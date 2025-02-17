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МК: раскрыты неожиданные последствия удара ВСУ по нефтепроводу КТК
22:49 18.02.2025

"Трамп - не тот человек, который такое прощает": раскрыты неожиданные последствия удара ВСУ по нефтепроводу
Украина покусилась на имущество западных партнеров, намереваясь ударить по России

Украинские дроны атаковали нефтеперерабатывающую станцию "Кропоткинская" под Армавиром, которая принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК). Однако ВСУ этим ударом нанесли ущерб не России, а своим же западным партнерам...

Согласно сообщению в социальных сетях КТК, удар был нанесен 7 беспилотниками, которые были начинены помимо взрывчатки металлическими поражающими элементами. К счастью, среди персонала пострадавших нет. Как сообщает "Транснефть", станция получила серьезные повреждения, на устранение которых потребуется 1,5-2 месяца. Во время ударов беспилотники разрушили крышу, два трансформатора, фильтры и систему пожаротушения, а также повредили газотурбинную установку, кабели, кабельную стакаду и резервуар с водой.

Справка МК:

КТК - международная нефтетранспортная компания, созданная при участии российских, казахстанских и иностранных добывающих предприятий. Основная задача консорциума - строительство и эксплуатация Каспийского магистрального нефтепровода, длина которого превышает 1,5 тысячи километров. Консорциум был образован в 1992 году, а строительство трубопровода завершилось в 2001 году. По нему транспортируется нефть, поступающая преимущественно с месторождений Западного Казахстана.. Нефть доставляется до морского терминала компании, расположенного в поселке Южная Озереевка (к западу от Новороссийска), где ее загружают на танкеры для дальнейшей отправки на мировые рынки. Пропускная способность КТК составляет около 72,5 млн тонн нефти в год с территории Казахстана и до 83 млн тонн в год через территорию России. В 2024 году на морском терминале КТК было отгружено 63 млн тонн нефти на 584 нефтеналивных судна.

НПС "Кропоткинская" - крупнейшая станция консорциума на территории России. Она обеспечивает прокачку двух третей экспортной нефти Казахстана. Как подчеркнули в "Транснефти", эта атака "может привести к снижению прокачки нефти на 30%". При этом нефтегазовый сектор обеспечивает больше трети доходов бюджета Казахстана.

От атаки пострадала не только Астана. "Это актив отнюдь не российский, и нефть в нем по своему правовому режиму международная. Она принадлежит в определенных пропорциях разным компаниям, включая прежде всего американские и европейские", - отметил Зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Акционерами КТК действительно выступают в том числе и западные компании: американские Chevron, ExxonMobil, британская Shell, итальянская Eni. Как отметили в КТК, "все акционеры международного консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, извещены о террористической атаке на гражданский объект средствами БПЛА и его результатах". Однако западные компании задействованы не только в консорциуме, но и в международных проектах по добыче нефти в Казахстане. В основном акционерами этих проектов являются нефтяные компании США.

Как отметил в разговоре с "МК" ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности и эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, прежде всего из-за удара пострадают акционеры КТК и акционеры добычных проектов в Казахстане: "Там международные компании, в основном американские и частично европейские: Shevron, Eni и ряд других компаний. Они не смогут продать свою нефть, так как альтернативных способов доставки ресурса на рынок нет, а прокачка может сократиться на 50-70%. Соответственно, пострадает и Казахстан, потому что они будут платить ему меньше отчислений". Проблемы для Запада могут возникнуть и при ремонте: "При ремонте мы еще раз сможем показать, что санкции вредят самим западным странам, так как они запретили поставку в Россию энергетического оборудования, - сообщил эксперт, - Получается, что мы могли бы побыстрее достать детали и все починить, но вы сами ввели санкции, и теперь это затруднительно".

Что же касается политической части вопроса, то, как подчеркнул в разговоре с "МК" экономист Алексей Зубец, Украина пытается таким образом снова сорвать переговоры: "Это совершенно очевидная провокация. Задача была в том, чтобы спровоцировать ответ со стороны России, после которого мирное урегулирование станет невозможным. Американская реакция в данном случае будет отрицательная, потому что, во-первых, это их нефтяные интересы. Во-вторых, это удар по репутации Трампа: пытаются договориться, а тут происходит попытка сорвать переговоры. Ответ должен быть. Трамп не тот человек, который такие обиды прощает".

Авторы: Елизавета Калашникова

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739908140


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