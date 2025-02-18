ЧП не застанет врасплох. Как в Казахстане организована профессиональная аварийно-спасательная служба?

17:00 19.02.2025 ЧП не застанет врасплох

Как в стране организована профессиональная аварийно-спасательная служба?



18.02.2025 / политика и общество



Альбина Исаева



Нынешний год объявлен президентом Касым-Жомартом Токаевым Годом рабочих профессий, что уже само по себе говорит о том, насколько назрела проблема квалифицированных кадров различных специальностей. Это важная инициатива, направленная на повышение престижа трудовых профессий, привлечение молодежи. Многие профессии, что называется "на слуху" и в дополнительных представлениях не нуждаются. Но есть и такие специализации, о которых мало известно широким слоям населения. Хотя бы потому, что в повседневной жизни их деятельность мало заметна, а вспоминают об этих людях лишь тогда, когда случается какое-нибудь ЧП. То есть, речь идет о спасателях или, выражаясь официально, сотрудниках профессиональных аварийно-спасательных служб. О профессии, в которой практически не бывает случайных людей и выбор которой уже сам по себе может служить характеристикой человека.



Ответственность, мобильность, оперативность.



В настоящее время в республике успешно работает мощная и широко разветвленная по всем регионам страны спасательная служба с довольно длинным и может быть даже не совсем понятным для стороннего человека названием – "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" (РЦШ ПВАСС).



Для начала разберемся с прилагательным "военизированный". Присутствует оно в названии отнюдь не для "красного словца". Ведь это высокомобильное инженерное формирование с достаточно широким спектром профессиональной деятельности, способное ликвидировать сложные аварии, катастрофы, а также последствия чрезвычайных ситуаций. Каждое дежурство, на которое заступают сотрудники – боевое. А дисциплина и единоначалие – абсолютно военные. Иначе и нельзя.



Ведь без единоначалия, беспрекословного выполнения приказов командира, ликвидировать крупные специфические аварии вряд ли будет возможно.



О сложности специфики работ можно судить даже по тем отраслевым принципам, на которые делятся службы, входящие в структуру штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб – горнорудное направление, нефтегазовое, угольное и химическое.



В числе их задач – выполнение горноспасательных, противофонтанных, газоспасательных и профилактических работ, а также тушение пожаров, оказание квалифицированной первой медицинской помощи и проведение работ, связанных с применением средств защиты органов дыхания и специального снаряжения.



Кроме того, горноспасатели могут произвести разведку зон различных чрезвычайных ситуаций, оценку состояния объекта, территории, маршрутов выдвижения сил и средств для определения границ зоны аварии, провести поисково-спасательные работы в зоне ЧС и эвакуировать пострадавших, ликвидировать ЧС на автомобильном, железнодорожном транспорте, а также аварии, связанные с выбросами в окружающую среду взрывоопасных и ядовитых веществ.



Наглядным подтверждением этого служат и сухие статистические данные, согласно которым, за последние 15 лет, спасателями предприятия было спасено порядка 2 тысяч 900 людей, попавших в беду, и эвакуировано 20 тысяч человек.



Это речь идет только о весьма серьезных происшествиях. А сколько повседневной, рутинной работы остается "за кадром" и попадает лишь в лаконичные профессионально-отчетные документы?



…Октябрь прошлого года. При бурении очередной поисковой скважины и отборах кернов в Мойынкумском районе Жамбылской области алмазная коронка бурильного агрегата на глубине 652 метра попала в газовый карман, после чего произошел газовый выброс через трубное пространство.



Директор фирмы, производящей бурение, срочно связался с областным филиалом Республиканского центрального штаба – "Ақ Берен", и оперативная группа мгновенно выдвинулась на место аварии (находящегося, кстати, за многие десятки километров от места дислоцирования подразделения). Ситуация оказалась серьезная.



Замер газовоздушной среды показал опасную концентрацию метана и соответственно – высокую взрывоопасность.



Территория оцеплена, рабочие эвакуированы из загазованной зоны на безопасное расстояние, техника вывезена. А затем начался частичный демонтаж буровой установки, вывод шланга высокого давления, расчистка устья скважины от посторонних предметов и закачка в скважину солевого раствора.



