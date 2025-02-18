Без ОБСЕ и радио "Свобода". Наблюдатели от СНГ продолжают мониторинг парламентских выборов в Таджикистане

03:38 19.02.2025

18 февраля 2025



Долгосрочные наблюдатели от СНГ продолжают мониторинг выборов в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, сообщае пресс-служба Исполкома СНГ.



17 февраля они встретились с Председателем Социалистической партии Таджикистана Гуломом Халимзода и обсудили ход избирательной кампании.



Руководитель партии рассказал о выдвижении ее членов в кандидаты в депутаты и отметил, что все 6 претендентов, выдвинутых по единому общереспубликанскому округу, зарегистрированы и в настоящее время проводят агитационные мероприятия.



На встрече также было отмечено, что в предвыборной программе партии учтены вопросы, которые непосредственно затрагивают интересы людей.



18 февраля международные наблюдатели от СНГ провели встречу с Председателем Демократической партии Таджикистана Шахбозом Аброром. В ходе беседы Шахбоз Аброр отметил, что выборы проходят в спокойной обстановке и отсутствуют какие-либо препятствия при проведении агитации. Он рассказал также о намерении партии направить национальных наблюдателей на избирательные участки для мониторинга процесса голосования и подсчета голосов избирателей.



Долгосрочные наблюдатели от СНГ рассказали собеседникам о порядке формирования, задачах и принципах работы Миссии наблюдателей от СНГ.



В рамках мониторинга избирательной кампании члены Миссии 18 февраля посетили одномандатные окружные избирательные комиссии Душанбе № 2 и Файзабада № 11, а также ряд участковых комиссий указанных округов.



Наблюдатели от СНГ ознакомились с системой обучения членов комиссий, с работой по уточнению списков избирателей, оценили готовность избирательных участков к выборам. Международными наблюдателями отмечены их надлежащая методическая и техническая оснащенность, высокая готовность ко дню голосования.



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Из Заключительного отчета Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ

Президентские выборы, 11 октября 2020 г.

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