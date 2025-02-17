ВС РФ начали полноценное наступление на запад к селу Кутьковка – итоговая сводка Readovka за 18 февраля

21:35 18.02.2025

Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 18 февраля в разрезе СВО. Русские войска начали полноценное наступление на запад с плацдарма в районе Двуречной. Редакция Readovka рассмотрела варианты подписания мирного соглашения без проведения президентских выборов на Украине.



Контрмеры не сработали