Скважина заглушена, авария ликвидирована. Замер газоанализатором отклонений от допустимой концентрации не выявил.



Собственно – все. Остается добавить, что все это сделали 7 профессиональных спасателей отряда, применивших 3 единицы спецтехники. Отработав на ликвидации 353 человека/часов (именно в таких единицах измеряется труд сотрудников спасательных служб во всем мире)…



Подобное происшествие не попадет в сводки новостей. О его подробностях не будут судачить досужие блогеры. О нем может вообще мало кто узнать. Даже семьи самих спасателей, которые дождавшись возвращения своих родных из внезапной командировки, услышат лаконичное: "Аварию ликвидировали. Все нормально".



А ведь не прибудь группа вовремя и не прими решительных и квалифицированных мер – трагедии было бы не избежать...



Профилактика и тренировки



Избежать, предотвратить опасность, причем иной раз опасность смертельную, можно лишь с помощью развития безопасных технологий на производстве и превентивным мерам.



Поэтому самое пристальное внимание сотрудники РЦШ ПВАСС уделяют профилактической работе. Практически каждый день работники спасательных служб ездят на закрепленные за ними рудники, спускаются в шахты, смотрят на состояние горных выработок, оценивают аварийную опасность объектов, берут пробы воздуха после буровзрывных работ, проверяют вентиляционные установки, следят, есть ли все средства противопожарной защиты, знают ли люди технику противопожарной и технологической безопасности. Все это производится совместно с представителями департамента промышленной безопасности и департамента по ТБ того или иного завода или шахтоуправления, то есть с людьми, которые непосредственно знают все технологические процессы.



Если спасатели видят даже небольшое нарушение – составляют акт и дают рекомендации по его устранению. А затем отслеживают, были ли приняты меры для решения проблемы. Не допускать аварии – самое главное в работе горноспасателя.



Не зря, поздравляя сотрудников спасательных служб, им часто желают меньше экстренных выездов на сложные ЧП, меньше боевых реагирований. Сами спасатели с этим полностью согласны, но уточняют, что, тем не менее, боевая готовность всегда должна быть на должном уровне.



А для этого существует плотный и неукоснительно выполняемый график проведения учебно-тренировочных тревог, а на учебно-показательных полигонах, или учебных шахтах регулярно проводятся комплексные тактические учения.



Сигнал тревоги всегда внезапный. Он застает горноспасателей во время учебных занятий, отдыха, спортивных игр, принятия пищи. А затем следует практически мгновенное облачение в специальную одежду, сбор снаряжения погрузка аварийно-спасательного инструмента и рассадка на свои места в спецтранспорте. На осуществление всех этих мероприятий нормативами отводится предельно короткое время – одна минута днем и две минуты в ночное время или в период обеденного перерыва.



Обычный же распорядок дня горноспасателей профессиональной аварийно-спасательной службы включает в себя самые различные виды занятий, обслуживание технических средств и аварийно-спасательного инструмента, теоретические и практические занятия в учебных классах и на полигонах, спортивную подготовку. Все это обязательно пригодится и на систематических аттестациях (и тем более, в условиях реальной работы). Согласно законодательству, состав "РЦШ ПВАСС" изначально комплектуется из людей, имеющих статус спасателя, прошедших первичную аттестацию, но раз в три года, комиссией из пяти человек проводится обязательная переаттестация сотрудников Переаттестация отнюдь не формальная и включающая в себя как психодиагностическое обследование на выявление интеллектуальных, эмоционально-личностных и мотивационно-волевых качеств человека, тестирование и сдача нормативов по физической подготовке.



Для спасателей очень важно быть в хорошей физической форме и постоянно оттачивать свои знания. Так, для сотрудников подразделений, закрепленных на тех же рудниках или шахтах, необходимо досконально знать горноспасательное дело, хорошо понимать, как устроена шахта. Прежде чем спускаться, тщательно разрабатывается план операции, изучаются все вентиляционные выходы, план шахты, расположение пожарных кранов, детально прописывается маршрут следования.



