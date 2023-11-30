Трамп - патриот Америки, а не России. Он коммерсант и делец, с которым можно договориться, - Роман Антоновский

00:14 19.02.2025

Трамп для России не какой-то "спаситель", а коммерсант, с которым можно выгодно договориться, считает Роман Антоновский.



На фоне переговоров РФ и Штатов публицист разобрал, какие реформы в США и мире затеяли нынешние американские власти.



Роман Антоновский, писатель, публицист, автор Telegram-канала "Сыны Монархии" @SonOfMonarchy



Команда Трампа затеяла колоссальные реформы как внутри США, так и во всем остальном мире. А сегодня вся планета, затаив дыхание, следит за переговорами Америки и России в Саудовской Аравии, где явно решается судьба не только и не столько Украины.



В самой России по поводу Трампа и его команды есть два господствующих полярных мнения. Правые горячие головы восторгаются, как он прищучил в США и Европе леволибералов, опустил Зеленского и как жестко взялся за обуздание промигрантской и ЛГБТ*-повестки, осторожно высказывая мнение, что с такой правоконсервативной Америкой правоконсервативная Россия может договориться о разделе сфер влияния.



