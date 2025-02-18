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Андрей Белов: Станут ли китайские инвестиции "чудом" для экономики Кыргызстана?
16:55 19.02.2025

18 февраля 2025 - Светлана Лаптева

Андрей Белов: Станут ли китайские инвестиции "чудом" для экономики КР?

В последние годы Кыргызстан все чаще оказывался в фокусе внимания китайских инвесторов, готовых вкладывать миллиарды в развитие транспортно-логистических проектов. С приходом таких гигантов, как China Railway Express, страна стоит на пороге масштабных преобразований. Но станут ли эти инвестиции "чудом" для экономики, или же они несут в себе риски, которые стоит учитывать? Разобраться в деталях нам помогает Белов Андрей - эксперт по международной логистике, соавтор "Концепции Евразийского транспортного каркаса", анализ которого мы представляем ниже:

"Китайские гиганты на пороге: зачем им Кыргызстан?

Китайские компании, включая глобальных игроков вроде China Railway Express, все активнее расширяют свое присутствие в Центральной Азии. Для Китая этот регион - не только часть амбициозной инициативы "Один пояс - один путь", но и ключевой транзитный узел, соединяющий Поднебесную с рынками Европы и Ближнего Востока. Кыргызстан, благодаря своему географическому положению, оказывается в эпицентре этих процессов.

Уже сегодня китайские инвестиции направлены на модернизацию автомобильных и железных дорог, строительство логистических центров и внедрение цифровых технологий. Однако главный вопрос - сможет ли страна грамотно распорядиться этими ресурсами?

Автономные технологии и "зеленые коридоры": революция в логистике.

Один из самых перспективных проектов - создание "зеленых коридоров" вдоль маршрутов Шелкового пути. Речь идет не только об экологичных решениях, но и о внедрении автономных технологий: беспилотных грузовиков, систем управления трафиком на базе искусственного интеллекта и умных датчиков, контролирующих состояние грузов.

Цифровизация: электронные пломбы и платформы вместо бюрократии

Китайские компании делают ставку на цифровизацию транспортной отрасли Кыргызстана. Внедрение электронных навигационных пломб, которые способны предотвратить несанкционированный доступ к грузу в режиме реального времени, и запуск единой электронной логистической платформы - следующие шаги.

"Раньше грузовик мог неделями стоять на таможне из-за бумажной волокиты. Сейчас все изменится: данные о грузе будут поступать в систем у автоматически, а блокчейн обеспечит прозрачность", - такие мнения присутствуют в среде китайских логистов.

Такие решения особенно важны для мультимодальных перевозок, где груз пересекает несколько границ и меняет виды транспорта. Для Кыргызстана, чьи узловые точки Шелкового пути расположены вдоль ключевых магистралей, это шанс стать "умным" хабом.

Балыкчи - будущий логистический хаб и Оазис "Шелкового пути"

Среди потенциальных точек роста выделяется город Балыкчи, расположенный на западном побережье Иссык-Куля. Его преимущества - близость к автомобильным и железнодорожным артериям, а также возможность организовать мультимодальный терминал, соединяющий грузопотоки из Китая, Казахстана и Узбекистана.

Пока же город остается "спящим гигантом": китайские инвесторы присматриваются к проектам, но конкретные решения пока не озвучены. Местные власти надеются, что строительство логистического парка и модернизация дорог привлекут компании, готовые вложиться в развитие региона.

Риски vs возможности: что перевесит?

Несмотря на оптимизм, необходимо помнить и о подводных камнях. Во-первых, экологические риски - например, увеличение грузопотока через хрупкие горные экосистемы - требуют продуманного регулирования. Иссык-Куль - жемчужина Кыргызстана, и любое развитие должно сопровождаться бережным отношением к национальному достоянию!

Заключение: Чудо возможно, но не само собой

Китайские инвестиции открывают перед Кыргызстаном уникальные возможности: страна может превратиться в высокотехнологичный транзитный хаб, создать тысячи рабочих мест и укрепить свои позиции в регионе. Однако успех зависит от того, насколько грамотно власти смогут балансировать между привлечением иностранного капитала и защитой национальных интересов.

Пока же страна стоит на перепутье: станет ли она очередным "винтиком" в глобальной цепи Китая или превратится в самостоятельного игрока - покажет время. Но ясно одно: шанс изменить свою экономическую судьбу у Кыргызстана есть. Главное - не упустить его".

Источник - Вечерний Бишкек
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