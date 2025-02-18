Ташиев молчит - служба идет. На кыргызско-таджикской границе два с половиной года тишина и покой

01:16 19.02.2025

Ташиев молчит - служба идет



18 февраля 2025



Два с половиной года на кыргызстанской границе ничего не происходит. Тишина и покой. К хорошему привыкаешь быстро, и сейчас уже мало кто вспоминает о том, что было в Баткене в 2022 году. Или, скажем, в Оше в 2010-м. Мало кто задумывается, каким образом и какими усилиями достигнуто это спокойствие.



Молчит и главный "виновник" урегулирования приграничных вопросов – генерал-полковник Ташиев. Оппозиционеры любят обвинять Камчыбека Кыдыршаевича в самопиаре. В том, что, дескать, не упускает случая покрасоваться на пресс-конференции и похвастаться своими победами и достижениями. Тут уж, казалось бы, сам Аллах велел пиариться: решение проблем на границе – такой повод, что можно было бы об этом рассказывать и рассказывать.



А он молчит. Что мы знаем? Что в январе 2023 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписали Договор о делимитации и демаркации государственной границы. В декабре 2024-го Бишкек и Душанбе тоже полностью завершили описание государственной границы, положив конец тридцатилетним переговорам и кыргызско-таджикским конфликтам, длившимся не одно десятилетие. Власти отчитались о решении вопросов – и поймали тишину. Только в народе кто-нибудь нет-нет да и спохватится: а ведь и правда тихо!



Лето 1990 года. Так называемые ошские события. Погромы, избиения, убийства, изнасилования, сжигание домов… По официальным данным, с обеих сторон (кыргызской и узбекской) погибло около 1500 человек (по неофициальным – гораздо больше). Лето 2010 года – ошские события номер два. По данным СМИ – около двух тысяч погибших, включая военнослужащих.



На кыргызско-таджикской границе все обстояло еще хуже. Только за десять лет (с 2012 по 2022) эксперты насчитали 14 боевых столкновений. По подсчетам властей Таджикистана, за последние 12 лет и вовсе имело место 230 приграничных инцидентов с применением оружия. Самый масштабный и кровопролитный конфликт случился в сентябре 2022 года и сопровождался не только боевыми действиями с огромным количеством убитых и раненых, но и информационной войной. Обе стороны через журналистов обвиняли друг друга в начале столкновения, а кое-кто из кыргызстанских работников СМИ совершил вольное или невольное предательство, построив видеосюжет таким образом, что виноватыми оказывались исключительно кыргызы.



Вопрос установления границы между Кыргызстаном и Таджикистаном впервые встал сто лет назад, в 20-е годы прошлого века. Вопрос встал – но так и не решился. Ситуация только усугублялась год от года, окончательно обострившись после падения СССР и обретения обеими странами независимости.



Примерно то же самое можно сказать и о кыргызско-узбекских непростых взаимоотношениях. "Непонятки" начались еще при советской власти и, многократно усилившись, перешли в период новейшей истории.



Кто только и как только не пытался разобраться с приграничными проблемами. Разбирались в одиночку и комиссионно, коллегиально. В основном дипломатическим путем – через мягкие переговоры. "Товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, что разойдитесь", - пел Высоцкий. Особого толку от таких уговоров не было. Межгосударственные противоречия на фоне неопределенности границ казались неразрешимыми.



Пока за дело решительно не взялись силовики.



У древних римлян была поговорка – Inter arma silent Musae ("Когда говорят пушки, музы молчат"). Ее можно произнести и по-другому: иногда музам нужно замолчать и дать поговорить пушкам. Видимо, к двадцатым годам нынешнего века ситуация на границах настолько накалилась, что разрулить ее могли только представители силовых структур.



Это – ответ на вопрос о том, почему Ташиев. Почему, вместо того чтобы разбираться с внутрикыргызстанским бандитизмом, он добровольно взвалил на себя обязанность раз и навсегда покончить с пограничными проблемами.



Сначала власть Кыргызстана подверглась критике со стороны оппозиции и иностранных организаций, почему-то считавших себя вправе вмешиваться не в свои дела. Когда были арестованы более двадцати так называемых "кемпирабадцев" - политики, правозащитники и гражданские активисты, выступавшие против "разбазаривания" кыргызстанских территорий. Местные и заграничные болельщики и переживатели обвиняли президента и главу ГКНБ в произволе, в расправе над инакомыслящими, в волюнтаризме, авторитаризме и прочих нехороших "измах".



Между тем без жесткого пресечения неуемной активности "активистов" в 2022-23 годах обойтись не получилось. И задержали "активистов", а потом судили вовсе не за то, что тем показалось, будто Жапаров с Ташиевым "дарят" узбекам Кемпир-Абадское водохранилище. Тут было все намного серьезнее и опаснее. Некоторым фигурантам "кемпир-абадского" уголовного дела было предъявлено обвинение в подготовке и организации массовых беспорядков, а некоторым даже – в подготовке к насильственному захвату власти. "Активисты", считающие себя патриотами, подстрекая народ к перевороту и повсеместно настраивая его против власти (кыргызской и соседней узбекской), чуть не привели страну к вооруженному конфликту с Узбекистаном. Последствия которого могли быть гораздо плачевнее кыргызско-таджикских столкновений.



Когда Камчыбек Ташиев со своим таджикским коллегой с точки зрения госбезопасности занимались урегулированием спорных вопросов на кыргызско-таджикской границе, "активисты" уже помалкивали. Хотя кому-нибудь наверняка тоже казалось, что Кыргызстан идет на "неоправданные" уступки. И кому-нибудь наверняка очень хотелось войны до победного конца.



Силовики спокойно, без эмоций и сантиментов согласовывали и описывали километр за километром. В благополучный исход мероприятия верилось, но с трудом. С трудом – потому что практически столетие никому не удавалось навести порядок в Баткене. Верилось – потому что работали генералы. Те самые пушки, которым уступили слово трепетные музы.



Сам Ташиев, отчитавшись перед народом о завершении делимитации и демаркации госграницы, замолчал и больше к этой теме не возвращается. Хотя можно не сомневаться: руку на пульсе он по-прежнему держит. Иначе не было бы этой долгожданной приграничной тишины.