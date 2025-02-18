Сенсация века: Трамп с Маском собираются проверить Форт-Нокс, - Валентин Катасонов

05:51 19.02.2025 Сенсация века: Трамп с Маском собираются проверить Форт-Нокс

Хозяину Белого дома нужно золото, но его может не оказаться на месте в том количестве, как предполагается



18.02.2025 | Валентин КАТАСОНОВ



17 февраля мировые СМИ разнесли сенсационную новость: команда 47-го президента США собирается проверить Форт-Нокс. Ее озвучил главный человек в команде Трампа Илон Маск, который возглавил только что созданное ведомство – Департамент по вопросам эффективности правительства (DOGE). Не прошло и месяца с момента учреждения Департамента, а его руководитель Илон Маск уже успел наделать много шума.



Прежде всего, он вывел на чистую воду такое ведомство, как запрещенное в России Агентство международного развития (USAID), заявив, что указанное ведомство выбрасывает на ветер каждый год десятки миллиарды долларов бюджетных денег. Более того, Агентство занимается вредительской деятельностью. Руководитель DOGE 2 февраля заявил, что Агентство по международному развитию является преступной организацией, которую нужно закрыть. Это заявление было сделано в социальной сети Х: "USAID – преступная организация. Пора ей умереть". Он также добавил: "USAID – змеиное гнездо леворадикальных марксистов, которые ненавидят Америку".







Назревает еще одно резонансное дело с участием DOGE. Президент Дональд Трамп 7 февраля дал Илону Маску и его Департаменту поручение провести масштабную проверку министерства обороны США. Пентагон занимает среди всех ведомств правительства первое место по бюджетным расходам – более 800 млрд долларов. По оценкам многих экспертов, степень казнокрадства в военном ведомстве намного выше, чем в других министерствах и ведомствах. Казнокрадство в военно-промышленном комплексе (ВПК) – больной вопрос для Америки, он обсуждается десятилетиями и в Конгрессе США, и в Белом доме, но побороть это зло не получалось. Примечательно признание бывшего министра обороны США Дональда Рамсфельда (руководил Пентагоном в 1975-77 и 2001-2006 гг.). На одной из пресс-конференций он признал: "Четверть доходов Пентагона мы не можем контролировать и не можем доподлинно выяснить, куда эти средства были направлены". Более высокий уровень казнокрадства в сфере ВПК объясняют тем, что Пентагон и его подрядчики прикрыты повышенной секретностью, затрудняющей или даже делающей невозможными проверки и аудиты.



Я назвал только две новости, имеющие непосредственное отношение к Илону Маску и его Департаменту. Но были и другие. Казалось, запас сенсаций, озвученных Маском, уже почти исчерпан. Но вот 17 февраля Илон Маск выдал еще одно резонансное заявление: он будет проверять золотой запас, который хранится в Форт-Ноксе!



Вероятно, на указанное заявление Маска спровоцировал сенатор Рэнд Пол. Это сын легендарного Рона Пола – американского политика, который несколько сроков пробыл в нижней палате Конгресса США и несколько раз баллотировался на пост президента США. Рону Полу в этом году исполняется 90 лет, Капитолий он покинул в 2013 году. Рон Пол был непримиримым критиком Федерального резерва, требовал его реформирования или даже закрытия. Он на эту тему написал даже книгу "Покончить с Федеральным резервом!" (она была переведена на русский язык и издана в нашей стране). Рон Пол выступал за восстановление золотого стандарта в США (ликвидированного в первой половине 1970-х гг.). А также требовал аудита золотого резерва США. В первую очередь золота в хранилище Форт-Нокса, где, согласно документам, находилась основная часть драгоценного металла из резервов. Последний раз Рон Пол призвал к независимому аудиту Форт-Нокса в 2010 году: "Американскому народу было бы приятно узнать, есть ли там золото или нет". По своим взглядам Рон Пол себя называет либертарианцем.



Сын Рэнд Пол пошел по стопам отца. В 2011 году Рэнд стал сенатором США от штата Кентукки. С 3 января 2025 г. возглавил Сенатский комитет по внутренней безопасности. Представляет республиканскую партию. Сторонник нынешнего президента Дональда Трампа.



