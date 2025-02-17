|Узбекистан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере судебно-медицинской экспертизы
01:11 19.02.2025
Республиканский научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы РУз подписал соответствующие документы с профильным учреждением и вузом Таджикистана.
ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Узбекистан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере судмедэкспертизы, сообщает пресс-служба Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы РУз.
Центр подписал соответствующие документы с профильным учреждением и вузом Таджикистана.
Речь идет об обмене опытом, повышении квалификации специалистов, совместных научных мероприятиях.
В частности, стороны организуют 36-часовые курсы повышения квалификации по следующим направлениям:
- судебно-медицинская гистология;
- судебная химия;
- судебно-медицинская криминалистика;
- судебная биология и комплексные экспертизы.
"По предложению Республиканского центра медико-судебной экспертизы Республики Таджикистан достигнута договоренность о реализации 6 научных проектов общей стоимостью 10 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в апреле этого года на базе Бухарского областного филиала центра при поддержке Азиатского международного университета состоится научно-практический семинар, посвященный судебно-медицинской экспертизе травматических повреждений.
Кроме того, профильные центры Узбекистана и Таджикистана в сфере судмедэкспертизы вместе с Азиатским международным университетом и Таджикским государственным медицинским университетом имени Абу Али ибн Сино планируют реализовать проект по строительству ДНК-лаборатории стоимостью $20 тысяч.