ЦБ Узбекистана: доля банкнот номиналом 200 тысяч сумов выросла, старые купюры постепенно изымаются

14:53 19.02.2025

Доля банкнот номиналом 200 тысяч сумов в Узбекистане выросла, старые купюры постепенно изымаются



В Узбекистане доля банкноты номиналом 200 тысяч сумов в обращении увеличилась с 18,6% до 23,4%, а доля 100-тысячных купюр снизилась до 40,9%. Центробанк дополнительно выпустил новые монеты на 54,5 млрд сумов.



Центральный банк Узбекистана в 2024 году выпустил дополнительные наличные средства, что привело к увеличению количества банкнот в обращении на 152 миллиона штук.



