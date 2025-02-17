|Монгольское судно задержано в грузинских водах за нарушение правил судоходства. Капитан – гражданин Азербайджана
23:58 18.02.2025
Сухогруз под флагом Монголии задержали в водах Грузии
ТБИЛИСИ, 14 февраля – @NGnewsgeorgia. Грузовое судно HASKAL под флагом Монголии задержали в Грузии за нарушение правил судоходства. Об этом сообщает департамент погранполиции МВД Грузии.
Согласно MarineTraffic, сухогруз следовал из грузинского Поти в египетский Порт-Саид. В чем именно заключалось нарушение, в полиции не уточняют.
В отношении капитана – гражданина Азербайджана – начали производство по статье 114 Кодекса об административных правонарушениях.
В качестве наказания ему назначили штраф в размере 10 тысяч лари. После уплаты этой суммы судно отпустили в свободное плавание.