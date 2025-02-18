Эксперты ООН насчитали в Афганистане "более двух десятков террористических групп"

20:49 19.02.2025

Эксперты ООН насчитали более 20 базирующихся в Афганистане террористических групп



18.02.25



Эксперты Группы по аналитической поддержке и наблюдению за санкциями при ООН посчитали, что по состоянию на конец 2024 года в Афганистане действовали свыше 20 террористических ячеек, что создает угрозу безопасности не только внутри страны, но и для всей Центральной Азии. Соответствующие выводы опубликованы в докладе, размещенном на сайте Организации объединенных наций [https://docs.un.org/ru/S/2025/71].



Причем, как утверждают авторы отчета, талибы* зачастую помогают некоторым группировкам, в частности связанным с международной террористической структурой "Аль-Каида"*, поддерживающей джихадистов по всему миру. Так, афганские власти предоставляют экстремистам убежища и тренировочные лагеря, иногда оказывают материальную помощь, а также предоставляют военизированную охрану лидерам и командирам отдельных движений.



Речь идет о группировках неафганского происхождения, таких как "Техрик-и-Талибан Пакистан" (ТТП)*, "Исламское движение Узбекистана"*, состоящая в основном из этнических таджиков "Джамаат Ансаруллах"*.



По данным экспертов ООН, в прошлом году ТТП открыла учебные центры боевиков в провинциях Кунар, Нангархар, Хост и Пактика, вела активную вербовку сторонников. Это позволило организации совершить 600 нападений, в том числе с территории Афганистана. Отмечается, что Кабул финансирует лидера пакистанской группировки, выплачивая ему $43 тысячи в месяц.



У "Джамаат Ансаруллах" имеются тренировочные лагеря в провинциях Хост и Тахар. Здесь инженеры и инструкторы "Аль-Каиды" готовят бойцов и террористов-смертников, по большей части выходцев из арабских государств и стран Центральной Азии.



Отдельное внимание уделено экстремистской организации "Исламское государство - Хорасан"* (ИГИЛ - Хорасан). Талибы борются против этой ячейки, но она все равно активно действует в Афганистане. В качестве примера аналитики приводят убийство главы Министерства по делам беженцев и репатриантов Халиля Ахмеда Хаккани, погибшего в результате самоподрыва террориста-смертника.



ИГИЛ - Хорасан за отчетный период значительно нарастила свою численность. На это повлияло недовольство правлением "Талибана" жителей северных провинций: Бадахшан и Кундуз, где проживают в основном этнические таджики. Также отмечается, что фермеры, пострадавшие от запрета на выращивание опийного мака, в отместку афганским властям предоставляют боевикам убежище и оказывают всяческую поддержку. Подчеркивается, что данная группировка перемещает в Афганистан все больше завербованных боевиков, упор делается на представителей республик Центральной Азии, особенно на граждан Таджикистана.



Вместе с тем 17 февраля сотрудник афганского МВД Абдул Матин Кани заявил, что ИГИЛ полностью подавлено в стране и не имеет здесь "физического присутствия". Как добавил чиновник, продолжающиеся теракты, за которые берет ответственность "Исламское государство", организованы из соседних стран.



*Организация признана террористической и запрещена в РФ и многих других странах (указываем по требованию российского законодательства).