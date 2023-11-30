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Трамп - патриот Америки, а не России. Он коммерсант и делец, с которым можно договориться, - Роман Антоновский
00:14 19.02.2025

Трамп для России не какой-то "спаситель", а коммерсант, с которым можно выгодно договориться, считает Роман Антоновский.

На фоне переговоров РФ и Штатов публицист разобрал, какие реформы в США и мире затеяли нынешние американские власти.

Роман Антоновский, писатель, публицист, автор Telegram-канала "Сыны Монархии" @SonOfMonarchy

Команда Трампа затеяла колоссальные реформы как внутри США, так и во всем остальном мире. А сегодня вся планета, затаив дыхание, следит за переговорами Америки и России в Саудовской Аравии, где явно решается судьба не только и не столько Украины.

В самой России по поводу Трампа и его команды есть два господствующих полярных мнения. Правые горячие головы восторгаются, как он прищучил в США и Европе леволибералов, опустил Зеленского и как жестко взялся за обуздание промигрантской и ЛГБТ*-повестки, осторожно высказывая мнение, что с такой правоконсервативной Америкой правоконсервативная Россия может договориться о разделе сфер влияния.



Левые же горячие головы кричат, что Трамп - фашист, создающий черный интернационал, борьбу с которым должна возглавить Россия, встав во главе левых государств и Глобального Юга.

Конечно, и те и другие неправы. Трамп не является ни правым консерватором, ни фашистом. Он классический либертарианец. В экономике он выступает за максимальную свободу для бизнеса, в политике - за свободу слова, свободное ношение оружия, ограничение абортов.

В целом правые либертарианцы в политическом смысле могут смыкаться с правыми консерваторами. Но для полноценного правого консерватизма Трампу не хватает религиозной составляющей.

При этом Дональда Трампа и его окружение сложно назвать образцовыми христианами. Так, с Полой Уайт, духовной советницей Трампа, которая возглавила при нем офис по делам веры, отказались сотрудничать представители крупнейших христианских церквей США из-за ее связи с сектантской независимой сетью харизматического христианства.

Забитый татуировками на тему Крестовых походов министр обороны Питер Хегсет принадлежит к своеобразной протестантской секте иудеопротестантов, опирающихся не на Новый, а на Ветхий Завет.

Казалось бы, на роль американского националиста и правого консерватора тянет ревностный католик и реднек вице-президент Джей Ди Вэнс, коего прочат в президенты после Трампа. Однако Вэнс является креатурой техноолигарха Питера Тиля, основателя PayPal и Palantyr. Тиль имеет на президента не меньшее влияние, чем сам Илон Маск. Одновременно Тиль - открытый гей*, сочетавшийся браком со своим партнером в Вене, финансирующий всех медийных неоязычников в США. Так может ли быть Вэнс истинным христианином и консерватором, если его спродюсировал и продвинул гей, язычник и либертарианец Тиль?

Сомневаюсь. К тому же антимиграционная, антилиберальная и антисодомитская риторика Трампа - это не правый консерватизм, а банальная прагматика. Он просто сносит все то, что мешает Америке быть великой: мигрантов, леваков с либералами и ЛГБТ*-активистов.

Какие выводы?

Америка Трампа не является и не будет реальным оплотом правоконсервативных ценностей. Россия, если сделает своей идеологией христианский национал-патриотизм с доктриной "Москва - Третий Рим", вполне тут может Америку переиграть.

Ну а в плане внешней дипломатии не надо возлагать на США огромных надежд по спасению России, как делают некоторые наши правые. Трамп - патриот Америки, а не нашей страны. Но и не надо рисовать из него нового Гитлера, как делают наши коммунисты. Он не испытывает к России животную ненависть, как левое крыло Демпартии США. Он коммерсант и делец, с которым можно и нужно торговаться и договариваться, не упуская своей выгоды.

* Организация ЛГБТ признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

Источник - RT на русском
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739913240


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