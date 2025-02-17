Волки, лошади и вороны: почему эти животные священны для казахов?

01:06 19.02.2025 Животные и птицы в жизни кочевников имели особое место, ведь скотоводство играло большую роль в казахской степи. Почему за образец жизнедеятельности кочевников брался образ жизни волков? Почему казахи не держали коров, а предпочитали лошадей, верблюдов и овец? И как ворон стал священной птицей? Об этом корреспондент Tengrinews.kz поговорила с историком Салтанат Асановой.



Волки



Как рассказывает историк, традиционное казахское общество полностью зависело от кочевого скотоводства, и поэтому отношение к животным было особенным. Они играли ключевую роль в жизни кочевников.



"В свое время Олжас Сулейменов написал статью о происхождении и роли кочевничества в становлении мировой цивилизации. Он отметил, что кочевое скотоводство возникло как совершенно мужской способ производства материальных благ.



За образец такого рода жизнедеятельности брался образ жизни волков. Как вообще живут волки, особенно в степной части Евразии? Они кочуют вместе со стадами парнокопытных. Стаи волков, например, никогда не едят сильных, молодых животных, вожаков. Они всегда подъедают как бы с краю, больных, молодняк. Почему? Потому что волки жизненно заинтересованы в сохранении стада парнокопытных, которое является их пищевой нишей. Об этом писал Олжас Сулейменов в 1984-м году в своей статье", - рассказала Салтанат Асанова.



Наблюдение за волками привело к формированию кочевого скотоводства, которое стало исключительно мужским занятием, так как охотниками в основном были мужчины. Именно поэтому образ волка закрепился как тотем, от которого берут свое начало все кочевые племена Евразии.



"Таким отголоском влияния волков как тотемных животных, на казахскую и кочевую культуру, является сохранение мужской игры которая называется "кокпар", или "көк бөрі", то есть голубой волк. "Бөрі" это на древнетюркском "волк". В чем суть? Правила этой игры вы все знаете, а вообще-то это калька с действия, связанного со стаей волков. Они так обучают молодняк охотиться. То есть они задирают какое-нибудь животное полегче, помоложе. Обычно это делают сильные взрослые волки. Потом они перекидывают эту тушу молодым волкам, которые определенное время несут ее, потом туша передается обратно матерым волкам. Вот так перекидывая друг-другу - волки обучают охотиться молодое поколение своей стаи. И вот такой пример жизни волков стал основой казахской игры "кокпар", которая сейчас очень популярна", - добавила Асанова.



Домашние животные



"Что касается домашних животных, то они тоже имели очень большое значение. Кочевое скотоводство основывается на использовании и выращивании двух-трех видов животных. Это, прежде всего овцы и лошади, а также верблюды. Крупнорогатый скот, типа коров, не составлял основу стада кочевников. Этому есть причины. Коровы не могут двигаться и преодолевать большие расстояния. Без потери веса такие большие расстояния могут преодолевать только лошади, овцы, и верблюды", - подчеркнула Салтанат Асанова.



Эти животные обладают уникальной способностью к тебеневке - круглый год добывать корм самостоятельно, раскапывая его из-под снега. Благодаря этому заготовка корма не требовалась, и скот содержался на открытых пастбищах в течение всего года.



Однако, по словам Асановой, такой способ содержания был рискованным, поскольку природные катаклизмы могли уничтожить целые стада. Одной из самых серьезных угроз был джут - явление, при котором после весенней оттепели ударял мороз, покрывая степь ледяной коркой. В таких условиях животные не могли добывать корм и массово погибали.



"Джут приводил к тотальному уничтожению целого стада. Считалось, что джут происходил периодически примерно каждые 12 лет (по летоисчислению, принятому в традиционном кочевом обществе). Опять-таки, этот двенадцатилетний цикл, который называется "мүшел", связан с образом определенного животного. Что также говорит об особом отношении к животным", - добавила историк.



Лошади



У казахов каждый возрастной период лошади имел свое название. Например, "жылкы" - общее название лошади, "ат" - кастрированный жеребец, "айғыр" - некастрированный жеребец, "бие" - кобыла. Жеребят также называли по возрасту: "құлын" - жеребенок первого года, "жабағы" - старше полугода, "тай" - около года, "құнан" - двухлетний самец, "дөнен" - трехлетний, "бесте" - четырех- или пятилетний, "байтал" - двух- или трехлетняя самка. Уйир - косяк лошадей из 10-15 кобыл с жеребятами первого года и с одним жеребцом, саяқ - лошади, не включенные в косяк. Только у лошадей свыше 10 наименований каждого периода жизни, отмечает историк.



