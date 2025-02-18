Монголия и Бурятия договорились о сотрудничестве в сфере профилактики и лечения туберкулеза

01:54 19.02.2025

18 февраля 2025



Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер им. Г.Д. Дугаровой (РКПТД) подписал "Меморандум о взаимопонимании" с Национальным центром исследования инфекционных заболеваний (НЦИИЗ) при Минздраве Монголии. Документ был скреплен подписями генерального директора НЦИИЗ Энхболд Анхбаяром и главным врачом РКПТД Валерием Кожевниковым.



Стороны договорились о сотрудничестве в сфере эпиднадзора, исследования, профилактики и лечения туберкулеза, а также внедрения бронхоблокаторной хирургии, а также обучения на базе бурятского противотуберкулезного диспансера.



- Необходимо укреплять наши возможности по выявлению и контролю случаев инфекционных заболеваний, поддерживать постоянную готовность и принимать меры быстрого реагирования, а также сотрудничать с соседними странами. Особенно с монгольскими коллегами, с которыми у нас давние добрососедские отношения, - отметил Валерий Кожевников.



Монгольская сторона поддержала предложение Валерия Кожевникова об организации международной конференции по контролю и профилактике туберкулеза в приграничных районах Монголии и России.



- Мы обсудили будущее сотрудничество с нашими бурятскими коллегами. Это надзор, профилактика, диагностика и лечение туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатитов и др. инфекционных заболеваний, хирургическое лечение, организация совместных тренингов, исследовательских работ, встреч в приграничных районах наших стран, - отметил Энхболд Анхбаяр.



Как сообщил глава Бурятского противотуберкулезного диспансера, международная приграничная конференция пройдет в Улан-Удэ с приглашением монгольских коллег и специалистов из приграничных регионов России – Тывы, Забайкальского края и Бурятии. Стратегию и план конференции, а также пути сотрудничества и укрепления межведомственных связей российская сторона обсудила с Ассоциацией врачей и специалистов Монголии и начальником Департамента Селенгинского аймака Ж.Одом.