Вечером 15 февраля в блоге Zerohedge (около 2 млн подписчиков) в социальной сети X появилась следующая запись: "Будет хорошо, если Илон Маск заглянет в Форт-Нокс, просто чтобы убедиться в том, что 4,58 тыс. тонн американского золота находятся там. В последний раз кто-то заглядывал (туда. – В.К.) 50 лет назад в 1974". Эта заметка быстро набрала свыше 3 млн просмотров, а сам Илон Маск моментально на нее отреагировал. "Наверняка его инспектируют как минимум каждый год?" – спросил глава DOGE. "Нет. Давайте сделаем это", – сделал запись сенатор Рэнд Пол, который ранее уже ранее не раз призывал провести аудит золотого резерва США.



И вот еще одна запись в сети Х Илона Маска, сделанная рано утром 18 февраля: "Кто может подтвердить, что золото не было украдено из Форт-Нокса? Может, оно там, а может – нет. Золото принадлежит американской общественности! Мы хотим знать, что оно все еще там". По тональности этой записи можно заключить, что Маск собирается провести аудит Форт-Нокса. Чувствуется, что до сих пор миллиардер был "не в теме" (что видно из его наивного удивления: "Наверняка его инспектируют как минимум каждый год?"). Сейчас он говорит лишь о Форт-Ноксе, но когда "войдет в тему", то поймет, что аудиту надо подвергнуть не только Форт-Нокс, но и все остальные хранилища резервного золота.



Уже многие годы золотой резерв США остается неизменным – 8.134 тонн драгоценного металла. В Форт-Ноксе хранится 4.583 тонны (56,3%). Остальное золото – в хранилищах Денвера (1364 тонны), Вест-Пойнта (1682 тонны), Федерального резервного банка Нью-Йорка (418 тонн). Остальные 87 тонн размещены в прочих мелких хранилищах.



История главного золотого хранилища США восходит к 1934 году, когда недавно пришедший в Белый дом президент Франклин Рузвельт подписал Закон о золотом резерве 1934 года (Gold Reserve Act of 1934). Золотой резерв формировался за счет того драгоценного металла, который граждане США, американские банки и другие юридические лица обязаны были сдавать в Казначейство США. Имевшихся у финансового ведомства хранилищ было явно недостаточно для размещения хлынувшего потока золота. И ровно 90 лет назад, в 1935 году, Казначейство США объявило о своем намерении построить хранилище золота на территории военной базы Форт-Нокса, Кентукки. Строительство было завершено в рекордно короткие сроки. Первая волна завоза золота продолжалась до середины 1937 года. В Форт-Нокс было перевезено в общей сложности 157,82 миллиона тройских унций (4.909 метрических тонн). Это было примерно 45% общего объема золотых запасов США, которые на тот момент составляли 351,9 миллиона тройских унций (10.947 метрических тонн). Потом была вторая волна отгрузок, которая завершилась к 1 марта 1941 года. К этому моменту общий объем золота в Форт-Ноксе достиг 416,56 миллиона тройских унций (12 956 метрических тонн). Все золотые резервы американского казначейства на тот момент составляли 635,2 миллиона тройских унций, или 19.757 метрических тонн. На Форт-Нокс приходилось почти 2/3 (65,6%) всех официальных золотых резервов США на тот момент. По оценкам, в США в это время было сосредоточено около 80 процентов резервного золота всех стран мира. Получается, что в Форт-Ноксе было сосредоточено более половины резервного золота всех стран мира.



Уже в первой половине 1950-х гг. золотой резерв стал потихоньку таять. К моменту, когда американский президент Ричард Никсон объявил 15 августа 1971 года о временном прекращении конвертации долларов в золото, золотой резерв снизился до 8.133,5 тонны. Это примерно в 2,5 раза меньше того максимального объема, превышавшего планку в 20 тысяч тонн, который существовал на протяжении более десятилетия (с начала 40-х до начала 50-х годов).



Серьезных широких и глубоких проверок золотого запаса США не проводилось с начала 1950-х годов. Были лишь отдельные выборочные проверки. Считается, что последний раз Форт-Нокс проверялся более полувека назад – в сентябре 1974 года. Проверка проходила под руководством директора Монетного двора США Мэри Брукс. Хотя скептики утверждают, что и тогдашняя ревизия была не более чем шоу и слово "проверка" ставят в кавычки. На самом деле была проведена двухчасовая фотосессия с участием журналистов и ряда "народных избранников" из Капитолия в помещениях, где размещалось около 6% предполагаемых резервов. Отдельные слитки, которые участники шоу брали в руки, не проверялись на вес и пробу, не идентифицировались по серийному номеру. Не говоря уже о том, что участникам шоу не были представлены документы, подтверждающие, что собственником драгоценного металла являются Соединенные Штаты как государство (отмечу, что тогда в Форт-Ноксе на хранении было также золото других государств; оно позднее было перемещено в хранилище Федерального резервного банка Нью-Йорка).



