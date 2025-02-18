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Казахстан. Объемы экспорта и импорта мясной продукции по данным Минсельхоза
20:22 19.02.2025

Из каких стран и какое мясо везут в Казахстан
Данные представили в Минсельхозе

Ахметбеков Асхат
18.02.2025

Казахстан в январе-ноябре 2024 года экспортровал за рубеж 73 661,2 тонны мяса и мясопродуктов на сумму 196,4 млн долларов. Об этом в ответ на запрос агентства Azattyq Rýhy сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Баглан Бекбауов.

При этом в 2023 году объем экспорта мяса и мясопродуктов составил 56 065,8 тонн на сумму 164,1 млн долларов. Казахстан в основном экспортирует говядину, баранину (или козлятину) и конину.

За 11 месяцев прошлого года республика экспортировала:

говядину:
в Узбекистан – 18 605,4 тонны на сумму 78 млн долларов,
в Таджикистан – 490 тыс. тонн на 1,4 млн долларов,
в Иран – 1 671,9 тонны на 298,4 тыс. долларов,
в Кыргызстан – 234,5 тонны на 1,3 млн долларов;

баранину или козлятину:
в Узбекистан – 11 982,5 тонны на 29,7 млн долларов,
в ОАЭ – 1 130,4 тонны на 7,4 млн долларов,
в Иран – 1 014,5 тонны на 5,6 млн долларов;

мясо птицы:
в Россию – 24 193,8 тонны на 42,1 млн долларов,
в Кыргызстан – 11 028,7 тонны на 16,5 млн долларов,
в Таджикистан – 1 308 тыс. тонн на 1,6 млн долларов,
в Узбекистан – 974,4 тонны на 1,4 млн долларов.

В то же время в январе-ноябре 2024 года Казахстан импортировал из-за рубежа 142 339,9 тонны мяса и мясопродуктов на сумму 225,2 млн долларов. В 2023 году эти показатели составили соответственно 179 343,5 тонны и 254,1 млн долларов. В республику завозилась говядина, свинина, баранина (или козлятина) и конина.

За 11 месяцев прошлого года республика импортировала:

говядину:
из Беларуси – 8 530,7 тонны на сумму 32 млн долларов,
из России – 1 201,7 тыс. тонн на 5,9 млн долларов,
из Украины – 648,2 тонны на 2,8 млн долларов;

свинину:
из России – 5 262,4 тонны на 10,8 млн долларов,
из Беларуси – 1 541,2 тонны на 3,1 млн долларов;

мясо птицы:
из России – 60 412,6 тонны на 76,2 млн долларов,
из США – 41 592,3 тонны на 56 млн долларов,
из Украины – 10 065,7 тонны на 18,8 млн долларов.

Как сообщил Баглан Бекбауов, на 2025 год прогнозные объемы экспорта и импорта мясной продукции ожидаются на уровне 2024 года.

Источник - azattyq-ruhy.kz
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