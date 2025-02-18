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Без ОБСЕ и радио "Свобода". Наблюдатели от СНГ продолжают мониторинг парламентских выборов в Таджикистане
03:38 19.02.2025

18 февраля 2025

Долгосрочные наблюдатели от СНГ продолжают мониторинг выборов в Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан, сообщае пресс-служба Исполкома СНГ.

17 февраля они встретились с Председателем Социалистической партии Таджикистана Гуломом Халимзода и обсудили ход избирательной кампании.

Руководитель партии рассказал о выдвижении ее членов в кандидаты в депутаты и отметил, что все 6 претендентов, выдвинутых по единому общереспубликанскому округу, зарегистрированы и в настоящее время проводят агитационные мероприятия.

На встрече также было отмечено, что в предвыборной программе партии учтены вопросы, которые непосредственно затрагивают интересы людей.

18 февраля международные наблюдатели от СНГ провели встречу с Председателем Демократической партии Таджикистана Шахбозом Аброром. В ходе беседы Шахбоз Аброр отметил, что выборы проходят в спокойной обстановке и отсутствуют какие-либо препятствия при проведении агитации. Он рассказал также о намерении партии направить национальных наблюдателей на избирательные участки для мониторинга процесса голосования и подсчета голосов избирателей.

Долгосрочные наблюдатели от СНГ рассказали собеседникам о порядке формирования, задачах и принципах работы Миссии наблюдателей от СНГ.

В рамках мониторинга избирательной кампании члены Миссии 18 февраля посетили одномандатные окружные избирательные комиссии Душанбе № 2 и Файзабада № 11, а также ряд участковых комиссий указанных округов.

Наблюдатели от СНГ ознакомились с системой обучения членов комиссий, с работой по уточнению списков избирателей, оценили готовность избирательных участков к выборам. Международными наблюдателями отмечены их надлежащая методическая и техническая оснащенность, высокая готовность ко дню голосования.

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Из Заключительного отчета Миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ
Президентские выборы, 11 октября 2020 г.
"Большая часть критических "независимых" медиа-изданий осуществляет деятельность в режиме онлайн, находясь за пределами страны. Для того чтобы иметь возможность освещать выборы, журналистам необходимо получить дополнительную аккредитацию от ЦКВР. Нескольким изданиям, в том числе "Asia Plus" и командам "Радио "Свобода" - Европа" / "Радио "Свобода"" было отказано по техническим причинам."

Источник - Avesta.tj
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