Монгольское судно задержано в грузинских водах за нарушение правил судоходства. Капитан – гражданин Азербайджана

23:58 18.02.2025

Сухогруз под флагом Монголии задержали в водах Грузии



ТБИЛИСИ, 14 февраля – @NGnewsgeorgia. Грузовое судно HASKAL под флагом Монголии задержали в Грузии за нарушение правил судоходства. Об этом сообщает департамент погранполиции МВД Грузии.



Согласно MarineTraffic, сухогруз следовал из грузинского Поти в египетский Порт-Саид. В чем именно заключалось нарушение, в полиции не уточняют.



В отношении капитана – гражданина Азербайджана – начали производство по статье 114 Кодекса об административных правонарушениях.



В качестве наказания ему назначили штраф в размере 10 тысяч лари. После уплаты этой суммы судно отпустили в свободное плавание.