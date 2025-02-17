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Монгольское судно задержано в грузинских водах за нарушение правил судоходства. Капитан – гражданин Азербайджана
23:58 18.02.2025

Сухогруз под флагом Монголии задержали в водах Грузии

ТБИЛИСИ, 14 февраля – @NGnewsgeorgia. Грузовое судно HASKAL под флагом Монголии задержали в Грузии за нарушение правил судоходства. Об этом сообщает департамент погранполиции МВД Грузии.

Согласно MarineTraffic, сухогруз следовал из грузинского Поти в египетский Порт-Саид. В чем именно заключалось нарушение, в полиции не уточняют.

В отношении капитана – гражданина Азербайджана – начали производство по статье 114 Кодекса об административных правонарушениях.

В качестве наказания ему назначили штраф в размере 10 тысяч лари. После уплаты этой суммы судно отпустили в свободное плавание.

Источник - newsgeorgia.ge
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