Что же касается физической подготовки сотрудников подразделений, то для этого создаются все условия. Сотрудники всех филиалов регулярно принимают участие в республиканских и международных соревнованиях, многие имеют спортивные разряды и звания мастеров спорта. Причем в самых различных видах – от гиревого спорта до альпинизма.



Особое внимание уделяется командным видам, ведь от сплоченности, понимания действий партнера и умения работать "локоть к локтю", зачастую зависит успешное выполнение задания в самых экстремальных ситуациях…



Поиск решения проблем



Что же касается организационной стороны, то здесь ситуация не всегда простая. ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" имеет по стране 13 филиалов с общим штатом сотрудников около пяти тысяч человек (можно отметить, что до приватизации число сотрудников не превышало трех тысяч, таким образом число рабочих мест было увеличено в 1,5 раза).



Ежегодно заключаются более 600 договоров на оказание услуг по противопожарной, противофонтанной, газоспасательной, горноспасательной безопасности (в числе клиентов крупнейшие в стране горно-металлургические предприятия, нефтегазодобывающие, нефтехимические, металлургические и химические заводы). В принципе, согласно законодательству, предприятия, имеющие опасные производственные объекты, могут создавать и собственные аварийно-спасательные службы, а заключить договор с профессиональной военизированной аварийно-спасательной службой необходимо лишь в случае отсутствия собственных ресурсов. Но на деле многие руководители крупных предприятий предпочитают работать именно с профессионалами, полагаясь на их многолетний опыт и мастерство.



Начиная с 2018 года, после решения правительства о передаче службы в конкурентную среду, у подразделений ПВАСС улучшилось и материальное снабжение, был проведен капитальный ремонт зданий, приобретены новые участки под капитальное строительство, существенно обновлены техника, специальное оборудование (например, самые современные газоанализаторы) и средства защиты.



Однако, как отмечает руководство предприятия, из-за инфляции и проведения мобилизационных мероприятий на территории РФ очень сильно подорожал спецтранспорт. Например, если в 2019 году служба покупала один пожарный автомобиль за 43 миллиона тенге, то сейчас эта техника стоит 127 миллионов тенге. Очевидно, что средства на их приобретение возможны лишь при заключении достаточного количества договоров с различными предприятиями и недропользователями.



А здесь есть свои "подводные камни", в частности, всем знакомые правила участия в тендерах и конкурсах. И формально, достаточно большая конкуренция – в настоящее время в стране существует несколько десятков предприятий, оказывающих аварийно-спасательные услуги (часть из которых весьма скромные по своим возможностям, но тем не менее, имеющих серьезные, если не сказать завышенные амбиции).



"Одной из основных проблем развития аварийно-спасательных служб в целом является недобросовестная конкуренция. Когда объявляется конкурс на обслуживание таких крупных объектов, всегда находятся такие компании, которые выходят и дают демпинговые предложения, не обладая ни материальной базой, ни трудовыми ресурсами. Это основное препятствие для развития аварийно-спасательных служб.



В результате демпинга службы постоянно получают недофинансирование даже от той суммы, которую заказчик изначально выделяет на обеспечение аварийно-спасательных работ. Разумеется, некоторые заказчики, которые достаточно серьезно относятся к своей безопасности, составляют техническую спецификацию таким образом, чтобы уже в период проведения тендера проверить имеется ли у поставщика материально-техническая база, здания, техника, люди. В таком случае снижение цены, как правило, не происходит.



Тогда мы можем получить все, что заказчик готов дать, и это позволяет обеспечить определенный уровень заработной платы для спасателей", – подчеркивает в своих комментариях республиканским СМИ Генеральный директор РЦШ ПВАСС Диас Магзумов.



Еще одной "головной болью" для руководства является пресловутый кадровый вопрос (как здесь не вспомнить упомянутый в начале этого материала стартовавший в стране Год рабочих профессий).



Помимо нехватки молодежи (которую, к тому же еще не один год надо учить дополнительным практическим навыкам мастерства), существует и проблема кадрового оттока. В том числе и в соседнюю Россию. Да, после того, как предприятие оказалось в конкурентной среде, заработная плата сотрудников показывает уверенный рост. Наладился вопрос с оформлением страховок. Уже давно остались в прошлом ситуации, когда были задержки, отсутствие индексаций, а практически каждую тенге на финансирование приходилось выпрашивать у курирующих ведомств с их неповоротливой бюрократией.



