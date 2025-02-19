Абхазия перед вторым туром президентских выборов: тяжелое дыхание майдана, - Алексей Белов

16:08 19.02.2025

Абхазия перед вторым туром президентских выборов: тяжелое дыхание майдана

Деструктивные силы пытаются раскачать в приморской республике межнациональную напряженность



19.02.2025 | Алексей БЕЛОВ



Прошедший 15 апреля первый тур президентских выборов в Абхазии, завершился, как и ожидалось, без сюрпризов. Еще накануне ВЦИОМ и ИНСОМАР дали прогноз, оказавшийся очень близким к итоговому результату. По данным ЦИК Абхазии, Бадра Гунба набрал чуть больше 46% голосов, а его основной оппонент Адгур Ардзинба немного не дотянул до отметки в 37%. В целом разница в 10% была ожидаема и дает основания называть Гунбу фаворитом президентской гонки.



Как заявил председатель ЦИК Дмитрий Маршан, второй тур президентских выборов должен пройти 1 марта.



Должен, но вот пройдет ли – большой вопрос. Еще накануне выборов многие наблюдатели с достаточным на то основанием предсказывали, что силы, стоящие за оппозиционером Ардзинбой, которого многие в республике небезосновательно называют турецким ставленником, готовятся не признать окончательные итоги голосования, если они будут не в пользу их кандидата.



К сожалению с подобной ситуацией автор этих строк уже сталкивался в своей жизни и четко понимает, что означает это самое "непризнание".



