В Узбекистане спецслужбами пресечены случаи незаконной отправки людей в Хадж и Умру

17:03 19.02.2025

В Узбекистане сотрудниками СГБ и МВД пресечены случаи незаконной отправки людей в Хадж и Умру



Пресечена незаконная деятельность, совместно с сотрудниками МВД - сообщает пресс-служба СГБ.



В частности, в Наманганской области был задержан житель Балыкчинского района Андижанской области, 1969 года рождения, который вошел в доверие к местному жителю и пообещал отправить его родителей в Хадж. За свои услуги он попросил 20 тысяч долларов США.