Но, к сожалению, и сейчас уровень зарплат казахстанских профессиональных спасателей существенно отстает от тех же российских с их 150–200 тысячами рублей в месяц (плюс более ранний выход на пенсию по возрасту и более широкий пакет льгот) и посему периодически приходится грустно констатировать очередное "сманивание" ценных, опытных сотрудников со стороны российских коллег.



Что же касается новобранцев, то несмотря на активное сотрудничество с учебными заведениями, готовящими выпускников по специальностям "Защита в чрезвычайных ситуациях", "Пожаротушение и аварийно-спасательное дело", "Командная тактическая сил гражданской обороны", далеко не все молодые люди на практике впоследствии становятся настоящими профессионалами экстра-класса.



Без призвания – не обойтись



В зависимости от особенностей чрезвычайной ситуации практически каждому горноспасателю приходится выполнять всевозможные виды работ по ее ликвидации. Следовательно, любая попытка спрятаться за спинами товарищей здесь не проходит незамеченной. Это значительно повышает ответственность человека перед коллективом за результаты своей работы.



"Случайных людей в наших рядах нет. Если человек душой сюда не влился, не выдерживает нагрузок, в том числе и психоэмоциональных, надолго он не задерживается. Здесь народ, что называется, штучный…" – всегда подчеркивает руководство предприятия.



"Кто-то отрабатывает 20 лет и уходит, кто-то уходит уже через 2 месяца. Потому что у каждого человека есть свой морально-психологический предел работы. Самые сложные аварии – это взрыв метана, газо-воздушной смеси. Если он еще осложняется пожаром, то это сложнее вдвойне. Подземные условия – это стихия, управлять которой человек не в состоянии. И если случается неконтролируемый пожар под землей – это страшно, потому что учесть все факторы на 100 % практически невозможно.



Наибольшее морально-психологическое потрясение спасатель получает именно на такой аварии. Но в таких ситуациях все наши ребята проявляют мужество и демонстрирую высокую профессиональную подготовку. И как я говорю: "Мужество не в том, что ты не боишься, мужество в том, что тебе страшно, но ты переборол этот страх и движешься вперед выполнять свою работу…" – рассказывал первый заместитель генерального директора по оперативно-технической работе ТОО "РЦШ ПВАСС" Геннадий Силинский, кстати, сам начавший работать в аварийно-спасательной службе еще в 1989 году.



Стоит отметить, что в рядах спасателей есть и немало представителей целых трудовых династий. И само нынешнее поколение горноспасателей с большой благодарностью относится к ветеранам, которые заложили прекрасные традиции и укрепили авторитет горноспасательной службы. Предприятие старается максимально заботиться о своих ветеранах, многие из которых отдали этому благородному делу всю свою сознательную жизнь, да и сейчас не разрывают связей с коллективами филиалов, стараясь оказывать посильную помощь и передавая свой бесценный опыт молодежи...



В летописи горноспасательной службы "Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" есть немало героически страниц, которые вызывают нашу общую гордость и уважение. Казахстанскими горноспасателями спасены тысячи жизней, ликвидированы последствия сотен крупнейших аварий на опасных производственных объектах промышленности.



В августе 2022 года ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" пожертвовал один миллиард тенге общественному фонду "Қазақстан халқына", созданному по инициативе Касым-Жомарта Токаева…



Когда-то военизированные горноспасательные части носили аббревиатуру ВГЧС, которую сами сотрудники расшифровывали как "Всегда Готовы Спасти Человека".



С течением лет аббревиатура сменилась, однако неформальный девиз горноспасателей остался прежним. Как и десятилетия тому назад, в случае любого ЧП или техногенной катастрофы, когда даже по инстинктам самосохранения обычные граждане всеми силами стараются покинуть опасное пространство, туда первыми устремляются спасатели.



Профессионалы, в любой обстановке верные своему долгу и готовые на самоотверженный труд ради спасения людей, попавших в беду. Источник - Nomad

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