Некоторые наивные люди уверены, что Форт-Нокс проверялся каждый год. Но то, что некоторые американские СМИ называли "аудитом", на самом деле была полная фикция. В 1975-1986 гг. проверялись лишь печати секций хранилища. Но и этот формальный ритуал закончился в 1986 году, когда была введена одна общая печать всего хранилища Форт-Нокс.



Еще одной пародией на аудит Форт-Нокса называют посещение 21 августа 2017 года хранилища министром финансов Стивеном Мнучиным. Он пробыл несколько часов в хранилище. Между прочим, в Форт-Ноксе 13 отсеков, а министр финансов заглянул лишь в один. По возвращении в Вашингтон министр рапортовал: "Я видел золото в хранилище Форт-Нокса. Оно на месте. Оставьте всякие сомнения и опасения". Слова министра "золото на месте" удивили многих. Для такого заявления необходимо, по крайней мере, пересчитать золотые слитки и взвесить их. А кроме того, проверить маркировку, сверить ее с записями в регистрационных журналах и бухгалтерских книгах. А для того, чтобы уж окончательно снять всякие вопросы, необходимо проверить слитки на предмет пробы и наличие в них золота (есть мнение, что в Форт-Ноксе хранятся не золотые, а вольфрамовые слитки, лишь слегка позолоченные).



Трудно подсчитать, сколько было попыток провести аудит золотого резерва США в послевоенное время. Только упомянутый выше конгрессмен Рон Пол готовил несколько законопроектов по данному вопросу. Но все его попытки оканчивались неудачами. Одна из последних попыток взять "крепость Форт-Нокс" была предпринята в 2021 году членом Палаты представителей от Западной Виргинии республиканцем Алексом Муни: он внес на рассмотрение Конгресса США законопроект об аудите золотых резервов США. В начале июня 2021 года этот конгрессмен направил письмо министру финансов Джанет Йеллен (Janet Yellen), которая при президенте Дональде Трампе занимала пост председателя ФРС США. В этом письме, опубликованном многими американскими СМИ, обосновывается необходимость аудита золотого резерва США, определяются его цели и направления. Также выражается надежда на то, что американский Минфин поддержит упомянутый законопроект. Однако надежды американского конгрессмена не оправдались. И эта, "101-я попытка" взять "золотую крепость" Минфином не была поддержана, а законопроект был заблокирован еще на первом слушании.



Высказывается мнение, что инициировал заявления Рэнда Пола и Илона Маска по поводу Форт-Нокса сам президент Дональд Трамп. А ему он почему нужен? Не исключено, что он хочет это золото, лежащее м`ртвым грузом в Форт-Ноксе, использовать для решения острых текущих проблем. И в первую очередь для решения проблемы громадного дефицита федерального бюджета и государственного долга, превышающего уже 36 трлн долларов. Трамп очень обеспокоен данной проблемой и в полушутку, в полусерьез сказал, что рассчитывает погашать государственный долг с помощью криптовалют.



О золотом резерве в Америке на многие десятилетия забыли отчасти по той причине, что его стоимость в денежном выражении казалась слишком незначительной. Но ведь стоимость резерва рассчитывалась исходя из той цены, которая существовала еще полвека назад, на закате золотодолларового стандарта – 42 доллара за тройскую унцию. Реальная цена на драгоценный металл на мировом рынке сегодня уже превысила 2.900 долларов за тройскую унцию. В ближайшее время она наверняка пробьет планку в 3000 долларов. Если пересчитать золотой резерв США по ценам 3 тысячи долларов, то его величина увеличится примерно на 800 млрд долларов, а это уже что-то – в дополнение к тем же криптовалютам. Стивен Миран, кандидат на пост главы Совета экономических консультантов американского президента, предположил, что правительство США могло бы продать золото и использовать вырученные средства для покупки других валют. Это ослабило бы доллар США, а Трампу нужен слабый доллар как средство повышения конкурентоспособности американского экспорта. Любопытно также мнение Джуди Шелтон, которую Трамп рассматривает в качестве кандидатуры на замену нынешнего главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Она предлагает начать выпуск Минфином облигаций, погашаемых золотом. Источник - Фонд стратегической культуры

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