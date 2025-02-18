КТК из-за атаки дронов может снизить прокачку нефти из Казахстана на 30%

14:57 19.02.2025

От удара Украины пострадали интересы и собственность компаний из США



Василий Милькин

Илья Лакстыгал



В результате атаки украинских дронов 17 февраля 2025 г. на НПС "Кропоткинская" были повреждены газотурбинная установка (ГТУ), закрытое распределительное устройство, кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ, разрушена крыша здания. Об этом 19 февраля сообщила "Транснефть" – один из акционеров КТК. Из-за атаки НПС была в экстренном порядке выведена из эксплуатации.



По оценке специалистов КТК, последствия удара будут устраняться в течение полутора-двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%, говорится в пресс-релизе.



