|КТК из-за атаки дронов может снизить прокачку нефти из Казахстана на 30%
14:57 19.02.2025
От удара Украины пострадали интересы и собственность компаний из США
Василий Милькин
Илья Лакстыгал
В результате атаки украинских дронов 17 февраля 2025 г. на НПС "Кропоткинская" были повреждены газотурбинная установка (ГТУ), закрытое распределительное устройство, кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ, разрушена крыша здания. Об этом 19 февраля сообщила "Транснефть" – один из акционеров КТК. Из-за атаки НПС была в экстренном порядке выведена из эксплуатации.
По оценке специалистов КТК, последствия удара будут устраняться в течение полутора-двух месяцев, что может привести к снижению объемов прокачки нефти из Казахстана примерно на 30%, говорится в пресс-релизе.
При этом "Транснефть" отмечает, что руководство и специалисты КТК приняли необходимые меры для восстановления работоспособности нефтепровода и недопущения негативных последствий для производственной деятельности и окружающей среды. Сейчас транспортировка нефти по нефтепроводу Тенгиз – Новороссийск временно осуществляется по аварийной схеме, минуя НПС "Кропоткинская".
В атаке на объекты КТК участвовали семь беспилотников самолетного типа, пояснила "Транснефть". Беспилотники управлялись "подконтрольными киевскому режиму вооруженными формированиями", говорится в сообщении. В компании уточнили, что БПЛА, помимо взрывчатки, были начинены металлическими поражающими элементами.
Пресс-служба КТК 17 февраля сообщала, что атака была произведена с временными интервалами с целью не только нарушить работу объекта, но и привести к жертвам среди персонала станции. В сообщении отмечалось, что работники консорциума смогли предотвратить угрозу разлива нефти, при этом пострадавших среди персонала НПС нет. Компания также отмечала, что все акционеры консорциума, включая представителей компаний из США и Европы, были извещены о террористической атаке с помощью БПЛА.
Главное следственное управление Следственного комитета России 17 февраля постановило возбудить по факту атаки уголовное дело по ст. 205 УК ("Террористический акт"). Дело заведено против военнослужащих ГУР МО Украины, ВСУ и иных воинских формирований.
Позже 18 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями США в Эр-Рияде заявил о необходимости "урезонить" Украину, ее президента Владимира Зелинского и "всю его команду" в связи с "очередной выходкой с нападением на энергетическую инфраструктуру Казахстана уже теперь, по сути". Лавров добавил, что "американские коллеги" предложили в Эр-Рияде "ввести мораторий на нападения на энергетические объекты". "Мы объяснили, что никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают Вооруженные силы Украины", - сказал Лавров (цитата по ТАСС).
Президент России Владимир Путин в связи с атакой на КТК во время совещания с правительством 18 февраля заявил вице-премьеру Александру Новаку, что если иностранные участники консорциума сами заинтересованы в восстановлении работы объекта (насосной станции), "то тогда пусть, несмотря на все санкции, организуют поставку необходимого оборудования". Новак отметил, что атака ВСУ произошла "фактически ради того, чтобы остановить прокачку этой нефти, которая принадлежит иностранным акционерам".
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 18 февраля подтвердил атаку на объекты "Транснефти". Они якобы "обеспечивали транспортировку горючего" для нужд армии. По словам источника в Минобороны России, абсурдность этих оправданий очевидна – речь идет об экспортной нефти из Казахстана.
18 февраля КТК сообщил, что трубопроводная система консорциума продолжает транспортировку нефти по маршруту Тенгиз – Новороссийск. При этом прием нефти от грузоотправителей осуществляется "согласно уточненным техническим возможностям по перекачке". Отгрузка сырья на экспорт на морском терминале КТК продолжается в штатном режиме, отметили в компании.
КТК – международный проект, в рамках которого по трубопроводной системе протяженностью более 1500 км ведется транспортировка нефти с месторождений Западного Казахстана и сырья российских производителей до морского терминала в поселке Южная Озереевка (западнее Новороссийска). Акционерами КТК являются "Транснефть" (управляет долей России в 24%), "КТК компани" (7%), Казахстан (через "Казмунайгаз" с долей 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures с долей 1,75%), американская Chevron (через Chevron Caspian Pipeline Consortium владеет 15%), структура "Лукойла" "Лукойл интернешнл Гмбх" (12,5%), американская Mobil Caspian Pipeline (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (СП "Роснефти" и британско-нидерландской Shell; владеет 7,5%), BG Overseas Holding Limited и Eni International N.A. N.V. (по 2%), Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75%). Таким образом, атака на НПС "Кропоткинская" стала первым с начала СВО целенаправленным ударом Украины по российским объектам, которыми владеет или управляет крупный американский и британский бизнес.
Атака на КТК – экстраординарное событие, отмечает заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. По его словам, снижение прокачки нефти через территорию России снизит ее транзитные доходы, но в первую очередь это удар по Казахстану и западным компаниям, которые добывают нефть в Казахстане: снижение на 2–3 месяца объема в 30% – это порядка 6–7 млн т нефти.
В 2024 г. по трубопроводной системе КТК, в том числе через НПС "Кропоткинская", было перекачано свыше 63 млн т нефти, около 90% которой поступили с территории Казахстана. По данным "Транснефти", около 74% объемов приходится на долю сырья, принадлежащего американским и других западным грузоотправителям. Например, Chevron в 2024 г. прокачала по КТК 26,8 млн т нефти, что составляет около 20% общемировой добычи американской корпорации, поясняет "Транснефть".
Транспортировка по нефтепроводной системе КТК – основной маршрут экспортных поставок нефти из Казахстана. По данным КТК, в 2024 г. наибольшие объемы нефти в трубопроводную систему консорциума были получены с казахстанских месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак – 26,8 млн, 17,2 млн и 9,8 млн т соответственно.
Эти месторождения разрабатывают международные консорциумы с участием американских и европейских компаний. В частности, в разработке Тенгиза участвуют американские Chevron (50%) и ExxonMobil (25%), Кашагана – ExxonMobil, итальянская Eni, Shell и французская TotalEnergies (по 16,81%), Карачаганака – Eni, Shell (по 29,25%) и Chevron (18%).
По мнению Притчина, альтернативные маршруты не могут заместить выпадающие мощности: маршрут Актау – Баку ограничен по техническим и по политическим возможностям. Азербайджан, отмечает эксперт, не позволит увеличить долю в трубопроводной системе более высокосернистой казахстанской нефти, которая способна снизить качество азербайджанского сырья.
"В этой атаке можно увидеть попытку Украины продемонстрировать свое непринятие переговоров России и США, которые начались в столице Саудовской Аравии, по урегулированию ситуации, в том числе украинского кризиса. Это такой серьезный демарш, который в целом ударяет по энергетической безопасности Евразии в целом", – считает эксперт.
Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков заметил, что после удара по КТК на переговорах в Эр-Рияде прозвучало предложение США о моратории на удары по энергообъектам. "Пострадали американские компании и акционеры проектов по добыче нефти в Казахстане, где реализуются соглашения о разделе продукции. Эти компании и их акционеры явно уже дали сигнал американским политикам", – отмечает Юшков.