"Лошадь - священное животное. Она является не просто источником хозяйственной деятельности. Во всем казахском фольклоре много говорят о лошади, которая становится другом. Иногда считается, что лошадь сама выбирает себе хозяина. В эпосе "Кобланды батыр", "Ер Төстік" лошадь выступает другом. Дороже, чем обычный друг, даже лучше, чем обычный человек.



В принципе, в большинство других мировых культур, например, у арабов и турок, лошадь также считается благороднее человека, а ее употребление в пищу приравнивается к тяжкому греху.



У всех животных, которые составляют основу кочевого стада, был свой дух-покровитель. У верблюда это Ойсылқара, у овцы - Шопан-ата, у коровы - Зеңгі баба, у лошади - Жылқышы ата. В фольклоре, сказках, передаваемых из поколения в поколение, а потом и в письменной литературе, эти образы оставались самыми важными и популярными. Например, верблюды и кони сами часто приходили на помощь героям сказок и эпосов, так как чувствуют в них силу и доброе начало. Нередко люди наделяли животных человеческими чертами", - рассказала Салтанат Асанова.



Птицы



По словам историка, самой священной птицей у казахов считается филин (сова). Он почитался как сакральная птица с мощным духом, защищающая людей, особенно младенцев и детей, от сглаза, порчи, болезней и злых духов. Поэтому перья филина широко используются в одежде и в украшениях колыбели, в детских головных уборах, в девичьих головных уборах.



Еще очень уважаемой птицей считается ворон. Он считается птицей мудрости и проводником между земным миром и небесами, олицетворяя волю богов и духов. Кроме того, как отмечает Асанова, у казахов черный цвет не ассоциируется с трауром или тьмой. Черный цвет символизирует силу. Поэтому самых мощных и выносливых животных часто называют с добавлением слова "қара" (черный), например, қара нар - сильный верблюд.



"Ворон - это священная птица. К нему очень осторожное отношение. Воронов стараются не убивать, не трогать, потому что он как бы является связующим звеном между небом и землей. Но если ворон появляется, попадается тебе в жизни, садится на твое жилище или ты просто видишь его - это считается очень хорошим знаком. То есть небо тебе покровительствует", - рассказала Салтанат Асанова.



И еще птицу, которую запрещено убивать, это лебедь. Лебеди тоже считаются священными птицами.



Историк также отмечает особое значение беркута в кочевой культуре. Эта ловчая птица широко использовалась в охоте и помогала добывать лису, зайцев, а иногда даже волков. Охота с ловчими птицами - традиционное занятие в степи, а люди, занимающиеся этим ремеслом, называются беркутчи.



"Беркут - это образ силы, он широко использовался в хозяйственной деятельности. Это была часть мира кочевников. Их брали из гнезда маленькими птенцами, годами воспитывали, они жили с людьми, привыкали к людям. Их отпускали только тогда, когда они уже не могли охотиться", - добавила она.



Скифо-сакский звериный стиль



Отголоском особого отношения к животным является скифо-сакский звериный стиль.



"Этот стиль сохранился в основном в ювелирных украшениях. Узоры украшали все предметы быта, особенно в похоронном обряде, седла, разное убранство конской сбруи, кроя одежды. Очень была развита татуировка. То есть наносили на кожу такие сложные большие узоры, и главное их предназначение, конечно, состояло в использовании духа этих животных, которые воспринимались как духи-покровители. Татуировки несли функцию оберегов", - рассказала Салтанат Асанова.



Казахский орнамент, который сейчас существует, это, как бы, дальнейшее развитие скифского звериного стиля, но в сторону его символизма и упрощения, отметила историк. Поэтому от верблюда остается только "туйетабан", от барана "қошқармүйіз", от птицы "құсмұрын". Это все элементы традиционного казахского орнамента, который сохранился до сегодняшнего дня.



"Но это его дальнейшая стилизация и символизация. Животные пронизывали всю жизнь кочевого общества, потому что оно основывалось на использовании животных и особого отношения к миру. Помимо животных, кочевники поклонялись и другим силам природы: земле, воде, небу", - добавила специалист.



Особенностью традиционного кочевого общества и мировоззрения является его экологичность, отмечает Салтанат Асанова. Эта культура характеризуется бережным и сакральным отношением к природе, а также обожествлением Земли. "Это еще называется "тенгрианством". Аналогом может быть также японская культура "дзен", то есть обожествление всех явлений природы, включая животных", - рассказала Асанова.



Записала Юлия Сарачакова, подготовила Айнаш Ондирис Источник - Tengrinews.kz

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