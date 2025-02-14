МОТ продолжает "распространять ложь" о принудительном труде в Синьцзяне и Тибете

16:50 19.02.2025

ООН: Китай расширяет практику принудительного труда в Тибете и Синьцзяне

В т.н. программы трудоустройства включили десятки тысяч представителей этнических меньшинств



14.02.2025



СТАМБУЛ



Китайское правительство расширило масштабы практики принудительного труда, переведя "излишних" сельских рабочих из Синьцзян-Уйгурского и Тибетского автономных районов на государственные программы трудоустройства по всей стране.



Об этом заявили в Международной организации труда (МОТ, англ. International Labour Organization, ILO) - специализированного учреждения ООН, международной организации, занимающейся вопросами регулирования трудовых отношений.



Китай использует центры профессиональной подготовки и обучения для принудительного труда в Синьцзяне, Уйгуре и Тибете, следует из доклада МОТ.



Китайские власти включили так называемых "излишков" сельских рабочих в Синьцзян-Уйгурском и Тибетском автономных районах в рабочие программы по всей стране, тем самым расширив принудительный труд уйгурских турок и тибетцев в этих регионах, отметили авторы доклада.



При этом, Китай называет эти меры "освобождение сельских рабочих". Десятки тысяч представителей этнических меньшинств, включенных в т.н. программы трудоустройства, "заставляют" работать в таких секторах, как производство солнечных панелей и аккумуляторов, сезонные сельскохозяйственные работы и переработка морепродуктов.



Местные власти поручили мелким фермерам в этом районе передать свои сельскохозяйственные угодья крупным государственным кооперативам, тем самым переведя сельских рабочих в производственный сектор или сектор услуг, пояснили в МОТ.



МОТ призвала Китай подробно разъяснить содержащиеся в докладе утверждения, и "изменить свою национальную и региональную политику", чтобы не допустить применения практики принудительного труда в отношении этнических и религиозных меньшинств в стране.



Представитель посольства КНР в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй заявил американской радиостанции "Голос Америки" (VOA), что доклад МОТ является "беспочвенным" и "ошибочным".



Некоторые силы продолжают "распространять ложь" о принудительном труде в Синьцзяне и Тибете, сказал дипломат. "Цель состоит лишь в том, чтобы очернить имидж Китая, опорочить политику китайского правительства в отношении Синьцзяна и Тибета, вмешаться во внутренние дела Китая и обмануть международное сообщество, тем самым нарушив стабильное развитие Синьцзяна и Тибета",- добавил он.