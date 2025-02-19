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Eurasianet о детских браках на постсоветском пространстве
16:02 19.02.2025

Eurasianet.org – независимый ресурс. Финансирование осуществляется технологической компанией Google, Институтом изучения проблем войны и мира им. Зальцмана при Колумбийском университете, а также рядом других организаций. Председатель совета попечителей: Джеффри Тримбл, высокопоставленный чиновник Радио "Свободная Европа"/Радио "Свобода".

Детские браки остаются серьезной проблемой на постсоветском пространстве – доклад

Около 20 процентов браков в Кыргызстане начинаются с преступления.

Feb 19, 2025

Примерно один из пяти браков в Кыргызстане начинается с "похищения невесты", согласно предварительным результатам обзора по гендерному равенству, подготовленного властями страны в сотрудничестве с ООН и ЕС. Высокая распространенность этого незаконного явления в Кыргызстане – отражение более широкой проблемы в ряде постсоветских государств, а именно детских и принудительных браков.

"Похищение невест", т.е. похищение с целью принуждения к браку, особенно распространено в сельских районах Кыргызстана. При этом совершившие подобное редко подвергаются судебному преследованию, в основном потому, что заметная часть кыргызского общества считает это культурной традицией, а не преступлением.

Но данное явление распространено не только в Кыргызстане. Согласно выводам доклада, опубликованного недавно правозащитной организацией Equality Now, принудительные браки имеют место – хоть и в меньших масштабах чем в Кыргызстане – и в других государствах Центральной Азии, а также в Армении, Азербайджане, Грузии и северокавказских регионах России.

"Значительным препятствием для решения проблемы распространенности похищений с целью принудительного брака в Евразии является отсутствие всеобъемлющих данных и официальных отчетов, – говорится в докладе "Ломая барьеры: борьба с детскими, ранними и принудительными браками в Евразии". – Кроме того, культурная стигма и социальные табу, окружающие похищение с целью принудительного брака, часто препятствуют предоставлению информации и открытому обсуждению, что еще больше скрывает истинные масштабы проблемы".

В целом, детские браки, т.е. союзы, часто заключаемые с применением принуждения по отношению к девочкам младше 18 лет, "остаются серьезной проблемой по всей Евразии", особенно в районах с высоким уровнем бедности, отмечают авторы доклада.

В Грузии наблюдаются самые высокие показатели детских браков: 14 процентов женщин в возрасте 20-24 лет сообщили, что вышли замуж до достижения 18 лет. В Кыргызстане эта цифра находится на уровне 13 процентов, в Азербайджане – 11 процентов, а Таджикистане – 9 процентов. Также в докладе упоминаются Россия (6 процентов), Армения (5 процентов) и Узбекистан (3,4 процента).

Причем эти цифры, по всей видимости, не отражают всей полноты картины, т.к. в официальную статистику, как правило, попадают только браки, заключенные через ЗАГСы, но не учитываются союзы, заключенные путем религиозных церемоний.

На Южном Кавказе случаи детских браков часто особенно распространены в определенных регионах или среди определенных этнических групп. Например, "в общине езидов в Армении распространена практика, когда девочки вступают в брак в возрасте 13-14 лет, а мальчики в возрасте 17-20 лет", отмечается в докладе. В Грузии самые высокие показатели детских браков наблюдаются в Квемо-Картли.

При этом в последние годы в Грузии и Узбекистане наблюдается значительное снижение числа детских браков. За последние 20 лет уровень детских браков в Грузии снизился с 27 до 14 процентов. В Узбекистане, по данным Агентства по статистике при президенте РУ, в 2018 году было заключено 4786 браков с девочками в возрасте до 18 лет, а в 2022 году их число составило 74.

Во всех странах, охваченных исследованием Equality Now, существуют законы, согласно которым минимальный возраст вступления в брак установлен на уровне 18 лет. Но допускается множество исключений. Также во всех этих государствах законом запрещены похищения и прочие формы принуждения к браку, но "слабое и неэффективное применение законодательства, особенно в сельских и отдаленных районах, является одной из основных проблем во всех этих семи странах", пишут авторы доклада, указывая в качестве причин "отсутствие политической воли", а также "принятие обществом и культурные нормы".

"Экономические факторы часто играют важную роль в том, что семьи рано выдают своих дочерей замуж. Бедность, выкуп за невесту и практика получения приданого могут стимулировать детские браки, поскольку семьи могут рассматривать их как средство облегчения финансового бремени или достижения безопасности, – отмечают в заключении авторы. – Для устранения этих факторов эффективные решения должны предусматривать экономическую поддержку и стимулы для девочек и их семей".

Источник - Eurasianet.org
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