|ЦБ Узбекистана: доля банкнот номиналом 200 тысяч сумов выросла, старые купюры постепенно изымаются
14:53 19.02.2025
Доля банкнот номиналом 200 тысяч сумов в Узбекистане выросла, старые купюры постепенно изымаются
В Узбекистане доля банкноты номиналом 200 тысяч сумов в обращении увеличилась с 18,6% до 23,4%, а доля 100-тысячных купюр снизилась до 40,9%. Центробанк дополнительно выпустил новые монеты на 54,5 млрд сумов.
Центральный банк Узбекистана в 2024 году выпустил дополнительные наличные средства, что привело к увеличению количества банкнот в обращении на 152 миллиона штук.
При этом произошли изменения в структуре наличных денег по номинальной стоимости на 1 января 2025 года:
доля банкнот номиналом 200 тыс. сумов увеличилась с 18,6 до 23,4%;
доля банкнот номиналом 100 тыс. сумов снизилась с 42,5 до 40,9%;
доля банкнот номиналом 50 тыс. сумов снизилась с 20,5 до 16,6%;
доля банкнот номиналом 20 тыс. сумов увеличилась с 4,4 до 6,7%;
доля банкнот номиналом 10 тыс. сумов снизилась с 7,3 до 7%;
доля банкнот номиналом 5 тыс. сумов снизилась с 5,3 до 4,1%;
доля банкнот номиналом 2 тыс. сумов увеличилась с 0,6 до 0,7%;
доля банкнот номиналом 1 тыс. сумов снизилась с 0,7 до 0,6%.
Центробанк продолжает поэтапно изымать из обращения банкноты старого образца, заменяя их купюрами нового образца. В результате доля старых банкнот в структуре наличных денег заметно сократилась:
5 000 сум: с 67% до 25%.
10 000 сум: с 64% до 24%.
50 000 сум: с 61% до 25%.
100 000 сум: с 39% до 18%.
Для улучшения расчетов в розничной торговле и сферах платных услуг в обращение были дополнительно выпущены монеты на сумму 54,5 млрд сумов, что составило 0,3% от общей денежной массы. Они использовались преимущественно для сдачи.
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