слушали, но и слышали друг друга в ходе обсуждения волнующих вопросов. Несмотря на отсутствие понимания, когда же состоится личная встреча Трампа и Путина, уже сейчас есть серьезный разговор и формирование команд переговорщиков по конкретным вопросам на каждой стороне.
Главный результат встречи – само налаживание коммуникации. Стороны договорились о том, что посольства в обеих странах вернутся к работе нормальным составом, а консультации по острым вопросам будут совершаться регулярно. Кроме того, все согласились убрать барьеры, мешающие экономическому сотрудничеству. Читай, часть санкций отправится на свалку истории.
Что касается урегулирования украинского конфликта, Fox News утверждает, что США и Россия уже выработали трехступенчатый мирный план, который включает прекращение огня, выборы на Украине и, наконец, подписание соглашения. Вместе с тем Лавров упомянул обсуждение введения моратория на удары по энергетической инфраструктуре, чего категорично избегает Зеленский. После атаки ВСУ по нефтеперекачивающей станции на Кубани ему пора "дать по рукам", считает глава МИД РФ.
Все это звучит пока не совсем конкретно, однако выглядит настоящим прорывом на фоне еще недавнего нежелания Запада разговаривать вообще. Особенно если сравнить сегодняшние переговоры со вчерашним саммитом европейских политиков, которые не смогли договориться ни по одному пункту, кроме желания сохранить санкции против РФ даже в случае, если американцы свои снимут.
В общем, можно констатировать: лед тронулся. Как бы не хотелось кому-то воевать до последнего русского и украинца, похоже, дипломаты разогнались и эту мирную инициативу уже не остановить. Мы ждем конкретных результатов без обольщения, но с надеждой.
Вчера, 17 февраля, главным событием дня стало ликвидация ВС РФ "Даченского мешка" с окруженными в нем подразделениями ВСУ.