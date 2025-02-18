|В Узбекистане спецслужбами пресечены случаи незаконной отправки людей в Хадж и Умру
17:03 19.02.2025
В Узбекистане сотрудниками СГБ и МВД пресечены случаи незаконной отправки людей в Хадж и Умру
Пресечена незаконная деятельность, совместно с сотрудниками МВД - сообщает пресс-служба СГБ.
В частности, в Наманганской области был задержан житель Балыкчинского района Андижанской области, 1969 года рождения, который вошел в доверие к местному жителю и пообещал отправить его родителей в Хадж. За свои услуги он попросил 20 тысяч долларов США.
Еще в одном случае был задержан руководитель туристической фирмы в Намангане, 1981 года рождения. Задержание проходило в момент получения аванса, в размере 10 тысяч долларов США. Всего за 15 тысяч долларов США он пообещал отправить двух граждан в Хадж.
Аналогичным образом в Гурленском районе Хорезмской области был задержан гражданин, 1974 года рождения, который пообещал трем жителям Элликкалинского района Республики Каракалпакстан организовать паломничество в Умру, при помощи туристической компании из Ташкента. За свои услуги он попросил 3,45 тысячи долларов США.
Кроме того в городе Фергане был задержан житель Ташлакского района, 1981 года рождения, при получении 2,4 тысяч долларов США, в обмен на которые он должен был отправить двух жителей Куштепинского района в Умру.
Также в Кувинском районе гражданин 1980 года рождения открыл в мессенджере "Telegram" профиль, при помощи которого рекламировал организацию поездок в Умру, не имея на это соответствующей лицензии. Злоумышленника удалось задержать при получении аванса, в размере 1,8 тысячи долларов США. Всего он за 3,1 тысячи долларов США пообещал отправить двух граждан в Умру.
Во всех случаях возбуждены уголовные дела. Проводятся следственные мероприятия.