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Daryo: Узбекистан представил в Абу-Даби три образца военной техники по стандартам НАТО. Что о них известно?
15:33 19.02.2025

Узбекистан принимает участие в международной выставке оборонных технологий IDEX-2025, проходящей в Абу-Даби, сообщает Daryo.uz с места событий.

На национальном стенде представлены новейшие разработки военно-промышленного комплекса.

Вооружение по стандартам НАТО

Ключевым событием стала демонстрация трех образцов военной техники по стандартам НАТО. Впервые Узбекистан представил бронемашины Arslon 8×8 и Arslon 6×6, а также самоходную гаубицу To‘fon на шасси грузовика.

Техника разработана предприятиями Агентства оборонной промышленности при Министерстве обороны.

Ранее вооруженные силы страны использовали преимущественно советскую и российскую технику. Arslon и To‘fon стали шагом к развитию национального оборонного потенциала и снижению зависимости от иностранных поставщиков.



Недостатки советской бронетехники

Советские бронетранспортеры разрабатывались с акцентом на массовое производство. Основными материалами были алюминий и сталь, не обеспечивающие высокой прочности. Одним из ключевых недостатков было расположение двигателя в кормовой части, из-за чего десантники покидали машину через боковые люки, подвергая себя повышенному риску под вражеским огнем.

Arslon: новая эпоха отечественной бронетехники

Боевые машины Arslon 8×8 и Arslon 6×6 разработаны с учетом современных требований к защите и маневренности. Инженеры компании Havztez использовали композитные материалы для усиления брони. Лобовая защита соответствует стандарту НАТО STANAG VI, а корпус обладает высокой устойчивостью к минным подрывам (до 10 кг в тротиловом эквиваленте).

Основные характеристики Arslon 8×8
- Экипаж: 3 человека + 6–8 десантников.
- Вооружение: 30-мм автоматическая пушка и пулемет 12,7 мм.
- Система управления боем: 360° камеры и сенсоры для ситуационного контроля.
- Двигатель: 600 л.с., скорость – 100 км/ч.
- Запас хода: 700 км.
- Масса: 32 тонны.

Arslon 6×6: компактность и маневренность

Эта модификация обладает улучшенной мобильностью и предназначена для городских условий и узких дорог.

- Масса: 22 тонны.
- Двигатель: 450 л.с.
- Максимальная скорость: 110 км/ч.
- Вооружение: идентично версии 8×8.

To‘fon: отечественная самоходная гаубица

Современные военные конфликты подтверждают значимость артиллерии. Согласно данным Council on Foreign Relations, 80% потерь в конфликте в Украине приходится на артиллерийские удары. Традиционные буксируемые орудия устарели – их сложно оперативно развернуть и эвакуировать.

Ключевые особенности To‘fon

- Основа: самоходная установка на базе грузового шасси.
- Калибр: 155 мм (совместим со стандартами НАТО).
- Дальность стрельбы: 50 км (российская "Мальва" – 29 км).
- Боезапас: снаряды перевозятся на борту установки.
- Скорострельность: до 7 выстрелов в минуту.
- Двигатель: 335 л.с., скорость – 100 км/ч.
- Масса: 27 тонн.

Развитие оборонной промышленности Узбекистана

Агентство оборонной промышленности при Министерстве обороны Узбекистана создало кластер предприятий, объединяющий государственные и частные компании. Это позволило наладить полноценный производственный цикл и сократить зависимость от зарубежных поставщиков.

Источник - Daryo.uz
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