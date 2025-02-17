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Новак назвал удар Киева по станции КТК атакой против иностранных акционеров
04:45 19.02.2025

Новак: атака БПЛА на объект КТК была фактически против иностранных акционеров

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Атака украинского БПЛА на нефтеперекачивающую станцию была направлена фактически против иностранных акционеров Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), заявил вице-премьер Александр Новак.

"Фактически эта атака была действительно ради того, чтобы остановить прокачку этой нефти, которая принадлежит иностранным акционерам", - сказал он на совещании с Владимиром Путиным.

Вице-премьер напомнил, что по трубопроводу прокачивается нефть, которая добывается на территории Казахстана по соглашению о разделе продукции между Казахстаном и участниками консорциума.

"Это в основном иностранные акционеры, американские компании - Chevron, ExxonMobil, а также ряд европейских компаний. Эта компания не под санкциями. Она надежно прокачивала (нефть. - Прим. ред.) через территорию России с использованием трубопроводной инфраструктуры, проходящей через нашу территорию - Новороссийск", - добавил Новак.

Российский лидер отметил, что если акционеры КТК после атаки украинских БПЛА заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода, то необходимо поставить оборудование, несмотря на санкции.

Представитель американской компании Chevron, в свою очередь, заявил РИА Новости, что они в курсе произошедшего и ведут мониторинг ситуации. Там подчеркнули, что Каспийский трубопроводный консорциум представляет собой ключевой маршрут поставки нефти из Казахстана на мировые рынки и от него зависит энергобезопасность многих стран.

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев, говоря об ударе по нефтяному консорциуму, заявил, что Киев тем самым намеренно нанес прямой ущерб американским компаниям и президенту США Дональду Трампу.

В понедельник крупнейшую в России нефтеперекачивающую станцию КТК "Кропоткинская" в Кавказском районе Кубани атаковали семь БПЛА, начиненных, помимо взрывчатки, металлическими поражающими элементами. Транспортировка нефти по трубопроводной системе Тенгиз - Новороссийск после атаки идет на сниженных режимах.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739929500


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