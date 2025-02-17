Узбекистан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере судебно-медицинской экспертизы

01:11 19.02.2025

Республиканский научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы РУз подписал соответствующие документы с профильным учреждением и вузом Таджикистана.



ТАШКЕНТ, 18 фев - Sputnik. Узбекистан и Таджикистан будут сотрудничать в сфере судмедэкспертизы, сообщает пресс-служба Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы РУз.



Центр подписал соответствующие документы с профильным учреждением и вузом Таджикистана.



Речь идет об обмене опытом, повышении квалификации специалистов, совместных научных мероприятиях.



В частности, стороны организуют 36-часовые курсы повышения квалификации по следующим направлениям:

- судебно-медицинская гистология;

- судебная химия;

- судебно-медицинская криминалистика;

- судебная биология и комплексные экспертизы.



"По предложению Республиканского центра медико-судебной экспертизы Республики Таджикистан достигнута договоренность о реализации 6 научных проектов общей стоимостью 10 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.



Также отмечается, что в апреле этого года на базе Бухарского областного филиала центра при поддержке Азиатского международного университета состоится научно-практический семинар, посвященный судебно-медицинской экспертизе травматических повреждений.



Кроме того, профильные центры Узбекистана и Таджикистана в сфере судмедэкспертизы вместе с Азиатским международным университетом и Таджикским государственным медицинским университетом имени Абу Али ибн Сино планируют реализовать проект по строительству ДНК-лаборатории стоимостью $20 тысяч.