|Монголия намерена увеличить экспорт угля в Китай и реанимировать переговоры по трубопроводу "Сила Сибири 2"
20:42 19.02.2025
Монголия намерена увеличить экспорт угля в Китай до 100 миллионов тонн
18.02.2025
Также Монголия намерена реанимировать переговоры по трубопроводу "Сила Сибири 2".
Монголия намерена в этом году увеличить экспорт угля в Китай почти на одну пятую часть, стремясь расширить энергетическое сотрудничество со своим соседом, испытывающим нехватку ресурсов.
Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайн прогнозирует, что экспорт энергетического и металлургического угля в КНР в 2025 году увеличится до 100 миллионов тонн. Китай и Монголия 14 февраля достигли соглашения о новом трансграничном железнодорожном сообщении, что увеличит провозную мощность на 30 миллионов тонн.
Это одно из нескольких железнодорожных соединений, которые Оюн-Эрдэнэ надеется создать, в конечном итоге увеличив возможности экспорта угля в Китай до 165 миллионов тонн, что почти вдвое больше, чем 84 миллиона тонн, отправленных в прошлом году. Он также хочет сотрудничать с Китаем и другими странами в энергетических секторах, от зеленой генерации до производства водорода и транзита природного газа.
"У Монголии обширные земли, способные производить энергию", - сказал Оюн-Эрдэнэ. "Мы можем продавать энергию Китаю, а также другим азиатским сверхдержавам".
Китай импортировал рекордное количество угля в 2024 году (+14% г/г, до 543 млн т), что было обусловлено значительным ростом поставок из Австралии и Монголии, причем на долю последней пришлось 60% импорта коксующегося угля, предназначенного преимущественно для сталелитейной промышленности.
Хотя сталелитейная промышленность Китая переживает трудности, а спрос на уголь в целом снижается, Монголия имеет все возможности сохранить или даже увеличить свою долю рынка за счет снижения объема поставок из России, которые становятся все более дорогими.
"Сила Сибири 2"
Правительство Монголии также планирует провести трехсторонние переговоры с Китаем и Россией по трубопроводу "Сила Сибири 2". Процесс по этому проекту застопорился из-за переговоров по цене. Монголия готова двигаться вперед, если ценовое соглашение будет достигнуто, сказал Оюн-Эрдэнэ.
Премьер-министр Монголии сделал предложение премьер-министру Китая Ли Цян провести трехстороннюю встречу в Улан-Баторе для продвижения газового соглашения после переговоров с президентом Владимиром Путиным.
"Правительство Монголии готово подписать соглашение и приступить к реализации этого проекта, как только будет заключено соглашение о купле-продаже между" российскими и китайскими государственными компаниями, сказал он.
Страна также хочет использовать свои угольные запасы для производства водорода, который рекламируется как топливо будущего для тяжелой промышленности, например, сталелитейной. Оюн-Эрдэнэ сказал, что Монголия ведет переговоры со странами Ближнего Востока о возможном экспорте туда своего водорода.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg.