Daryo: Узбекистан представил в Абу-Даби три образца военной техники по стандартам НАТО. Что о них известно?

15:33 19.02.2025

Узбекистан принимает участие в международной выставке оборонных технологий IDEX-2025, проходящей в Абу-Даби, сообщает Daryo.uz с места событий.



На национальном стенде представлены новейшие разработки военно-промышленного комплекса.



Вооружение по стандартам НАТО



Ключевым событием стала демонстрация трех образцов военной техники по стандартам НАТО. Впервые Узбекистан представил бронемашины Arslon 8×8 и Arslon 6×6, а также самоходную гаубицу To‘fon на шасси грузовика.



Техника разработана предприятиями Агентства оборонной промышленности при Министерстве обороны.



Ранее вооруженные силы страны использовали преимущественно советскую и российскую технику. Arslon и To‘fon стали шагом к развитию национального оборонного потенциала и снижению зависимости от иностранных поставщиков.



