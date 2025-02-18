Монголия намерена увеличить экспорт угля в Китай и реанимировать переговоры по трубопроводу "Сила Сибири 2"

20:42 19.02.2025

Монголия намерена увеличить экспорт угля в Китай до 100 миллионов тонн



18.02.2025



Также Монголия намерена реанимировать переговоры по трубопроводу "Сила Сибири 2".



Монголия намерена в этом году увеличить экспорт угля в Китай почти на одну пятую часть, стремясь расширить энергетическое сотрудничество со своим соседом, испытывающим нехватку ресурсов.



Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайн прогнозирует, что экспорт энергетического и металлургического угля в КНР в 2025 году увеличится до 100 миллионов тонн. Китай и Монголия 14 февраля достигли соглашения о новом трансграничном железнодорожном сообщении, что увеличит провозную мощность на 30 миллионов тонн.



