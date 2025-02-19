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Абхазия перед вторым туром президентских выборов: тяжелое дыхание майдана, - Алексей Белов
16:08 19.02.2025

Абхазия перед вторым туром президентских выборов: тяжелое дыхание майдана
Деструктивные силы пытаются раскачать в приморской республике межнациональную напряженность

19.02.2025 | Алексей БЕЛОВ

Прошедший 15 апреля первый тур президентских выборов в Абхазии, завершился, как и ожидалось, без сюрпризов. Еще накануне ВЦИОМ и ИНСОМАР дали прогноз, оказавшийся очень близким к итоговому результату. По данным ЦИК Абхазии, Бадра Гунба набрал чуть больше 46% голосов, а его основной оппонент Адгур Ардзинба немного не дотянул до отметки в 37%. В целом разница в 10% была ожидаема и дает основания называть Гунбу фаворитом президентской гонки.

Как заявил председатель ЦИК Дмитрий Маршан, второй тур президентских выборов должен пройти 1 марта.

Должен, но вот пройдет ли – большой вопрос. Еще накануне выборов многие наблюдатели с достаточным на то основанием предсказывали, что силы, стоящие за оппозиционером Ардзинбой, которого многие в республике небезосновательно называют турецким ставленником, готовятся не признать окончательные итоги голосования, если они будут не в пользу их кандидата.

К сожалению с подобной ситуацией автор этих строк уже сталкивался в своей жизни и четко понимает, что означает это самое "непризнание".



Более 20 лет тому назад, прогуливаясь со своей подругой по Конрактовой площади города Киева, я увидел довольно многочисленную группу молодых ребят, общавшихся с ярко выраженным западноукраинским акцентом. Выступая с импровизированной сцены, один из них обратился к собравшимся с призывом идти на майдан и стоять там до тех пор, пока не будет признана победа их кандидата Виктора Ющенко.

Дело было 21 ноября 2004 года, около 6 часов вечера. До закрытия избирательных участков, на которых проходил второй тур президентских выборов, было еще два часа. Даже результаты экзит-полов еще не были обнародованы. Но маховик майдана, который в итоге приведет к неконституционному "третьему туру" и к вымученной не усилиями внешних доброхотов "победе" радикально-националистических сил, в результате приведших Украину к нынешней войне, уже был запущен.

Это к вопросу о "стихийности" цветных революций. А в том, что Абхазии коем-кем уготовлен именно такой сценарий, сомнений, увы, нет никаких.

Накануне стало известно об увольнении с занимаемой должности главы Службы государственной безопасности республики Дмитрия Кучуберии, а также о планах по замене нынешнего министра внутренних дел Роберта Киута. Оба решения были приняты исполняющим обязанности президента Абхазии Валерием Бганбой, которого некоторое эксперты именуют не иначе как "аватаром" Адгура Ардзинбы.

Вот что рассказал Дмитрий Кучуберия о разговоре, состоявшемся у него в кабинете президента в момент увольнения. Негативную реакцию Бганбы вызвало нахождение в республике комбата известной в Донбассе бригады "Пятнашка" Ахры Авидзбы. В ходе разговора, при котором, по словам уже бывшего главы СГБ, почему-то присутствовал и вышеупомянутый Ардзинба, Бганба потребовал от Кучуберии принять меры к тому, чтобы не пускать граждан Абхазии – участников СВО на территорию республики.

"Далее в разговоре возник вопрос, что тут находятся гражданские люди с Донбасса, какие-то бригады, "Пятнашка", что я не справляюсь со своими обязанностями и меня нужно снять с занимаемой должности", – рассказал отставленный глава СГБ.

Реакцией не его отставку стал стихийный митинг сотрудников республиканской милиции, собравшихся в понедельник вечером возле здания МВД в столице. По оценке большинства экспертов, увольнение силовиков – это прелюдия к силовому захвату власти оппозиционерами. Обезглавленные органы правопорядка, оставшиеся без командиров, просто не смогут оказать достойного сопротивления боевикам, ведомым Адгуром Ардзинбой и его сторонниками.

И все же сама по себе отставка глав силовых ведомств – это жест отчаяния, свидетельство понимания того, что законными методами власть не удержать. А удержать ее, похоже, надо во что бы то ни стало, иначе племяннику и. о. президента грозит реальный срок.

По сообщениям СМИ, ранее в соцсетях появилась аудиозапись с угрозами в адрес проживающих в республике армян, которые в ходе первого тура президентских выборов якобы массово проголосовали "не за того" кандидата, то есть против Ардзинбы. После того как записи были отправлены на экспертизу, та подтвердила, что голос "на пленке" действительно принадлежит Энверу Бганбе.

Если делу будет дан официальный ход, чему всячески пытается помешать и. о. президента, то оно будет стоить не только свободы племяннику, но и политической карьеры его дяде.

Кстати, согласно опросам различных социологических служб, именно победивший в первом туре кандидат Бадра Гунба, сумел заручиться широкой поддержкой представителей всех национальностей республики – абхазов, армян, русских – в том числе на таких сложных участках, как традиционно протестный Сухум, где он получил 43 % голосов.

Таким образом, выходит, что угрозы племянника и покрывание родственником его экстремистских выходок являются прямой местью нелояльным к протурецким политическим силам гражданам Абхазии.

Протурецким – стало быть антироссийским, ибо складывающая в Закавказье геополитическая конфигурация не дает возможности для какой-то иной трактовки событий. Видимо, именно по этой причине председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению организовать процессуальную проверку по факту угроз и нарушения прав российских граждан в Абхазии. Ход проведения проверки поставлен главой ведомства на личный контроль.

Как отметила в своем заявлении официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, лица, действующие в интересах одного из кандидатов в президенты Абхазии, требовали от местных жителей, имеющих в том числе российское гражданство, поддерживать конкретные политические силы, высказывая при этом угрозы применения насилия в отношении граждан Абхазии и России армянской национальности. Распространяются провокационные призывы "предложить лицам армянской национальности отказаться от посещения избирательных участков и дать возможность коренному населению самим выбрать себе главу государства".

"В соответствии с ч. 3 ст. 12 Уголовного кодекса Российской Федерации иностранные граждане, совершившие преступление вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по нормам российского законодательства в случае, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации", – говорится в официальном сообщении ведомства.

Тесно связанные с Адгуром Ардзинбой местные СМИ утверждают, что 24 тысячи из проживающих в республике 25 тысяч армян отдали голоса за его соперника. И как верно подмечают комментаторы, с подходом абхазского оппозиционера к национальному вопросу удивляться столь откровенному неприятию его кандидатуры со стороны местных диаспор (кстати, не только армянской – есть еще мингрелы, русские, греки и другие…), увы, не приходится.

В итоге имеем то, что имеем. Многонациональный народ Абхазии голосует за Бадру Гунбу, абхазские националисты (хотя какие они националисты, раз пресмыкаются перед турецким клевретом?) – за Адгура Ардзинбу.

Результат их противостояния и определит будущее и, не побоюсь этого слова, судьбу республики, в которой, к сожалению, уже не первый раз в ее новейшей истории чувствуется тяжелое дыхание майдана.

P. S. На прошедшей 18 февраля внеочередной сессии депутаты парламента Абхазии приняли постановление "Об обращении к исполняющему обязанности Президента Республики Абхазии, кандидатам в Президенты и гражданам республики", порекомендовав "кандидатам в президенты Республики Абхазии и их предвыборным штабам строго соблюдать законодательство, принципы свободного волеизъявления граждан независимо от их убеждений, идеологии, национальности, религиозных и других взглядов, а также придерживаться достигнутых при прямом посредничестве Народного Собрания – Парламента Республики Абхазии 19 ноября 2024 года договоренностей".

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1739970480


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